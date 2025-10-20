قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مُجاملة أم كفاءة.. وزارة الرياضة تكشف قراراتها بشأن مشادة لاعبي منتخب تنس الطاولة
تفاصيل اجتماع حسام حسن واتحاد الكرة بنجوم منتخب الناشئين قبل المونديال
وزير العمل: حملات تفتيش مكثفة لضمان تطبيق الحد الأدنى للأجور
مشاجرة دموية داخل مدرسة بالمعصرة.. ومطالب بتدخل التعليم لوقف "إهمال الإشراف"
تحالف المعادن الحيوية.. الولايات المتحدة وأستراليا تطلقان استثمارات بـ53 مليار دولار
وفاة محامى الإسكندرية.. قصة أب مات من الخوف على ابنه والرضيع يلحق به بعد ساعات
السودان يعلن إعادة فتح مطار الخرطوم الدولي الأربعاء المقبل
هل في العسل زكاة؟.. أمين الإفتاء يوضح الحكم الشرعي لأصحاب المناحل
رئيس الإسماعيلي عن قرار إحالته للنيابة: والله ما أعرف محدش بلغني.. فيديو
رئيس الإسماعيلي عن قرار إحالته للنيابة: محدش بلغني
متحدث وزارة الرياضة: إحالة ملف نادي الإسماعيلي إلى النيابة العامة بسبب مخالفات وفساد
أخبار البلد

شروط معاش تكافل وكرامة 2025 والأوراق المطلوبة وخطوات التسجيل

عبد الفتاح تركي

تكافل وكرامة .. يبحث عدد كبير من المواطنين في مختلف المحافظات عن شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة 2025 والأوراق المطلوبة للتسجيل، ضمن الخدمات التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي لمساندة الأسر محدودة الدخل، وكبار السن، وذوي الإعاقة، والفئات الأشد احتياجًا في المجتمع. 

يُعد برنامج تكافل وكرامة من أهم البرامج الاجتماعية التي أطلقتها الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة، بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير حياة كريمة للمواطنين غير القادرين على العمل أو ممن لا يملكون دخلًا ثابتًا.

ما هو برنامج تكافل وكرامة؟

يُعد برنامج تكافل وكرامة مبادرة وطنية أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعي، تهدف إلى دعم الفئات الأكثر احتياجًا من خلال تقديم معاش شهري نقدي يساعد الأسر على تلبية احتياجاتها الأساسية. يعتمد البرنامج على قاعدة بيانات دقيقة تُراجع بانتظام لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه فقط. 

كما يهدف إلى دمج الفئات المستفيدة في مظلة الحماية الاجتماعية، وتحسين مستوى المعيشة، خاصة في القرى والمناطق النائية.

الأوراق المطلوبة للتقديم على معاش تكافل وكرامة

حددت وزارة التضامن الاجتماعي الأوراق الآتية الواجب توافرها عند التقديم للحصول على معاش تكافل وكرامة 2025:

  • صورة من بطاقة الرقم القومي سارية.
  • صورة من بطاقة العائلة.
  • صورة من شهادة الميلاد.
  • صورة من شهادة الزواج إن وجدت.
  • صورة من شهادة الوفاة إن وجدت.
  • صورة من شهادة العجز الجسدي أو المرض المزمن إن وجدت.
  • صورة من فاتورة الدخل إن وجدت.

ويُشترط أن تكون جميع المستندات حديثة وصحيحة لضمان قبول الطلب وعدم استبعاده من الفحص الميداني.

معاش تكافل وكرامة

الفئات المستحقة لمعاش تكافل وكرامة

يستهدف برنامج تكافل وكرامة عددًا من الفئات المحددة التي تندرج تحت مظلة الحماية الاجتماعية، وتشمل ما يأتي:

  • الأسر الفقيرة التي لديها أطفال في مراحل التعليم المختلفة.
  • المسنون الذين تجاوزوا سن 65 سنة من دون دخل ثابت.
  • الأشخاص من ذوي الإعاقات بشرط تقديم شهادة من الكومسيون الطبي.
  • الأرامل والمطلقات اللاتي لا يمتلكن مصدر دخل.
  • العمالة غير المنتظمة بشرط عدم وجود تأمين اجتماعي أو دخل ثابت.

ويأتي ذلك ضمن جهود الدولة لرفع المعاناة عن المواطنين، وتوسيع قاعدة المستفيدين من برامج الدعم النقدي المباشر.

شروط التقديم على معاش تكافل وكرامة 2025

وضعت وزارة التضامن الاجتماعي مجموعة من الشروط الأساسية الواجب توافرها في المتقدمين للحصول على معاش تكافل أو كرامة، وهي كالآتي:

  • أن يكون المتقدم مصري الجنسية ومقيمًا إقامة دائمة داخل مصر.
  • ألا يمتلك هو أو أحد أفراد أسرته أملاكًا أو أراضي زراعية تزيد على نصف فدان.
  • عدم امتلاك سيارة خاصة أو مشروع تجاري مسجل باسم المتقدم.
  • ألا يكون موظفًا في القطاع الحكومي أو الخاص بأجر ثابت.
  • ألا يزيد إجمالي دخل الأسرة عن 1500 جنيه شهريًا للأسر المتقدمة لبرنامج تكافل، و900 جنيه للفرد في برنامج كرامة.

هذه المعايير تهدف إلى ضمان أن يصل الدعم فقط إلى الفئات التي تحتاجه فعلًا، بما يحقق العدالة الاجتماعية ويوجه موارد الدولة لمستحقيها الحقيقيين.

معاش تكافل وكرامة

رابط وخطوات التسجيل والاستعلام عن معاش تكافل وكرامة

أتاحت وزارة التضامن الاجتماعي للمواطنين إمكانية التسجيل والاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2025 إلكترونيًا عبر موقعها الرسمي، تسهيلًا على المواطنين وتوفيرًا للوقت والمجهود. ويمكن الدخول مباشرة على الموقع الرسمي للوزارة من خلال الضغط هنــــــــا.

وفيما يلي خطوات الاستعلام عن المعاش:

  • الدخول على موقع وزارة التضامن الاجتماعي.
  • اختيار خدمة «استعلم عن نتيجتك» من القائمة.
  • إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقمًا في الخانة المخصصة.
  • التأكد من صحة الرقم القومي المدخل.
  • تحديد الشهر المراد الاستعلام عنه.
  • إدخال رقم الهاتف المسجل في الطلب.
  • الضغط على كلمة استعلام لتظهر جميع البيانات الخاصة بحالة الطلب ونتيجته.

ويُنصح المستفيدون بمتابعة الموقع الرسمي بصفة دورية، حيث تعلن الوزارة من خلاله أي تحديثات جديدة بشأن موعد صرف المعاشات أو تعديل القيم الشهرية.

تكافل وكرامة

جهود الدولة لدعم الحماية الاجتماعية

تؤكد وزارة التضامن الاجتماعي أن برنامج تكافل وكرامة يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية لمد مظلة الحماية الاجتماعية إلى كل المواطنين المستحقين، وتقديم دعم نقدي شهري للفئات الأكثر هشاشة. 

ويُعد البرنامج جزءًا من حزمة متكاملة من البرامج التنموية التي تستهدف تحسين مستوى المعيشة وتحقيق العدالة الاجتماعية في مختلف المحافظات.

كما يجري تطوير قاعدة البيانات بشكل مستمر لضمان وصول الدعم لمستحقيه الحقيقيين فقط، مع متابعة دقيقة من فرق العمل الميدانية لضمان الشفافية والنزاهة في اختيار المستفيدين.

