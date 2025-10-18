لا يمتلك رخصة.. سعر ومواصفات سيارة مبابي الفارهة الجديدة.. بالصور

انضمت سيارة فاخرة جديدة إلى أسطول نجم نادي ريال مدريد اللاعب الفرنسي كيليان مبابي، رغم أنه لا يزال حتى الان لا يمتلك رخصة قيادة، و لا يقود أيا منها بنفسه.

وبحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية، حصل مبابي على سيارة BMW i7 الكهربائية الفارهة كهدية ضمن شراكة تجمع شركة BMW مع نادي ريال مدريد.

ويمتلك مبابي بالفعل مجموعة مميزة من السيارات الفاخرة، تشمل طراز فيراري SF90 هايبرد بقيمة تقارب 400 ألف جنيه إسترليني، وسيارة كاديلاك إسكاليد بحوالي 230 ألف جنيه إسترليني.

أما عن مواصفات سيارة مبابي الجديدة BMW i7، فهي سيارة سيدان فاخرة كهربائية بالكامل، تتميز بتصميم أنيق وتقنيات متقدمة مثل شاشات السينما الترفيهية في الخلف ونظام الصوت المتقدم وأنظمة مساعدة السائق.

وتوفر أداء قوي مع تسارع سريع ومدى كهربائي يصل إلى حوالي 624 كيلومترا، بفضل قوة محركها الكهربائي من 449 إلى 650 حصان حسب الطراز، وعزم دوران يصل إلى 749 نيوتن متر، تتسارع من 0 إلى 100 كم/س في حوالي 4.7 ثانية.

وتتميز مقصورة BMW i7‎ الداخلية، بتصميم داخلي فاخر، مع مقاعد جلدية، وشاشة سينما ترفيهية بدقة 8K في الصف الثاني تدعم تطبيقات مثل نتفليكس ويوتيوب، وشاشة تحكم إضافية في مقبض الأبواب الخلفية.

كما تضم السيارة BMW i7‎، أنظمة مساعدة للسائق مثل مثبت السرعة التكيفي، نظام البقاء في المسار، كاميرات 360 درجة، وحساسات أمامية وخلفية وجانبية، ونظام ركن تلقائي، ونظام الصوت Bowers & Wilkins Diamond المتقدم.

أما عن سعر السيارة ‏BMW i7‎ الكهربائية في مصر، فياتي بـ 11 مليون جنيه.