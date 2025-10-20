أرخص 5 سيارات هاتشباك موديل 2025 في مصر .. تعرف عليها

يشهد سوق السيارات الجديدة في مصر خلال الفترة الأخيرة حالة من التراجع النسبي في الأسعار، بعد موجة من الارتفاعات الحادة التي استمرت منذ عام 2022 بسبب أزمة الاستيراد وسعر الدولار ونقص المعروض.

يأتي انخفاض أسعار السيارات نتيجة لتحسن نسبي في وفرة الطرازات داخل السوق وخاصة السيارات الصينية، وزيادة العروض الترويجية من قبل الوكلاء والتجار بهدف تحفيز المبيعات.

وخلال التقرير التالي نتعرف على ‏ أسعار ‏ أرخص 5 سيارات هاتشباك موديل 2025 في مصر:

1- سوزوكي إسبريسو

تضم السيارة سوزوكي إسبريسو موديل 2024، محرك 1.0 لتر بقوة 67 حصانًا وعزم دوران 90 نيوتن متر، مع ناقل حركة يدوي أو أوتوماتيكي بخمس سرعات، ونظام دفع أمامي، واستهلاك وقود يبلغ حوالي 4.6 إلى 5.4 لتر لكل 100 كم.

وتأتي السيارة بمقاعد تتسع لـ 5 أشخاص، وسعة صندوق خلفي تبلغ 239 لترا، وأنظمة أمان مثل نظام الفرامل المانعة للانغلاق (ABS)، وتوزيع قوة الفرامل الإلكتروني (EBD)، ووسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي، وحساسات ركن خلفية.

وتاتي السيارة سوزوكى اسبريسو موديل 2024، بسعر 549,900 جنيه.

2- ميتسوبيشي ميراج

تضم السيارة ميتسوبيشي ميراج موديل 2025، محرك ثلاثي الأسطوانات سعة 1.2لتر، بقوة تصل إلى حوالي 76حصان وعزم دوران يبلغ 100نيوتن متر، مع ناقل حركة متغير باستمرار (CVT).

تعتبر سيارة اقتصادية في استهلاك الوقود، وتتضمن ميزات أمان مثل نظام الفرامل المانعة للانغلاق (ABS) والتوزيع الإلكتروني لقوة الفرامل (EBD)، وميزات ترفيهية مثل شاشة لمس قياس 7 بوصة مع دعم أنظمة Apple CarPlay و Android Auto.

وتاتي السيارة ميتسوبيشي ميراج موديل 2025، بسعر ‏‏755,000 ‏جنيه.‏

3- سوزوكي سويفت

تضم السيارة سوزوكي سويفت موديل 2025، محرك سعة 1.2 لتر يولد قوة حوالي 81 حصان وعزم دوران 111 نيوتن متر، مع ناقل حركة أوتوماتيكي CVT أو يدوي بخمس سرعات.

وتاتي السيارة بأنظمة أمان متقدمة مثل 6 وسائد هوائية، نظام منع انغلاق المكابح (ABS)، ونظام الثبات الإلكتروني (ESC)، بالإضافة إلى تجهيزات تكنولوجية مثل شاشة معلومات وترفيه مقاس 9 بوصة تدعم آبل كار بلاي وأندرويد أوتو.

وتاتي السيارة سوزوكى سويفت موديل 2025، بسعر ‏‏‏849,900‏ ‏جنيه.‏

4- أوبل كورسا

تضم السيارة أوبل كورسا موديل 2026، محرك بسعة 1200سي سي تربو وقوة 130حصان، مع ناقل حركة أوتوماتيك سداسي السرعات.

تأتي بوسائل أمان متعددة مثل الوسائد الهوائية المتعددة وأنظمة مثل ABS و ESP، إلى جانب نظام معلومات وترفيه بشاشات تعمل باللمس تدعم Apple CarPlay و Android Auto، وجنوط رياضية، ومصابيح LED، ومساحة تخزين خلفية بسعة تصل إلى 309لتر.

وتاتي أسعار السيارة اوبل كورسا، كالتالي:

- فئة Sport Topline Plus 2026 بسعر 1,150,000 جنيه

- فئة Gs line 2025 بسعر 1,280,000 جنيه

5- ستروين C3

تضم السيارة ستروين C3موديل 2025، محرك بنزين تيربو سعة 1200سي سي بقوة 110حصان وعزم دوران 205 نيوتن.متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي بـ6 سرعات.

وتشتمل السيارة أنظمة أمان مثل وسائد هوائية، نظام منع انغلاق المكابح (ABS)، ونظام الثبات الإلكتروني (ESP)، بالإضافة إلى أنظمة مساعدة مثل حساسات الركن وكاميرا خلفية.

وتاتي أسعار السيارة سيتروين ‏C3‎، كالتالي:‏

- فئة Feel 2025 بسعر 1,055,000 جنيه

- فئة Shine 2025 بسعر 1,190,000 جنيه