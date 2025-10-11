مي عمر تخطف الأنظار في أحدث ظهور.. شاهد

حرصت الفنانة مي عمر على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والڤيديوهات الإنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.





إطلالة مي عمر في أحدث ظهور

تألقت مي عمر في الصور بإطلالة كاجوال، حيث ارتدت بنطلون جينز فاتح ونسقت معه توب ذا أكمام مكشوفة باللون الأسود الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات.

انتعلت مي عمر حذاء أنيق ذا كعب عالي باللون الفوشيا مع حقيبة يد كبيرة الحجم بنفس اللون، ولم تبالغ في الإكسسوارات والمجوهرات، ونالت صورها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

ومن الناحية الجمالية، بدت مي عمر على خصلات شعرها المنسدله على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج الغير مبالغ فيها.