التضامن: التدخل السريع تعامل مع 184 بلاغًا لكبار السن وأطفال خلال أسبوع
الكلب الروبوت والدرونز .. الداخلية تتسلح بالمستقبل لتأمين الوطن | صور
بعدما رفض عروض الأهلي.. عماد النحاس مطلوب في 3 أندية محلية وعربية
مستشار ترامب: نثمن جهود مصر لوقف إطلاق النار في غزة.. واتفاق شرم الشيخ يفتح باب الأمل لسلام دائم
أيمن محسب: رفع تصنيف مصر الائتماني لـ B يعكس نجاح برنامج الإصلاح
وزير المالية: الإصلاحات الاقتصادية أصبحت محل اهتمام المستثمرين والمؤسسات الدولية
فلوسك مش هتضيع.. جمال عبد الحميد يوجه رسالة لـ لاعبي الزمالك
سعر الذهب في مصر اليوم السبت 11-10-2025
وزير الخارجية ونظيره الأمريكي يبحثان هاتفياً ترتيبات قمة شرم الشيخ
وزير الخارجية الأمريكى: قمة شرم الشيخ حدث تاريخي فريد من نوعه
«صباح البلد» يرصد أسعار صرف العملات اليوم مقابل الجنيه المصري| فيديو
وزير الخارجية ونظيره الأمريكي يناقشان تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق غزة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مرأة ومنوعات

مي عمر تخطف الأنظار في أحدث ظهور.. شاهد

مي عمر
مي عمر
هاجر هانئ

حرصت الفنانة مي عمر على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والڤيديوهات الإنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.


 

إطلالة مي عمر في أحدث ظهور

تألقت مي عمر في الصور بإطلالة كاجوال، حيث ارتدت بنطلون جينز فاتح ونسقت معه توب ذا أكمام مكشوفة باللون الأسود الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات.

انتعلت مي عمر حذاء أنيق ذا كعب عالي باللون الفوشيا مع حقيبة يد كبيرة الحجم بنفس اللون، ولم تبالغ في الإكسسوارات والمجوهرات، ونالت صورها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

ومن الناحية الجمالية، بدت مي عمر على خصلات شعرها المنسدله على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج الغير مبالغ فيها.

مي عمر إطلالة مي عمر صور مي عمر اطلالات مي عمر

