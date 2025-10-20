قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تفاصيل اجتماع حسام حسن واتحاد الكرة بنجوم منتخب الناشئين قبل المونديال
وزير العمل: حملات تفتيش مكثفة لضمان تطبيق الحد الأدنى للأجور
مشاجرة دموية داخل مدرسة بالمعصرة.. ومطالب بتدخل التعليم لوقف "إهمال الإشراف"
تحالف المعادن الحيوية.. الولايات المتحدة وأستراليا تطلقان استثمارات بـ53 مليار دولار
وفاة محامى الإسكندرية.. قصة أب مات من الخوف على ابنه والرضيع يلحق به بعد ساعات
السودان يعلن إعادة فتح مطار الخرطوم الدولي الأربعاء المقبل
هل في العسل زكاة؟.. أمين الإفتاء يوضح الحكم الشرعي لأصحاب المناحل
رئيس الإسماعيلي عن قرار إحالته للنيابة: والله ما أعرف محدش بلغني.. فيديو
رئيس الإسماعيلي عن قرار إحالته للنيابة: محدش بلغني
متحدث وزارة الرياضة: إحالة ملف نادي الإسماعيلي إلى النيابة العامة بسبب مخالفات وفساد
وظائف حكومية جديدة.. اعرف شروط التعيين وفقا للقانون
جيش الاحتلال يعلن تسلم الصليب الأحمر جثمان محتجز إسرائيلي في غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

فورمولا السماء.. أول سباق للسيارات الطائرة يشعل أجواء تكساس.. بالفيديو

المركبات الطائرة الشخصية
المركبات الطائرة الشخصية
كريم عاطف

في سابقة تاريخية، شهدت ولاية تكساس الأمريكية انطلاق أول سباق رسمي للمركبات الطائرة الشخصية، ضمن فعالية مبتكرة حملت اسم “Jetson Air Games”، لتفتح الباب أمام حقبة جديدة من رياضة السرعة ولكن هذه المرة في السماء.

السباق الذي شاركت فيه أربع طائرات كهربائية من طراز “Jetson One”، أُقيم على مسار جوي متعرج صمم خصيصا لاختبار قدرة المركبات على المناورة، وشبهه المنظمون بـ“فورمولا 1 السماء” نظرا للطابع التنافسي المثير الذي جمع بين روح السرعة والتكنولوجيا المتقدمة.

وجرى تنظيم الحدث ضمن قمة UP.Summit في تكساس، حيث أظهرت اللقطات الجوية مشاهد مذهلة للطائرات وهي تتسابق جنبا إلى جنب بسرعات بلغت أكثر من 100 كم/س، في عرض جذب أنظار محبي الابتكار والطيران حول العالم.

وأوضح توماش باتان، المؤسس المشارك لشركة Jetson وأحد الطيارين المشاركين، أن السباق يمثل تجربة أولى نحو تأسيس بطولة عالمية للمركبات الطائرة.

وتعد Jetson One من أبرز الابتكارات في عالم الطيران الكهربائي؛ فهي مركبة خفيفة الوزن (115 كغم فقط) قادرة على الإقلاع والهبوط العمودي (eVTOL)، وتعمل بثمانية محركات كهربائية تمنحها مدى طيران يصل إلى 32 كيلومترا، وارتفاع أقصى يبلغ 457 مترا، مع زمن طيران يصل إلى 20 دقيقة.

ويقدر سعر الطائرة حاليا بنحو 128 ألف دولار، ومن المنتظر رفعه إلى 148 ألف دولار في نوفمبر المقبل، كما أن قيادتها لا تتطلب رخصة طيران داخل الولايات المتحدة، ما يجعل شعار الشركة "الكل يمكن أن يصبح طيارا أقرب إلى الحقيقة من أي وقت مضى".

كما أجرت الشركة مؤخرا اختبارات ناجحة مع فرق الإنقاذ الجبلية في بولندا لتقييم استخدامها في المهام الصعبة، فيما تلقت حتى الآن أكثر من 550 طلب شراء بقيمة إجمالية تتجاوز 75 مليون دولار.

وترى شركة Jetson أن السنوات المقبلة ستشهد تحول المدن الكبرى إلى مساحات طيران مفتوحة، مع تقليص الحاجة إلى الطرق التقليدية، لتبدأ مرحلة جديدة من النقل الحضري يعيش فيها الإنسان حلم الطيران كجزء من حياته اليومية.

سباق رسمي للمركبات الطائرة الشخصية السيارات الطائرة سباق سيارات طائرة سباق سيارات اخبار السيارات طائرات كهربائية Jetson One

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد صرف مرتبات أكتوبر 2025 بعد قرار التبكير رسمياً

موعد صرف مرتبات أكتوبر 2025 بعد قرار التبكير رسمياً

الحكومة تصدر قرارًا جديدًا بشأن التصالح على مخالفات البناء.. تفاصيل

الحكومة تصدر قرارًا جديدًا بشأن التصالح على مخالفات البناء.. تفاصيل

مباراة الأهلي وبيراميدز مواليد 2007

خصم 6 نقاط| بيراميدز يواجه عقوبات صارمة بعد إلغاء مباراة الأهلي

سعر الذهب الانسعر الذهب الان

مؤشر للانخفاض| سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة

أسعار الذهب اليوم

ارتفاع مفاجي لعيار 21.. أسعار الذهب اليوم الإثنين 20 أكتوبر 2025

الترزى

صور سيدة أثناء تغيير ملابسها .. القبض على ترزى مدينة نصر

السرقة

القبض على طفلتين أجانب سرقا قطع حديدية خاصة بتهدئة السرعة من طريق الواحات

حادث دهس

خناقة طلاب تتحول لشروع في قتل.. ماذا حدث داخل كومباوند بالشيخ زايد.. القصة الكاملة

ترشيحاتنا

الملتقى الفقهي بالجامع الأزهر

الملتقى الفقهي بالجامع الأزهر: الإمام أبو حنيفة منهجه قائم على التخفيف وإعمال العقل

ما هو عقد الزواج الشرعي

ما هو عقد الزواج الشرعي؟.. الإفتاء: تتآلف قلوب الأزواج بـ3 أمور

الأوقاف تعلن موعد الاختبارات الشفوية للمسابقة القرآنية والابتهالية

الأوقاف تعلن موعد الاختبارات الشفوية للمسابقة القرآنية والابتهالية بالقاهرة

بالصور

فورمولا السماء.. أول سباق للسيارات الطائرة يشعل أجواء تكساس.. بالفيديو

المركبات الطائرة الشخصية
المركبات الطائرة الشخصية
المركبات الطائرة الشخصية

أجمد عربيات وموتوسيكلات.. احتفال فريق Commanders MC بالذكرى الـ 9 للتأسيس

فريق Commanders MC
فريق Commanders MC
فريق Commanders MC

لو عايز تاخد صور حلوة كلمهم.. أبراج بتعرف تاخد اللقطة الحلوة

التصوير
التصوير
التصوير

أقل من 200 ألف جنيه.. سعر تويوتا كورولا مستعملة في ‏مصر

تويوتا كورولا مستعملة
تويوتا كورولا مستعملة
تويوتا كورولا مستعملة

فيديو

إصابة محمود فارس

محمود فارس يكشف تفاصيل إصابته أثناء التصوير

المرة الثالثة لكروان في السجن

للمرة الثالثة.. القبض على كروان مشاكل.. إيه السبب؟

أسعار فساتين فنانات الجونة

إطلالات لافتة وأسعار فاخرة في مهرجان الجونة السينمائي 2025

طفل الصاروخ الكهربائي

تحليل DNA للمتهم بقتل زميله بالصاروخ الكهربائي في الإسماعيلية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: نتنياهو ونموذج «حزب الله».. إعادة إنتاج حالة الحرب كخيار سياسي واستراتيجي

ياسمين عبده

ياسمين عبدة تكتب: من الدارك ويب إلى الشارع المصري والقانون لا يزال قاصرا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الموت ديناصورا

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الاكتفاء الذاتي بين قوة التشريع وفاعلية السياسات الزراعية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر.. حين تصنع السلام وتحمي الروح

المزيد