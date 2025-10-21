الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي 2025

يعد برنامج تكافل وكرامة أحد أهم البرامج الاجتماعية التي أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعي ضمن جهود الدولة لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتقديم الدعم المادي للأسر الأكثر احتياجا، بما يضمن لهم حياة كريمة ويحد من معدلات الفقر.

تكافل وكرامة

شروط التسجيل في تكافل وكرامة 2025

يستهدف البرنامج الأسر الفقيرة والمسنين وذوي الإعاقة والأرامل والمطلقات ومن لا يملكون دخلا ثابتا، وذلك في إطار رؤية الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص بين المواطنين، إلى جانب ربط الدعم النقدي بالتعليم والصحة لضمان تحسين جودة حياة الأسر المستفيدة على المدى الطويل.

ويمكن للمواطنين الراغبين في التقديم على معاش تكافل وكرامة تجهيز عدد من المستندات المطلوبة لإثبات أحقيتهم في الحصول على الدعم، وتشمل صورة بطاقة الرقم القومي سارية، وصورا من قسيمة الزواج أو الطلاق عند وجودها، وشهادات ميلاد جميع أفراد الأسرة، وصورة بطاقة التموين إن وجدت، بالإضافة إلى قيد مدرسي للأطفال من 6 إلى 18 عاما أو قيد جامعي للطلاب، وكود كشف الإعاقة الصادر من اللجان الطبية المعتمدة في حالة وجود إعاقة، وشهادات وفاة الزوج أو الزوجة للأرامل، وشهادة هجر أو مستند يدل على الانفصال، إلى جانب إقرار وصاية لليتامى أو شهادة سجن الأب أو الأم، مع ضرورة استكمال استمارة التقديم والتأكد من صحة جميع البيانات الواردة بها.

الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي

ولتسهيل الإجراءات على المواطنين، أتاحت وزارة التضامن الاجتماعي خدمة الاستعلام الإلكتروني عن حالة الطلبات الخاصة بمعاش تكافل وكرامة من خلال الموقع الرسمي للوزارة على الرابط (https://www.moss.gov.eg).

ويمكن للمواطن إدخال الرقم القومي في الخانة المخصصة، ثم الضغط على أيقونة استعلام لتظهر له نتيجة الطلب متضمنة بيانات المحافظة والإدارة الاجتماعية والوحدة المسجلة، بالإضافة إلى الرقم القومي واسم المواطن ونوع البطاقة وحالتها، سواء كانت سارية أو موقوفة أو مجمدة، مع بيان سبب الإيقاف أو التجميد في حال وجوده، وكذلك قيمة المبلغ المستحق في حالة سريان البطاقة.

معاش تكافل وكرامة

ويشترط للحصول على معاش تكافل وكرامة أن يكون المتقدم غير موظف في القطاعين العام أو الخاص، وألا يقل عمره عن 65 عاما في حالة كبار السن، أو يكون من الأشخاص ذوي الإعاقة أو المصابين بأمراض مزمنة تؤثر على قدرتهم على العمل.

كما يجب أن تكون الأسرة لديها أطفال تتراوح أعمارهم بين 6 و18 عاما مسجلين في المدارس بنسبة حضور لا تقل عن 80%، وألا تمتلك الأسرة أراضي زراعية أو سيارات أو عقارات بغرض الاستثمار، وألا يتجاوز الدخل التأميني 400 جنيه شهريا.

وتتضمن معايير التسجيل في البرنامج ألا يمتلك المتقدم محلا تجاريا أو أكثر، أو أكثر من ثلاث رؤوس ماشية بغرض التجارة، وألا يمتلك نصف فدان من الأراضي الزراعية أو أكثر، بينما تحدد معايير القبول وفق الحالة الاقتصادية للأسرة ومستوى دخلها الفعلي ومدى مطابقتها لشروط الاستحقاق.

وفي المقابل، يتم استبعاد المتقدمين الذين يملكون أصولا أو مصادر دخل تتنافى مع طبيعة البرنامج، مثل امتلاك أراض زراعية تزيد عن فدان واحد، أو عقارات غير سكنية بغرض الاستثمار، أو سيارات حديثة بعد عام 2000، أو تلقي معاش من القوات المسلحة أو الشرطة، أو العمل في جهة حكومية أو خاصة بأجر تأميني يزيد على 400 جنيه، بالإضافة إلى الأسر التي يلتحق أبناؤها بمدارس خاصة تتجاوز مصروفاتها 2000 جنيه سنويا.