هنا الزاهد: 2025 من أجمل سنوات عمري في شغلي وحياتي.. و7 dogs عالمي

أكدت الفنانة هنا الزاهد، أن عام 2025 من أجمل سنوات عمرها سواء في حياتها الشخصية أو مشوارها المهني .

وقالت هنا الزاهد في حوارها مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج " الحكاية“ المذاع على قناة ”إم بي سي مصر"، :" الحمد لله الناس عاجبها شغلي في عام 2025 ".



وتابعت هنا الزاهد :" كان نفسي أشتغل مع امير كرارة وتامر حسني وكريم عبد العزيز وده حصل في سنة واحدة ".



واكملت هنا الزاهد :" أنا ضيفة شرف في فيلم 7 dogs وطالعة في شخصية خطيبة أحمد عز وليا مشاهد درامية كثيرة ".

ولفتت هنا الزاهد :" إخراج الفيلم عالمي ووافقت على طول لما اتعرض عليا الدور ".

