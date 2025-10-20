فورمولا السماء.. أول سباق للسيارات الطائرة يشعل أجواء تكساس.. بالفيديو

في سابقة تاريخية، شهدت ولاية تكساس الأمريكية انطلاق أول سباق رسمي للمركبات الطائرة الشخصية، ضمن فعالية مبتكرة حملت اسم “Jetson Air Games”، لتفتح الباب أمام حقبة جديدة من رياضة السرعة ولكن هذه المرة في السماء.

السباق الذي شاركت فيه أربع طائرات كهربائية من طراز “Jetson One”، أُقيم على مسار جوي متعرج صمم خصيصا لاختبار قدرة المركبات على المناورة، وشبهه المنظمون بـ“فورمولا 1 السماء” نظرا للطابع التنافسي المثير الذي جمع بين روح السرعة والتكنولوجيا المتقدمة.

وجرى تنظيم الحدث ضمن قمة UP.Summit في تكساس، حيث أظهرت اللقطات الجوية مشاهد مذهلة للطائرات وهي تتسابق جنبا إلى جنب بسرعات بلغت أكثر من 100 كم/س، في عرض جذب أنظار محبي الابتكار والطيران حول العالم.

وأوضح توماش باتان، المؤسس المشارك لشركة Jetson وأحد الطيارين المشاركين، أن السباق يمثل تجربة أولى نحو تأسيس بطولة عالمية للمركبات الطائرة.

وتعد Jetson One من أبرز الابتكارات في عالم الطيران الكهربائي؛ فهي مركبة خفيفة الوزن (115 كغم فقط) قادرة على الإقلاع والهبوط العمودي (eVTOL)، وتعمل بثمانية محركات كهربائية تمنحها مدى طيران يصل إلى 32 كيلومترا، وارتفاع أقصى يبلغ 457 مترا، مع زمن طيران يصل إلى 20 دقيقة.

ويقدر سعر الطائرة حاليا بنحو 128 ألف دولار، ومن المنتظر رفعه إلى 148 ألف دولار في نوفمبر المقبل، كما أن قيادتها لا تتطلب رخصة طيران داخل الولايات المتحدة، ما يجعل شعار الشركة "الكل يمكن أن يصبح طيارا أقرب إلى الحقيقة من أي وقت مضى".

كما أجرت الشركة مؤخرا اختبارات ناجحة مع فرق الإنقاذ الجبلية في بولندا لتقييم استخدامها في المهام الصعبة، فيما تلقت حتى الآن أكثر من 550 طلب شراء بقيمة إجمالية تتجاوز 75 مليون دولار.

وترى شركة Jetson أن السنوات المقبلة ستشهد تحول المدن الكبرى إلى مساحات طيران مفتوحة، مع تقليص الحاجة إلى الطرق التقليدية، لتبدأ مرحلة جديدة من النقل الحضري يعيش فيها الإنسان حلم الطيران كجزء من حياته اليومية.