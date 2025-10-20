قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الإسماعيلي ينهار| هوجة استقالات وإحالة لـ النيابة.. ومجلس الدراويش مندهش من القرارات
فعاليات وموعد الليلة الختامية لإحياء ذكرى قدوم رأس الحسين لمصر
فولتماده ينضم لقائمة أكبر زيادات القيمة التسويقية .. وصلاح يحافظ على الصدارة
نتنياهو : سن قانون لتجنيد 10 آلاف طالب بالمدارس الدينية اليهودية خلال عامين
تراجع سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي بختام تعاملات الإثنين 20 أكتوبر 2025
الاحتلال يخرق الهدنة.. قصف مدفعي إسرائيلي على رفح ودير البلح
موعد صرف مرتبات أكتوبر 2025 بعد قرار التبكير رسمياً
إخراج الزكاة على البقر والجاموس.. أمين الإفتاء: النصاب يبدأ من 30 رأسا
بوست أيد أنغام محدش اتكلم.. المايسترو هاني فرحات يرد على انتقادات تقبيل يد محمد عبده
ويتكوف يكشف عن تطور مفاجئ بشأن قضية الصحراء بين المغرب والجزائر
الكرملين يكشف سبب اختيار بوادبست لعقد القمة بين بوتين وترامب
وزير الأوقاف ينعى شقيقة الدكتور أسامة العبد رئيس جامعة الأزهر الأسبق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

أرخص 5 سيارات هاتشباك موديل 2025 في مصر .. تعرف عليها

أرخص 5 سيارات هاتشباك
أرخص 5 سيارات هاتشباك
كريم عاطف

يشهد سوق السيارات الجديدة في مصر خلال الفترة الأخيرة حالة من التراجع النسبي في الأسعار، بعد موجة من الارتفاعات الحادة التي استمرت منذ عام 2022 بسبب أزمة الاستيراد وسعر الدولار ونقص المعروض. 

يأتي انخفاض أسعار السيارات نتيجة لتحسن نسبي في وفرة الطرازات داخل السوق وخاصة السيارات الصينية، وزيادة العروض الترويجية من قبل الوكلاء والتجار بهدف تحفيز المبيعات.

وخلال التقرير التالي نتعرف على ‏ أسعار ‏ أرخص 5 سيارات هاتشباك موديل 2025 في مصر:

1- سوزوكي إسبريسو

تضم السيارة سوزوكي إسبريسو موديل 2024، محرك 1.0 لتر بقوة 67 حصانًا وعزم دوران 90 نيوتن متر، مع ناقل حركة يدوي أو أوتوماتيكي بخمس سرعات، ونظام دفع أمامي، واستهلاك وقود يبلغ حوالي 4.6 إلى 5.4 لتر لكل 100 كم. 

وتأتي السيارة بمقاعد تتسع لـ 5 أشخاص، وسعة صندوق خلفي تبلغ 239 لترا، وأنظمة أمان مثل نظام الفرامل المانعة للانغلاق (ABS)، وتوزيع قوة الفرامل الإلكتروني (EBD)، ووسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي، وحساسات ركن خلفية.

وتاتي السيارة سوزوكى اسبريسو موديل 2024، بسعر 549,900 جنيه.

2- ميتسوبيشي ميراج

تضم السيارة ميتسوبيشي ميراج موديل 2025، محرك ثلاثي الأسطوانات سعة 1.2لتر، بقوة تصل إلى حوالي 76حصان وعزم دوران يبلغ 100نيوتن متر، مع ناقل حركة متغير باستمرار (CVT).

تعتبر سيارة اقتصادية في استهلاك الوقود، وتتضمن ميزات أمان مثل نظام الفرامل المانعة للانغلاق (ABS) والتوزيع الإلكتروني لقوة الفرامل (EBD)، وميزات ترفيهية مثل شاشة لمس قياس 7 بوصة مع دعم أنظمة Apple CarPlay و Android Auto.              

وتاتي السيارة ميتسوبيشي ميراج موديل 2025، بسعر ‏‏755,000 ‏جنيه.‏

3- سوزوكي سويفت

تضم السيارة سوزوكي سويفت موديل 2025، محرك سعة 1.2 لتر يولد قوة حوالي 81 حصان وعزم دوران 111 نيوتن متر، مع ناقل حركة أوتوماتيكي CVT أو يدوي بخمس سرعات. 

وتاتي السيارة بأنظمة أمان متقدمة مثل 6 وسائد هوائية، نظام منع انغلاق المكابح (ABS)، ونظام الثبات الإلكتروني (ESC)، بالإضافة إلى تجهيزات تكنولوجية مثل شاشة معلومات وترفيه مقاس 9 بوصة تدعم آبل كار بلاي وأندرويد أوتو.

وتاتي السيارة سوزوكى سويفت موديل 2025، بسعر ‏‏‏849,900‏ ‏جنيه.‏

4- أوبل كورسا

تضم السيارة أوبل كورسا موديل 2026، محرك بسعة 1200سي سي تربو وقوة 130حصان، مع ناقل حركة أوتوماتيك سداسي السرعات.

تأتي بوسائل أمان متعددة مثل الوسائد الهوائية المتعددة وأنظمة مثل ABS و ESP، إلى جانب نظام معلومات وترفيه بشاشات تعمل باللمس تدعم Apple CarPlay و Android Auto، وجنوط رياضية، ومصابيح LED، ومساحة تخزين خلفية بسعة تصل إلى 309لتر. 

وتاتي أسعار السيارة اوبل كورسا، كالتالي:

- فئة Sport Topline Plus 2026 بسعر 1,150,000 جنيه      

- فئة Gs line 2025 بسعر 1,280,000 جنيه

5- ستروين C3

تضم السيارة ستروين C3موديل 2025، محرك بنزين تيربو سعة 1200سي سي بقوة 110حصان وعزم دوران 205 نيوتن.متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي بـ6 سرعات. 

وتشتمل السيارة أنظمة أمان مثل وسائد هوائية، نظام منع انغلاق المكابح (ABS)، ونظام الثبات الإلكتروني (ESP)، بالإضافة إلى أنظمة مساعدة مثل حساسات الركن وكاميرا خلفية.    

وتاتي أسعار السيارة سيتروين ‏C3‎، كالتالي:‏

- فئة Feel 2025 بسعر 1,055,000 جنيه  

- فئة Shine 2025 بسعر 1,190,000 جنيه

سوق السيارات الجديدة سوق السيارات أسعار السيارات أرخص 5 سيارات هاتشباك سيارات هاتشباك أرخص 5 سيارات سوزوكي إسبريسو ميتسوبيشي ميراج سوزوكي سويفت أوبل كورسا ستروين C3

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتهم

الطب الشرعي ينفي وجود علاقة غير سوية بين الطفلين في واقعة الصاروخ الكهربائي بالإسماعيلية

الذهب

700 جنيه نزولا.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد أعلى قمة

المتهم

« زي ما قتلت اتخلص من الجثة » .. مفاجآت صادمة لقاتل زميله أمام النيابة بالإسماعيلية

المتهم

جروب لعلاج الإدمان ونصاب محترف| مفاجأة جديدة في تحقيقات صغير الإسماعيلية

الحكومة تصدر قرارًا جديدًا بشأن التصالح على مخالفات البناء.. تفاصيل

الحكومة تصدر قرارًا جديدًا بشأن التصالح على مخالفات البناء.. تفاصيل

انزلاق طائرة شحن

سقطت بالبحر.. طائرة إماراتية تتعرض لحادث في مطار هونج كونج

سعر الذهب الانسعر الذهب الان

مؤشر للانخفاض| سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة

الترزى

صور سيدة أثناء تغيير ملابسها .. القبض على ترزى مدينة نصر

ترشيحاتنا

وزيرة التضامن

وزيرة التضامن تشهد انطلاق فعاليات النسخة الرابعة من مؤتمر “ CEO Women”

الأنبا ميخائيل أسقف إيبارشية حلوان والمعصرة

بتكليف من البابا.. الكنيسة تشارك في مؤتمر عن الذكاء الاصطناعي بجامعة القاهرة

وزير العمل

جبران: قانون العمل يترجم توجيهات القيادة السياسية لتحقيق التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية

بالصور

قائد القوات البحرية: نمتلك أحدث الوحدات البحرية لحماية السواحل المصرية

اللواء بحري أح محمود فوزي قائد القوات البحرية
اللواء بحري أح محمود فوزي قائد القوات البحرية
اللواء بحري أح محمود فوزي قائد القوات البحرية

أرخص 5 سيارات هاتشباك موديل 2025 في مصر .. تعرف عليها

أرخص 5 سيارات هاتشباك
أرخص 5 سيارات هاتشباك
أرخص 5 سيارات هاتشباك

تشيع جثمان فيفيان الفقي من مسجد الشرطة في أكتوبر.. صور

إيمي سالم
إيمي سالم
إيمي سالم

برندات عالمية.. أسعار فساتين الفنانات تتصدر اهتمام الجمهور في مهرجان الجونة

اطلالات الفنانات
اطلالات الفنانات
اطلالات الفنانات

فيديو

طفل الصاروخ الكهربائي

تحليل DNA للمتهم بقتل زميله بالصاروخ الكهربائي في الإسماعيلية

كيم كارداشيان

كيم كارداشيان تثير الجدل بإطلالة غامضة في حفل Hollywood Academy Gala

وفاة فيفيان الفقي

بسمة وهبة لقنتها الشهادة.. رحلة الإعلامية فيفيان الفقي مع المرض

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الاكتفاء الذاتي بين قوة التشريع وفاعلية السياسات الزراعية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر.. حين تصنع السلام وتحمي الروح

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: مكنون النفس

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: حفلات التكنو عند الأهرامات.. طقوس شيطانية تُهدد قداسة الأرض المصرية

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الفلسفة وقضايا العصر !

المزيد