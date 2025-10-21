قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خليل الحية: حماس والفصائل الفلسطينية ملتزمة باتفاق وقف إطلاق النار
حبس ترزي حريمي لاتهامه بتصوير السيدات أثناء تغيير ملابسهن في مدينة نصر
ما فضل إطعام الطعام عن روح المتوفى؟.. الإفتاء تجيب
عودة أسطورة السيارات الرياضية.. تصميم مستوحى من Honda NSX| صور
مصرع شخص وإصابة 9 آخرين جراء عاصفة في شمال فرنسا
"الاستئناف الأمريكية" تسمح لترامب بنشر قوات في بورتلاند
وزارة الرياضة: مجلس الإسماعيلي لم يُحل.. ورصدنا مخالفات منذ 3 شهور
قرار بشأن طفلتين سرقتا قطعا حديدية خاصة بتهدئة السرعة من طريق الواحات
هل من يطلب شيئا من سيدنا الحسين يعد كافرا؟.. أستاذ بالأزهر يجيب
خبير يكشف بالصور الفضائية: توقف جميع توربينات سد النهضة وإمرار المياه عبر المفيض
سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 21-10-2025
الحبس سنة عقوبة السماح بقيادة سيارة لمن هو أقل من 18 عاما بالقانون
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
وزارة الرياضة: مجلس الإسماعيلي لم يُحل.. ورصدنا مخالفات منذ 3 شهور

يارا أمين

أكد محمد الشاذلي المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، أن الوزارة ترصد مخالفات داخل الإسماعيلي منذ 3 شهور.

وقال الشاذلي في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو على قناة أون: وزارة الشباب والرياضة ترصد مخالفات داخل النادي الإسماعيلي من حوالي 3 شهور.

وأضاف: مجلس الإسماعيلي برئاسة نصر أبو الحسن لم يحل ولكن تم إيقافه واستبعاده بسبب المخالفات المالية، وحال أقرت النيابة بتبرئة المجلس من المخالفات سيباشر عمله بشكل طبيعي.

وتابع:  مخالفات الإسماعيلي المالية متعلقة بعقود اللاعبين وفردية القرارات وبيع لاعبين وما إلى ذلك،  اللجنة المعينة التي ستدير الإسماعيلي ستعلن خلال 10 أيام عقب عودة وزير الرياضة والاجتماع لبحث اللجنة التي ستدير النادي الإسماعيلي.

محمد الشاذلي وزارة الشباب والرياضة الإسماعيلي النادي الإسماعيلي نصر أبو الحسن

