احتفالية باليوم العالمي للكلى بمستشفى حميات بني سويف | صور

نظم مستشفى الحميات بمحافظة بني سويف، احتفالية توعوية بمناسبة اليوم العالمي للكلى، تحت إشراف الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة ببني سويف، والدكتورة حنان حسين مدير إدارة الطب العلاجي بالمديرية، في إطار جهود وزارة الصحة لرفع الوعي الصحي لدى المواطنين بأهمية الحفاظ على صحة الكلى والوقاية من الأمراض المرتبطة بها.

وجاءت الفعاليات بتوجيه ومتابعة الدكتور عمار عبد العزيز مدير المستشفى، والدكتورة آية جابر نائب المدير، وبمشاركة الدكتورة دعاء فاروق مسؤول الكلى بإدارة العلاجي، والدكتورة إيمان صفوت مدير إدارة الصيدلة، والدكتورة مروة عمر مدير إدارة المعامل بالمديرية، والدكتورة مريم نبيل مسؤول التغذية العلاجية بالمديرية، والدكتورة هبة أحمد مسؤول المعلومات الدوائية بالمديرية.



وشهدت الاحتفالية تنظيم عدد من الأنشطة التوعوية داخل المستشفى، حيث تم تقديم جلسات توعية للمترددين على قسم الاستقبال والعيادات الصباحية حول أهمية الحفاظ على صحة الكلى، وطرق الوقاية من أمراضها، إلى جانب التوعية بالعادات الصحية السليمة التي تساعد على حماية الجهاز البولي والحفاظ على الصحة العامة.



كما تم تقديم توعية متخصصة لمرضى الغسيل الكلوي، تضمنت إرشادات صحية وغذائية مهمة تساعد المرضى على التعايش مع المرض وتقليل المضاعفات، حيث قام فريق التغذية العلاجية بتوضيح النظام الغذائي المناسب لمرضى الكلى، والأطعمة التي يجب تجنبها أو التقليل منها، بالإضافة إلى شرح دور التغذية السليمة في تحسين جودة حياة المرضى.

وقدم فريق المعلومات الدوائية توعية للمرضى حول الاستخدام الآمن للأدوية، وأهمية الالتزام بتعليمات الطبيب وعدم تناول أي أدوية دون استشارة طبية، لما قد تسببه بعض الأدوية من تأثيرات سلبية على وظائف الكلى.

وأكد المشاركون في الفعالية أن تنظيم مثل هذه الأنشطة التوعوية يأتي في إطار حرص مديرية الصحة ببني سويف على نشر الثقافة الصحية بين المواطنين، وتعزيز الوعي بأهمية الاكتشاف المبكر لأمراض الكلى وطرق الوقاية منها، بما يسهم في تقليل معدلات الإصابة وتحسين جودة الحياة للمرضى.

وشددوا على استمرار تنظيم الفعاليات الطبية والتوعوية داخل المستشفيات والوحدات الصحية بالمحافظة، دعمًا لجهود الدولة في الارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.