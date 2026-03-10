قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إيران تطالب الأمم المتحدة بالتدخل لوقف الهجمات وتؤكد حقها في الدفاع عن نفسها| فيديو
مخطط إسرائيل الكبرى.. أحمد موسى للمصريين: ماتسمحوش لحد يستغل هذا الأمر
بعد بيان الأهلي.. خبير يثير الجدل: هل تتفق هذه القرارات مع لوائح الفيفا؟
برباعية مقابل هدف.. أتليتكو مدريد يسحق توتنهام في دوري أبطال أوروبا
وبدأت العشر الأواخر من رمضان.. 10 أعمال تدرك بها فضل ليلة القدر
تذبذب أسعار الذهب في مصر .. وهذه قيمه عيار 21 الآن
مباراة الأهلي والترجي | أحمد حسن يصدم جماهير المارد الأحمر .. ما السبب
كيفية صلاة ليلة القدر وعدد ركعاتها.. اغتنمها في العشر الأواخر وسترى العجب بحياتك
الخارجية : تسهيل عبور المصريين في الخليج إلى المطارات العاملة بدول الجوار
زيادة المرتبات .. وزير المالية يعلن بشرى الأسبوع المقبل
هل ترتفع أسعار الغذاء بعد زيادة الوقود؟ شعبة المواد الغذائية تكشف تأثير السولار على السوق
أدعية العشر الأواخر من رمضان.. ردد أفضل 200 دعاء تقضى حوائجك وتدرك بها ليلة القدر
محافظات

أوقاف بني سويف: حملات لمتابعة والإشراف على نظافة المساجد المعدة للتهجد والاعتكاف

اوقاف بني سويف
اوقاف بني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

تابع فضيلة الدكتور سعيد حامد وكيل وزارة الأوقاف ببني سويف حملات النظافة لـ 485 مسجدًا على مستوى الإدارات الفرعية بالمديرية لإقامة صلاة التهجد، و189 مسجدًا للاعتكاف خلال العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، وذلك في إطار استعدادات المديرية لاستقبال هذه الأيام المباركة التي يتقرب فيها المسلمون إلى الله تعالى بالطاعات والعبادات.

كما أكد فضيلته على تجهيز 159 ساحة لأداء صلاة عيد الفطر المبارك بمختلف مراكز ومدن محافظة بني سويف، تيسيرًا على المواطنين وتمكينهم من أداء الصلاة في أجواء إيمانية منظمة.

وفي هذا السياق، أكد فضيلة الدكتور سعيد حامد أن مديرية أوقاف بني سويف تولي اهتمامًا كبيرًا بتنظيم شعيرتي التهجد والاعتكاف، مع الالتزام الكامل بالضوابط والتعليمات التي أقرتها وزارة الأوقاف؛ حفاظًا على قدسية بيوت الله وضمان أداء العبادات في أجواء يسودها الهدوء والسكينة.

وأشار فضيلته إلى أن الاعتكاف فرصة عظيمة للتقرب إلى الله تعالى بالعبادات المختلفة من صلاة وقراءة للقرآن الكريم وذكر ودعاء، مؤكدًا أهمية اغتنام هذه الأيام المباركة فيما يقرب العبد من ربه ويعزز القيم الإيمانية والروحانية.

كما شدد فضيلته على الالتزام بالتعليمات المنظمة للاعتكاف داخل المساجد، والمحافظة على حرمة بيوت الله، مع مراعاة الهدوء والنظام وعدم القيام بأي ممارسات قد تعكر صفو الأجواء الإيمانية داخل المساجد.

واختتم فضيلته مؤكدًا أن مديرية أوقاف بني سويف مستمرة في متابعة جميع المساجد خلال شهر رمضان المبارك لضمان حسن التنظيم وتوفير الأجواء المناسبة للمصلين والمعتكفين، بما يحقق رسالة المسجد الدعوية ويعزز قيم الوسطية والاعتدال.

قد تكون صورة ‏‏مِنبر‏ و‏نص‏‏

 

بني سويف اوقاف بني سويف محافظة بني سويف

