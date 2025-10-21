هنا الزاهد: اترشحت لمسابقة أجمل 100 وجه بالعالم.. وبخاف الوقت يسرقني ومعملش عيلة

حلت الفنانة هنا الزاهد، ضيفة على الإعلامي عمرو أديب في برنامج " الحكاية " المذاع على قناة " إم بي سي مصر".



وقالت هنا الزاهد، :" خايفة من المستقبل وبخاف إن الوقت يسرقني ومعملش عيلة ".

وتابعت هنا الزاهد :" بعرف مدى نجاح أي عمل أشارك فيه من الشارع وراي الجمهور في الشارع وليس السوشيال ميديا".

واكملت هنا الزاهد :" في مشهد من مشاهد فيلم الشاطر غرقت وكان فاضل ثانية وأموت".

ولفتت هنا الزاهد :" وفي المشهد المفروض إني باخد طلقة وبنزل في المياه وحطولي تقل في جسمي عشان انزل تحت بشكل أكبر ".



وتابعت الفنانة هنا الزاهد: “ اترشحت لمسابقة أجمل 100 وجه حول العالم ”.

