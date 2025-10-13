قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خبير استراتيجي: نجاح قمة شرم الشيخ دفعة قوية وخطة إعمار غزة ستسير وفق المشروع المصري
أمين المبادرة الوطنية الفلسطينية: نتنياهو لم ينجح في فك عزلته الدولية
الكشف عن بي واي دي BYD ليوبارد 5 موديل 2025.. صور
20 مليون إسترليني لغزة وإشادة بالرئيس السيسي.. بيان مهم للسفارة البريطانية بالقاهرة
الجبلي: الزراعة المصرية تشهد طفرة غير مسبوقة بدعم من الرئيس السيسي
إنجاز تاريخي يحدث لأول مرة.. منتخب الرأس الأخضر يتأهل لنهائيات كأس العالم
البابا تواضروس عن قمة شرم الشيخ: سلام الله الأبدي يعم منطقتنا والعالم
الأهلي يثمن جهود السيسي بـ قمة شرم الشيخ: عاشت مصر سندا لـ أشقائها
تكنولوجيا حديثة وتدريب متطور.. سر تفوق مصر في خفض معدلات الجريمة بعد إشادة الرئيس ترامب
حكم ارتداء الأساور للرجال.. أمين الإفتاء: تركه أولى لعدم التشبه بالنساء
شيفروليه أوبترا 2022 كاملة أوتوماتيك بهذا السعر.. سوق المستعمل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

فتح حساب بنكي أون لاين 2025 بالرقم القومي في مصر.. الرابط والخطوات

فتح حساب بنكي أون لاين 2025 بالرقم القومي في مصر.. الرابط والخطوات
فتح حساب بنكي أون لاين 2025 بالرقم القومي في مصر.. الرابط والخطوات
عبد الفتاح تركي

فتح حساب بنكي أون لاين 2025 بالرقم القومي .. إقبال متزايد على فتح حسابات بنكية أون لاين 2025 لمعرفة خطوات فتح حساب بنكي أون لاين 2025 بالرقم القومي، بعد أن أعلنت عدد من البنوك العاملة في مصر إمكانية فتح حسابات جديدة إلكترونيًا مجانًا وبدون رسوم، لتسهيل الإجراءات على المواطنين. 

يأتي ذلك ضمن جهود القطاع المصرفي لدعم التحول الرقمي والشمول المالي وتوسيع قاعدة المتعاملين مع البنوك، ومن أبرز هذه البنوك بنك مصر الذي أتاح الخدمة إلكترونيًا بالكامل مع خطوات واضحة وميسرة.

عمل البنوك

خطوات فتح حساب بنكي أون لاين 2025 باستخدام الرقم القومي

يمكن للمواطنين فتح حساب بنكي أون لاين بسهولة من خلال اتباع الخطوات الآتية:

أولًا، يقوم العميل بإدخال الرقم القومي ورقم الهاتف المحمول عبر تطبيق البنك أو الموقع الرسمي للبنك. 

ثم يتم إدخال رمز الأمان (OTP) المرسل إلى رقم الهاتف المحمول، مع ضرورة الحفاظ على سريته. 

بعد ذلك، يتم إدخال البريد الإلكتروني مرتين للتأكيد، ليُرسل رمز أمان آخر على البريد الإلكتروني المسجل للتحقق من صحة البيانات.

عقب التأكيد، يقوم العميل بملء البيانات المطلوبة إلكترونيًا لفتح الحساب في بنك مصر أونلاين، ثم يتوجه إلى أقرب فرع للبنك لاستكمال المستندات المطلوبة والتوقيع النهائي، والحصول على رقم الحساب البنكي الخاص به.

البنوك

الشروط والمستندات المطلوبة لفتح حساب أون لاين

حددت البنوك المصرية مجموعة من الشروط الأساسية والمستندات المطلوبة لفتح حساب بنكي أون لاين، وتشمل الشروط الآتية.

يشترط ألا يقل سن العميل عن 16 سنة، وألا يكون العميل يمتلك حسابًا بنكيًا قائمًا لدى نفس البنك. 

كما يجب تقديم صورة من البطاقة الشخصية السارية لإثبات الهوية.

وتتيح بعض البنوك المصرية أيضًا فتح حسابات مجانية أون لاين لذوي الهمم، دعمًا لجهود الدولة في تعزيز الشمول المالي وتيسير الخدمات المصرفية لجميع فئات المجتمع.

بطاقات البنوك

التحول الرقمي في الخدمات البنكية

تأتي هذه الخطوة في إطار خطة البنك المركزي المصري لدعم التحول الرقمي الكامل في القطاع المصرفي، وتشجيع المواطنين على استخدام الخدمات البنكية عبر الإنترنت بأمان وسهولة. 

وتسعى البنوك من خلال هذه الخدمات إلى تبسيط الإجراءات وتقليل الحاجة إلى زيارة الفروع، ما يسهم في تسريع وتيرة التطور التكنولوجي في المعاملات المالية.

فتح حساب بنكي أون لاين 2025 حساب بنك مصر أون لاين فتح حساب بالرقم القومي خطوات فتح حساب بنكي إلكتروني شروط فتح حساب بنكي البنوك المصرية 2025 حساب أون لاين مجاني التحول الرقمي في البنوك فتح حساب بنكي لذوي الهمم خدمات بنك مصر الإلكترونية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتحدث العسكري

المتحدث العسكري يكشف أسباب الانفجار الذي وقع في الهايكستب

موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر

رسميًا.. موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025

دونالد ترامب

بسبب نتنياهو وزعيم المعارضة.. ترامب: تأخرت عن الذهاب إلى مصر

ترامب

عمرو أديب: ترامب اختتم خطابه بالكنيست بجملة شعبان عبدالرحيم دون الحديث عن المستقبل

ترامب

ترامب يشتري "خبز التشالا" الإسرائيلي من متجر شهير في بني براك

شيماء سيف

شيماء سيف تفاجئ جمهورها بالنقاب

احمد موسى

اقتحام استوديو أحمد موسى في شرم الشيخ من أجل صورة.. ماذا حدث؟

الإعلامي أحمد موسي

أحمد موسى: إيران اعتذرت عن حضور قمة شرم الشيخ

ترشيحاتنا

بوستر فيلم هجرة

هجرة يمثّل السعودية رسميًا في سباق الأوسكار 2026

ميادة الحناوي وشقيقها

وفاة الملحن عثمان حناوي شقيق الفنانة ميادة الحناوي

أنغام

أنغام تشيد بدور الرئيس السيسي بعد قمة شرم الشيخ

بالصور

بالرغم من انتعاش الـ"زيرو".. أسباب انخفاض مبيعات وركود سوق السيارات المستعملة

سيارات مستعملة
سيارات مستعملة
سيارات مستعملة

أرخص 5 سيارات هاتشباك " زيرو " في مصر

أرخص 5 سيارات هاتشباك
أرخص 5 سيارات هاتشباك
أرخص 5 سيارات هاتشباك

تويوتا تشوق لـ"سنشري" أفخم كوبيه في تاريخها

سنشري
سنشري
سنشري

بعد ظهورها بقمة شرم الشيخ.. معلومات هامة عن ‏"الوحش"‏ سيارة الرئيس الأمريكي ترامب

سيارة الوحش
سيارة الوحش
سيارة الوحش

فيديو

نهاية الكون

نهاية الزمان ستكون بهذه الطريقة.. علماء يقدمون تصورا لنهاية الكون

حفلة فرقة Anyma

حقيقة حفل الأهرامات المرعب الذي أثار جدل السوشيال ميديا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

اسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: مصر تصنع السلام.. والعالم يصغي في شرم الشيخ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سمندس

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: ماذا بعد قمة شرم الشيخ للسلام؟

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب.. السلام في الشرق الأوسط يبدأ من مصر

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: أكتوبر.. النصر والسلام المتجدد

المزيد