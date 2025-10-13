فتح حساب بنكي أون لاين 2025 بالرقم القومي في مصر.. الرابط والخطوات

فتح حساب بنكي أون لاين 2025 بالرقم القومي .. إقبال متزايد على فتح حسابات بنكية أون لاين 2025 لمعرفة خطوات فتح حساب بنكي أون لاين 2025 بالرقم القومي، بعد أن أعلنت عدد من البنوك العاملة في مصر إمكانية فتح حسابات جديدة إلكترونيًا مجانًا وبدون رسوم، لتسهيل الإجراءات على المواطنين.

يأتي ذلك ضمن جهود القطاع المصرفي لدعم التحول الرقمي والشمول المالي وتوسيع قاعدة المتعاملين مع البنوك، ومن أبرز هذه البنوك بنك مصر الذي أتاح الخدمة إلكترونيًا بالكامل مع خطوات واضحة وميسرة.

خطوات فتح حساب بنكي أون لاين 2025 باستخدام الرقم القومي

يمكن للمواطنين فتح حساب بنكي أون لاين بسهولة من خلال اتباع الخطوات الآتية:

أولًا، يقوم العميل بإدخال الرقم القومي ورقم الهاتف المحمول عبر تطبيق البنك أو الموقع الرسمي للبنك.

ثم يتم إدخال رمز الأمان (OTP) المرسل إلى رقم الهاتف المحمول، مع ضرورة الحفاظ على سريته.

بعد ذلك، يتم إدخال البريد الإلكتروني مرتين للتأكيد، ليُرسل رمز أمان آخر على البريد الإلكتروني المسجل للتحقق من صحة البيانات.

عقب التأكيد، يقوم العميل بملء البيانات المطلوبة إلكترونيًا لفتح الحساب في بنك مصر أونلاين، ثم يتوجه إلى أقرب فرع للبنك لاستكمال المستندات المطلوبة والتوقيع النهائي، والحصول على رقم الحساب البنكي الخاص به.

الشروط والمستندات المطلوبة لفتح حساب أون لاين

حددت البنوك المصرية مجموعة من الشروط الأساسية والمستندات المطلوبة لفتح حساب بنكي أون لاين، وتشمل الشروط الآتية.

يشترط ألا يقل سن العميل عن 16 سنة، وألا يكون العميل يمتلك حسابًا بنكيًا قائمًا لدى نفس البنك.

كما يجب تقديم صورة من البطاقة الشخصية السارية لإثبات الهوية.

وتتيح بعض البنوك المصرية أيضًا فتح حسابات مجانية أون لاين لذوي الهمم، دعمًا لجهود الدولة في تعزيز الشمول المالي وتيسير الخدمات المصرفية لجميع فئات المجتمع.

التحول الرقمي في الخدمات البنكية

تأتي هذه الخطوة في إطار خطة البنك المركزي المصري لدعم التحول الرقمي الكامل في القطاع المصرفي، وتشجيع المواطنين على استخدام الخدمات البنكية عبر الإنترنت بأمان وسهولة.

وتسعى البنوك من خلال هذه الخدمات إلى تبسيط الإجراءات وتقليل الحاجة إلى زيارة الفروع، ما يسهم في تسريع وتيرة التطور التكنولوجي في المعاملات المالية.