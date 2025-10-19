رسوم استخراج بطاقة الرقم القومي لعام 2025

يبحث المواطنون عن كيفية استخراج بطاقة الرقم القومي، واسعار الاستمارة ،تواصل وزارة الداخلية جهودها لتطوير الخدمات الحكومية الرقمية من خلال توسيع خدمات استخراج وتجديد بطاقة الرقم القومي بالموبيل.

بما يتيح للمواطنين إنهاء الإجراءات من المنزل بسهولة دون الحاجة إلى التوجه إلى مكاتب السجل المدني.

وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة الدولة للتحول الرقمي وتخفيف الضغط على المكاتب، عبر توفير خدمة إلكترونية شاملة تشمل الدفع الإلكتروني والتوصيل إلى باب المنزل خلال أيام قليلة.

الرقم القومي

خدمة استخراج بطاقة الرقم القومي من المنزل 2025

تتيح المنصة الرسمية لقطاع الأحوال المدنية عبر موقع وزارة الداخلية وبوابة مصر الرقمية خدمة استخراج أو تجديد بطاقة الرقم القومي من المنزل بخطوات بسيطة، حيث يمكن للمواطن تحديد نوع الخدمة سواء كانت استخراجا جديدا أو بدل تالف أو بدل فاقد أو تجديد البطاقة.

وتوفر المنصة عدة فئات من الاستمارات تختلف في السعر حسب سرعة الاستلام، بداية من الخدمة الفورية وحتى العادية.

خطوات استخراج بطاقة الرقم القومي من المنزل

الدخول إلى بوابة مصر الرقمية واختيار خدمات الأحوال المدنية.

الضغط على خدمة تجديد أو استخراج بطاقة الرقم القومي.

في حال عدم وجود حساب مسبق على المنصة، يتم إنشاء حساب جديد وإدخال البيانات الشخصية.

تحديد نوع الخدمة المطلوبة (بدل فاقد، بدل تالف، تجديد، استخراج أول مرة).

تعبئة البيانات المطلوبة بدقة وتأكيد العنوان لتوصيل البطاقة.

سداد الرسوم إلكترونيا عبر وسائل الدفع المتاحة.

انتظار استلام البطاقة في المدة المحددة وفق نوع الاستمارة المختارة.

الأوراق المطلوبة لاستخراج بطاقة الرقم القومي

صورة من بطاقة الرقم القومي القديمة في حالة التجديد.

صورة من شهادة الميلاد في حالة استخراج البطاقة لأول مرة.

مستند إثبات محل الإقامة مثل عقد الإيجار أو إيصال المرافق.

مستند إثبات المهنة معتمد من جهة العمل أو النقابة المختصة.

شروط استخراج بطاقة الرقم القومي 2025

أن يكون المتقدم مصري الجنسية ومسجلا في قاعدة بيانات السجل المدني.

ألا يقل عمره عن 15 عاما.

تقديم بيانات صحيحة ومكتملة أثناء التقديم الإلكتروني أو الورقي.

غرامات التأخير عن تجديد البطاقة



أعلنت مصلحة الأحوال المدنية 5 حالات تستوجب توقيع غرامة مالية عند المخالفة، وهي:

غرامة 100 جنيه عند التأخير في استخراج البطاقة بعد بلوغ 15 عاما.

غرامة 100 جنيه عند التعامل ببطاقة منتهية أمام أي جهة رسمية.

غرامة 50 جنيها حال عدم تجديد البطاقة بعد تغير بياناتها.

غرامة 50 جنيها عند عدم تحديث البيانات بعد مرور 3 أشهر على حدوث التغيير مثل الزواج أو تغيير المهنة أو محل الإقامة.

غرامة 50 جنيها حال التأخر عن استخراج بدل فاقد لمدة تزيد على 15 يوما من تاريخ تحرير المحضر.

أماكن استخراج بطاقة الرقم القومي في مصر



مكاتب السجل المدني المنتشرة في جميع المحافظات.

المراكز النموذجية لخدمات الأحوال المدنية.

ماكينات السجل المدني الذكية التي تعمل على مدار اليوم.

البوابة الإلكترونية لوزارة الداخلية.

السيارات المتنقلة التابعة لقطاع الأحوال المدنية.

خدمة أحوال إكسبريس الفورية في المواقع المخصصة.

مكاتب الخدمات داخل المولات الكبرى.

الاتصال بالخطوط الساخنة المخصصة لخدمات الأحوال المدنية.



أسعار استمارات بطاقة الرقم القومي 2025

تشهد خدمات استخراج وتجديد بطاقة الرقم القومي تفاوتا في الأسعار وفقا لنوع الخدمة وسرعة استلام البطاقة، حيث حددت وزارة الداخلية الأسعار الرسمية على النحو التالي:

الفئة الفورية (السيارة النموذجية): 800 جنيه – يتم الاستلام فورا.

فئة VIP إكسبريس: 515 جنيها – يتم الاستلام خلال ساعتين.

الفئة الخاصة: 175 جنيها – يتم الاستلام خلال 24 ساعة.

الفئة العاجلة: 125 جنيها – يتم الاستلام خلال 3 أيام.

الفئة العادية: 50 جنيها – يتم الاستلام خلال 15 يوما.

وتتيح الوزارة اختيار الفئة المناسبة حسب احتياج المواطن، مع إمكانية الدفع الإلكتروني والتوصيل للمنزل لتسهيل الإجراءات وتسريع الخدمة ضمن خطة التحول الرقمي لعام 2025.



وتؤكد وزارة الداخلية أن جميع الخدمات متاحة بشكل رسمي وآمن عبر المنصة الإلكترونية، مع إتاحة خاصية التوصيل للمنزل مقابل رسوم رمزية، ما يجعل الخدمة خيارا مريحا للمواطنين الراغبين في تجنب الزحام وإنجاز المعاملات بسهولة وسرعة، في إطار جهود الوزارة لتعميم التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات الحكومية في عام 2025.