قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
"الاستئناف الأمريكية" تسمح لترامب بنشر قوات في بورتلاند
وزارة الرياضة: مجلس الإسماعيلي لم يُحل.. ورصدنا مخالفات منذ 3 شهور
قرار بشأن طفلتين سرقتا قطعا حديدية خاصة بتهدئة السرعة من طريق الواحات
هل من يطلب شيئا من سيدنا الحسين يعد كافرا؟.. أستاذ بالأزهر يجيب
خبير يكشف بالصور الفضائية: توقف جميع توربينات سد النهضة وإمرار المياه عبر المفيض
سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 21-10-2025
الحبس سنة عقوبة السماح بقيادة سيارة لمن هو أقل من 18 عاما بالقانون
لبناء قاعة رقص فخمة.. بدء أعمال هدم في الجناح الشرقي من البيت الأبيض
ليا ابن معرفش عنه حاجة.. مصطفى هريدي يبكي أثناء حديثه عن أسرار حياته
اجتماع طارئ في ليفربول .. ما السبب؟
الشرطة الأمريكية: القبض على رجل كان يعتزم إطلاق النار في مطار اتلانتا
هشام يكن: الزمالك لن يستطيع المنافسة على البطولات هذا الموسم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي 2025

معاش تكافل وكرامة
معاش تكافل وكرامة
محمد غالي

يعد برنامج  تكافل وكرامة أحد أهم البرامج الاجتماعية التي أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعي ضمن جهود الدولة لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتقديم الدعم المادي للأسر الأكثر احتياجا، بما يضمن لهم حياة كريمة ويحد من معدلات الفقر. 

تكافل وكرامة

شروط التسجيل في تكافل وكرامة 2025

يستهدف البرنامج الأسر الفقيرة والمسنين وذوي الإعاقة والأرامل والمطلقات ومن لا يملكون دخلا ثابتا، وذلك في إطار رؤية الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص بين المواطنين، إلى جانب ربط الدعم النقدي بالتعليم والصحة لضمان تحسين جودة حياة الأسر المستفيدة على المدى الطويل.

ويمكن للمواطنين الراغبين في التقديم على معاش  تكافل وكرامة  تجهيز عدد من المستندات المطلوبة لإثبات أحقيتهم في الحصول على الدعم، وتشمل صورة بطاقة الرقم القومي سارية، وصورا من قسيمة الزواج أو الطلاق عند وجودها، وشهادات ميلاد جميع أفراد الأسرة، وصورة بطاقة التموين إن وجدت، بالإضافة إلى قيد مدرسي للأطفال من 6 إلى 18 عاما أو قيد جامعي للطلاب، وكود كشف الإعاقة الصادر من اللجان الطبية المعتمدة في حالة وجود إعاقة، وشهادات وفاة الزوج أو الزوجة للأرامل، وشهادة هجر أو مستند يدل على الانفصال، إلى جانب إقرار وصاية لليتامى أو شهادة سجن الأب أو الأم، مع ضرورة استكمال استمارة التقديم والتأكد من صحة جميع البيانات الواردة بها.

الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي

ولتسهيل الإجراءات على المواطنين، أتاحت وزارة التضامن الاجتماعي خدمة الاستعلام الإلكتروني عن حالة الطلبات الخاصة بمعاش  تكافل وكرامة  من خلال الموقع الرسمي للوزارة على الرابط (https://www.moss.gov.eg).

ويمكن للمواطن إدخال الرقم القومي في الخانة المخصصة، ثم الضغط على أيقونة  استعلام  لتظهر له نتيجة الطلب متضمنة بيانات المحافظة والإدارة الاجتماعية والوحدة المسجلة، بالإضافة إلى الرقم القومي واسم المواطن ونوع البطاقة وحالتها، سواء كانت سارية أو موقوفة أو مجمدة، مع بيان سبب الإيقاف أو التجميد في حال وجوده، وكذلك قيمة المبلغ المستحق في حالة سريان البطاقة.

معاش تكافل وكرامة

ويشترط للحصول على معاش  تكافل وكرامة  أن يكون المتقدم غير موظف في القطاعين العام أو الخاص، وألا يقل عمره عن 65 عاما في حالة كبار السن، أو يكون من الأشخاص ذوي الإعاقة أو المصابين بأمراض مزمنة تؤثر على قدرتهم على العمل. 
كما يجب أن تكون الأسرة لديها أطفال تتراوح أعمارهم بين 6 و18 عاما مسجلين في المدارس بنسبة حضور لا تقل عن 80%، وألا تمتلك الأسرة أراضي زراعية أو سيارات أو عقارات بغرض الاستثمار، وألا يتجاوز الدخل التأميني 400 جنيه شهريا.

وتتضمن معايير التسجيل في البرنامج ألا يمتلك المتقدم محلا تجاريا أو أكثر، أو أكثر من ثلاث رؤوس ماشية بغرض التجارة، وألا يمتلك نصف فدان من الأراضي الزراعية أو أكثر، بينما تحدد معايير القبول وفق الحالة الاقتصادية للأسرة ومستوى دخلها الفعلي ومدى مطابقتها لشروط الاستحقاق.

وفي المقابل، يتم استبعاد المتقدمين الذين يملكون أصولا أو مصادر دخل تتنافى مع طبيعة البرنامج، مثل امتلاك أراض زراعية تزيد عن فدان واحد، أو عقارات غير سكنية بغرض الاستثمار، أو سيارات حديثة بعد عام 2000، أو تلقي معاش من القوات المسلحة أو الشرطة، أو العمل في جهة حكومية أو خاصة بأجر تأميني يزيد على 400 جنيه، بالإضافة إلى الأسر التي يلتحق أبناؤها بمدارس خاصة تتجاوز مصروفاتها 2000 جنيه سنويا.

شروط التسجيل في تكافل وكرامة تكافل وكرامة الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي معاش التسجيل في تكافل وكرامة تكافل وكرامة ٢٠٢٥

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد صرف مرتبات أكتوبر 2025 بعد قرار التبكير رسمياً

موعد صرف مرتبات أكتوبر 2025 بعد قرار التبكير رسمياً

مباراة الأهلي وبيراميدز مواليد 2007

خصم 6 نقاط| بيراميدز يواجه عقوبات صارمة بعد إلغاء مباراة الأهلي

الحكومة تصدر قرارًا جديدًا بشأن التصالح على مخالفات البناء.. تفاصيل

الحكومة تصدر قرارًا جديدًا بشأن التصالح على مخالفات البناء.. تفاصيل

سعر الذهب الانسعر الذهب الان

مؤشر للانخفاض| سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة

أسعار الذهب اليوم

ارتفاع مفاجي لعيار 21.. أسعار الذهب اليوم الإثنين 20 أكتوبر 2025

الترزى

صور سيدة أثناء تغيير ملابسها .. القبض على ترزى مدينة نصر

حادث دهس

خناقة طلاب تتحول لشروع في قتل.. ماذا حدث داخل كومباوند بالشيخ زايد.. القصة الكاملة

السرقة

القبض على طفلتين أجانب سرقا قطع حديدية خاصة بتهدئة السرعة من طريق الواحات

ترشيحاتنا

مجلس النواب

برلماني: تجديد الخطاب الديني خطوة جادة نحو بناء الإنسان

مجلس الشيوخ

برلماني: مصر واجهت الإرهاب بسلاح الوعي والتنمية وحافظت على دورها التاريخي تجاه غزة

مجلس الشيوخ

برلماني: الوعي قضية محورية في مواجهة حروب الجيل الجديدة

بالصور

رقم قياسي جديد.. صادرات السيارات الكورية ترتفع 16.8% في سبتمبر ‏

صادرات السيارات
صادرات السيارات
صادرات السيارات

فورمولا السماء.. أول سباق للسيارات الطائرة يشعل أجواء تكساس.. بالفيديو

المركبات الطائرة الشخصية
المركبات الطائرة الشخصية
المركبات الطائرة الشخصية

أجمد عربيات وموتوسيكلات.. احتفال فريق Commanders MC بالذكرى الـ 9 للتأسيس

فريق Commanders MC
فريق Commanders MC
فريق Commanders MC

لو عايز تاخد صور حلوة كلمهم.. أبراج بتعرف تاخد اللقطة الحلوة

التصوير
التصوير
التصوير

فيديو

إصابة محمود فارس

محمود فارس يكشف تفاصيل إصابته أثناء التصوير

المرة الثالثة لكروان في السجن

للمرة الثالثة.. القبض على كروان مشاكل.. إيه السبب؟

أسعار فساتين فنانات الجونة

إطلالات لافتة وأسعار فاخرة في مهرجان الجونة السينمائي 2025

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: نتنياهو ونموذج «حزب الله».. إعادة إنتاج حالة الحرب كخيار سياسي واستراتيجي

ياسمين عبده

ياسمين عبدة تكتب: من الدارك ويب إلى الشارع المصري والقانون لا يزال قاصرا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الموت ديناصورا

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الاكتفاء الذاتي بين قوة التشريع وفاعلية السياسات الزراعية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر.. حين تصنع السلام وتحمي الروح

المزيد