وزارة الرياضة: مجلس الإسماعيلي لم يُحل.. ورصدنا مخالفات منذ 3 شهور

أكد محمد الشاذلي المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، أن الوزارة ترصد مخالفات داخل الإسماعيلي منذ 3 شهور.

وقال الشاذلي في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو على قناة أون: وزارة الشباب والرياضة ترصد مخالفات داخل النادي الإسماعيلي من حوالي 3 شهور.

وأضاف: مجلس الإسماعيلي برئاسة نصر أبو الحسن لم يحل ولكن تم إيقافه واستبعاده بسبب المخالفات المالية، وحال أقرت النيابة بتبرئة المجلس من المخالفات سيباشر عمله بشكل طبيعي.

وتابع: مخالفات الإسماعيلي المالية متعلقة بعقود اللاعبين وفردية القرارات وبيع لاعبين وما إلى ذلك، اللجنة المعينة التي ستدير الإسماعيلي ستعلن خلال 10 أيام عقب عودة وزير الرياضة والاجتماع لبحث اللجنة التي ستدير النادي الإسماعيلي.