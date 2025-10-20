قمة إيجيبت أوتوموتيف 2025 .. تفاصيل أكبر حدث وتجمع لخبراء السيارات في مصر

في إطار استعدادها لانطلاق نسختها العاشرة يوم 4 نوفمبر المقبل، تواصل قمة "إيجيبت أوتوموتيف" ترسيخ مكانتها كمنصة الحوار الأهم لقطاع السيارات في مصر والمنطقة، عبر أجندة غنية تناقش أبرز الملفات التي تمس حاضر ومستقبل الصناعة، في ضوء الاستراتيجية الوطنية لتوطين التصنيع وزيادة الصادرات وتعزيز الصناعات المغذية.

وتشهد الجلسة الافتتاحية لهذا العام مناقشات معمقة حول ما تحقق من إنجازات في مسار تحويل مصر إلى مركز إقليمي لـ صناعة السيارات، واستعراض التطورات في برنامج تنمية صناعة السيارات (AIDP) والحوافز الجديدة المخصصة للمصنعين، إلى جانب تسليط الضوء على خطط زيادة الطاقة الإنتاجية ومشروعات التوسع المستقبلية.

أما الجلسة الأولى فتتناول مسار السيارات المصرية على طريق التصدير، وتركز على قراءة واقع السوق في ظل تنامي الحصة الصينية وتزايد الاهتمام بالسيارات الكهربائية، مع مناقشة تأثير التعديلات الأخيرة على استراتيجية الصناعة الجديدة، وآليات تطبيق قواعد المنشأ الخاصة باتفاقية التجارة الحرة الأفريقية التي تمثل نقلة نوعية أمام الشركات الراغبة في النفاذ إلى الأسواق الأفريقية.

كما تناقش الجلسة مستقبل خدمات إنترنت الأشياء للسيارات في السوق المحلية، وخطط الشركات العالمية لتعزيز استثماراتها في مصر سواء عبر الوكلاء أو من خلال التواجد المباشر.

وتأتي الجلسة الثانية لتسلط الضوء على الصناعات المغذية باعتبارها القلب النابض للتصنيع المحلي، حيث تبحث سبل تمكين المصنعين المحليين من تلبية الطلب المتزايد الناتج عن توسع مشروعات التجميع، ودراسة فرص التوسع أمام الشركات الحالية والجديدة في هذا القطاع الحيوي.

كما تتطرق الجلسة إلى أثر التعديلات الأخيرة للمواصفات المصرية على المكون المحلي، وتسليط الضوء على التجارب الناجحة في توطين المكونات.

وفي هذا السياق، صرح محمد أبو الفتوح، الرئيس التنفيذي لقمة "إيجيبت أوتوموتيف" قائلاً: "نحن أمام نسخة استثنائية من القمة تمثل حلقة وصل بين عقد من الإنجازات وعقد جديد من الطموحات.

تركز أجندة هذا العام على الملفات الأكثر تأثيرا في مستقبل الصناعة، من تعزيز التصنيع المحلي وزيادة الصادرات، إلى دعم التحول نحو السيارات الكهربائية وبناء منظومة متكاملة من الصناعات المغذية.

رؤيتنا أن تصبح مصر مركزا متكاملا لتصنيع وتصدير السيارات إلى أفريقيا والعالم، وهذا ما نعمل على تحقيقه بالتعاون مع شركائنا من القطاعين العام والخاص".

تأتي هذه الجلسات لتجدد الدور الريادي للقمة كمنصة استراتيجية تجمع كبار المصنعين والوكلاء والموردين مع صناع القرار والجهات الحكومية، في حوار هادف لصياغة حلول عملية تدفع الصناعة إلى آفاق أوسع من النمو والتكامل.

وبينما تستعد "إيجيبت أوتوموتيف" للاحتفال بعشر سنوات من مسيرة التأثير والإنجاز، تبقى رؤيتها ثابتة في دعم تحول مصر إلى وجهة استثمارية رئيسية لصناعة السيارات، وبوابة تصديرية نحو الأسواق الإقليمية والعالمية.