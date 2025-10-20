هنا الزاهد: اتصورت مع أمير كرارة لما كنت طفلة

حلت الفنانة هنا الزاهد، ضيفة على الإعلامي عمرو أديب في برنامج " الحكاية " المذاع على قناة " إم بي سي مصر".



وقالت هنا الزاهد، :"زمان لما كنت طفلة انا وواختي قعدنا على حجر امير كرارة واتصورنا معاه في ستوديو مصر وكان بيعمل ساعتها برنامج".

وتابعت هنا الزاهد :" امير كرارة قالي الصورة دي لازم تختفي لان أنا وأنتي في فيلم الشاطر بنحب بعض".

وعن مسلسل إقامة جبرية، قالت هنا الزاهد :" بعد مسلسل إقامة جبرية الناس شافتني بطريقة مختلفة وانا نفسي اعمل أعمال درامية رومانسية بشكل اكبر في الفترة المقبلة اكثر من الأعمال الكوميدية".

وتابعت هنا الزاهد :" مسلسل إقامة جبرية يستحمل جزء تاني لكن لسه مخدش القرار ده".

وأكملت هنا الزاهد :" في جزء من شخصية إقامة جبرية قريبة مني وأنا بكتم جوايا جامد ووممكن اتعصب بشكل مفاجئ".

