قوات الحماية المدنية تخمد نيران حريق أعلى سطح مخزن سكر بطنطا
حكاية مليون جنيه ملهاش صاحب في زفتى بالغربية | تفاصيل
AFB: وقوع 30 قتيلا في هجوم بمسيرة على الفاشر غرب السودان
بعد مقتـ ل21 شخصا.. الأمم المتحدة تحث أمريكا على ضبط النفس مع تصاعد التوتر مع فنزويلا
الرئيس السيسي: فوز العناني يجسد التقدير الدولي لإرث مصر وإسهاماتها الفكرية
الصناعة: طرح 386 وحدة صناعية جاهزة للتسليم الفوري بـ12 مجمعاً في 11 محافظة
المكتب الحكومي بغزة: الاحتلال دمر 300 ألف وحدة سكنية وهجر مليوني إنسان قسرا
تراجع أسعار الأرز في الأسواق.. والشعبة تكشف عن مفاجأة الفترة المقبلة
عودة ربع مليون نازح إلى شمال غزة عبر شارعي الرشيد وصلاح الدين
بينهم 7 أجانب.. سقوط عصابة مخدرات بحوزتها حشيش وإكستاكسى بـ 127 مليون جنيه
تجربة الوجوه الجديدة.. حسام حسن يُجهز المنتخب لكأس الأمم الإفريقية |فيديو
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مرأة ومنوعات

شقيقة هنا الزاهد تتألق في أحدث ظهور.. شاهد

شقيقة هنا الزاهد
شقيقة هنا الزاهد
هاجر هانئ

حرصت نور شقيقة الفنانة هنا الزاهد على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الأنستجرام، بصور من أحدث ظهور لها.

فستان شقيقة هنا الزاهد

ظهرت شقيقة هنا الزاهد في الصور بإطلالة بسيطة، حيث ارتدت فستان قصير يصل أعلى الركبة وذا أكمام مكشوفة واتسم باللون الأسود ذات الدوائر البيضاء.

ولم تبالغ شقيقة هنا الزاهد في الإكسسوارات والمجوهرات واعتمدت على البساطة، ونالت صورها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

ومن الناحية الجمالية، بدت شقيقة هنا الزاهد بخصلات شعرها الأنسيابي المنسدله، ووضعت بعض لمسات المكياج ذات الألوان الهادئة والغير مبالغ فيها.



 

