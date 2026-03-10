أوقاف بني سويف: حملات لمتابعة والإشراف على نظافة المساجد المعدة للتهجد والاعتكاف

تابع فضيلة الدكتور سعيد حامد وكيل وزارة الأوقاف ببني سويف حملات النظافة لـ 485 مسجدًا على مستوى الإدارات الفرعية بالمديرية لإقامة صلاة التهجد، و189 مسجدًا للاعتكاف خلال العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، وذلك في إطار استعدادات المديرية لاستقبال هذه الأيام المباركة التي يتقرب فيها المسلمون إلى الله تعالى بالطاعات والعبادات.

كما أكد فضيلته على تجهيز 159 ساحة لأداء صلاة عيد الفطر المبارك بمختلف مراكز ومدن محافظة بني سويف، تيسيرًا على المواطنين وتمكينهم من أداء الصلاة في أجواء إيمانية منظمة.

وفي هذا السياق، أكد فضيلة الدكتور سعيد حامد أن مديرية أوقاف بني سويف تولي اهتمامًا كبيرًا بتنظيم شعيرتي التهجد والاعتكاف، مع الالتزام الكامل بالضوابط والتعليمات التي أقرتها وزارة الأوقاف؛ حفاظًا على قدسية بيوت الله وضمان أداء العبادات في أجواء يسودها الهدوء والسكينة.

وأشار فضيلته إلى أن الاعتكاف فرصة عظيمة للتقرب إلى الله تعالى بالعبادات المختلفة من صلاة وقراءة للقرآن الكريم وذكر ودعاء، مؤكدًا أهمية اغتنام هذه الأيام المباركة فيما يقرب العبد من ربه ويعزز القيم الإيمانية والروحانية.

كما شدد فضيلته على الالتزام بالتعليمات المنظمة للاعتكاف داخل المساجد، والمحافظة على حرمة بيوت الله، مع مراعاة الهدوء والنظام وعدم القيام بأي ممارسات قد تعكر صفو الأجواء الإيمانية داخل المساجد.

واختتم فضيلته مؤكدًا أن مديرية أوقاف بني سويف مستمرة في متابعة جميع المساجد خلال شهر رمضان المبارك لضمان حسن التنظيم وتوفير الأجواء المناسبة للمصلين والمعتكفين، بما يحقق رسالة المسجد الدعوية ويعزز قيم الوسطية والاعتدال.