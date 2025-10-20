هنا الزاهد: مش بفكر في الجواز دلوقتي خالص.. ولو معجبة بحد هعامله وحش

حلت الفنانة هنا الزاهد، ضيفة على الإعلامي عمرو أديب في برنامج " الحكاية " المذاع على قناة " إم بي سي مصر".



وقالت هنا الزاهد، :" ساعات بيكون فيه ممثلين كبار حواليهم ناس بيطبلوا ليه وبحس فيه ناس بتمشي ورا الناس اللي حواليهم عشان بيطبلوا ليهم ".



وتابعت هنا الزاهد :" فيه ناس بتتكلم بشكل مزيف في الوسط الفني ".

وأوضحت هنا الزاهد:" فيه ناس بتعاكسني طبعا بس مش بسمح لحد يتعدى حدوده ".

واكملت هنا الزاهد :" لو أنا معجبة بحد هعامله وحش جدا عشان مبينش اللي جوايا وانا خجولة جدا ".

ولفتت هنا الزاهد :" مش بفكر في الجواز دلوقتي خالص وأنا مركزة في الشغل ".