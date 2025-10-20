قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
"الاستئناف الأمريكية" تسمح لترامب بنشر قوات في بورتلاند
وزارة الرياضة: مجلس الإسماعيلي لم يُحل.. ورصدنا مخالفات منذ 3 شهور
قرار بشأن طفلتين سرقتا قطعا حديدية خاصة بتهدئة السرعة من طريق الواحات
هل من يطلب شيئا من سيدنا الحسين يعد كافرا؟.. أستاذ بالأزهر يجيب
خبير يكشف بالصور الفضائية: توقف جميع توربينات سد النهضة وإمرار المياه عبر المفيض
سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 21-10-2025
الحبس سنة عقوبة السماح بقيادة سيارة لمن هو أقل من 18 عاما بالقانون
لبناء قاعة رقص فخمة.. بدء أعمال هدم في الجناح الشرقي من البيت الأبيض
ليا ابن معرفش عنه حاجة.. مصطفى هريدي يبكي أثناء حديثه عن أسرار حياته
اجتماع طارئ في ليفربول .. ما السبب؟
الشرطة الأمريكية: القبض على رجل كان يعتزم إطلاق النار في مطار اتلانتا
هشام يكن: الزمالك لن يستطيع المنافسة على البطولات هذا الموسم
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

متحدث وزارة الرياضة: قرار إيقاف مجلس إدارة الإسماعيلي ليس حلّا للمجلس.. والنيابة هي الفيصل| فيديو

عبد الخالق صلاح

أوضح محمد الشاذلي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة، حقيقة حلّ مجلس إدارة النادي الإسماعيلي على ضوء قرار الوزارة بإيقاف المجلس نتيجة وجود مخالفات مالية تستدعي التحقيق من قبل النيابة العامة للفصل فيها.

وقال الشاذلي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد طارق أضا، مقدم برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، «هناك لجان تفتيش من وزارة الشباب والرياضة بالتفتيش على نادي الإسماعيلي ورأت أن هناك مخالفات مالية داخل النادي».

وأردف الشاذلي: «مخالفات الإسماعيلي عبارة عن بيع لاعبين وإدارة أمور مالية للنادي وتصرفات مالية غير منضبطة».

وأوضح قائلًا: «نحن لا ندين المجلس الحالي بأنه عليه مخالفات، لكن اللجنة ارتأى لها أن ترى أن هناك مخالفات، ومن يفصل في هذه المخالفات المالية هي النيابة العامة المصرية، وهي الجهة الوحيدة المحايدة المختصة في الفصل في المخالفات المالية».

وأضاف قائلًا: «هناك بند لدينا في قانون الرياضة يقول إنه في حال تم التحقيق من النيابة العامة مع مجلس إدارة نادٍ في مخالفات مالية فإنه يتم وقف هذا المجلس إلى حين انتهاء التحقيقات».

وأكد الشاذلي أن هذا ليس حلًا لمجلس الإسماعيلي، ولكن هو مجرد إيقاف المجلس إلى حين فصل النيابة في التحقيقات المنوط بها.

وفسّر متحدث وزارة الرياضة قائلًا: «إذا النيابة العامة فصلت في هذه المخالفات وقالت إن إدارة الإسماعيلي بريئة من تلك المخالفات يعود مجلس إدارة الإسماعيلي مباشرة لمباشرة عمله في مجلس إدارة النادي».

واستطرد: «أما إذا ثبت تورط المجلس في هذه المخالفات ينتهي عمل هذا المجلس تمامًا وعلاقته بنادي الإسماعيلي مدى الحياة، ويتم إحالة أعضاء المجلس المتورطين في المخالفات المالية للمحاكمة».

موعد صرف مرتبات أكتوبر 2025 بعد قرار التبكير رسمياً

موعد صرف مرتبات أكتوبر 2025 بعد قرار التبكير رسمياً

مباراة الأهلي وبيراميدز مواليد 2007

خصم 6 نقاط| بيراميدز يواجه عقوبات صارمة بعد إلغاء مباراة الأهلي

الحكومة تصدر قرارًا جديدًا بشأن التصالح على مخالفات البناء.. تفاصيل

الحكومة تصدر قرارًا جديدًا بشأن التصالح على مخالفات البناء.. تفاصيل

مؤشر للانخفاض| سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة

ارتفاع مفاجي لعيار 21.. أسعار الذهب اليوم الإثنين 20 أكتوبر 2025

صور سيدة أثناء تغيير ملابسها .. القبض على ترزى مدينة نصر

خناقة طلاب تتحول لشروع في قتل.. ماذا حدث داخل كومباوند بالشيخ زايد.. القصة الكاملة

القبض على طفلتين أجانب سرقا قطع حديدية خاصة بتهدئة السرعة من طريق الواحات

4 مخاطر لترك مرضى السكري وجبة الإفطار.. تعرف عليها

4 مخاطر لترك مرضى السكري وجبة الإفطار.. تعرف عليها

كريم غلوش

طبيب يفجر مفاجأة.. لماذا لا يجب التبرع بالدم عقب زيارة عيادات الأسنان؟

بيراميدز

بينها قناة مفتوحة.. القنوات الناقلة لمباراة بيراميدز ونهضة بركان في السوبر الأفريقي

رقم قياسي جديد.. صادرات السيارات الكورية ترتفع 16.8% في سبتمبر ‏

فورمولا السماء.. أول سباق للسيارات الطائرة يشعل أجواء تكساس.. بالفيديو

أجمد عربيات وموتوسيكلات.. احتفال فريق Commanders MC بالذكرى الـ 9 للتأسيس

لو عايز تاخد صور حلوة كلمهم.. أبراج بتعرف تاخد اللقطة الحلوة

إصابة محمود فارس

محمود فارس يكشف تفاصيل إصابته أثناء التصوير

المرة الثالثة لكروان في السجن

للمرة الثالثة.. القبض على كروان مشاكل.. إيه السبب؟

أسعار فساتين فنانات الجونة

إطلالات لافتة وأسعار فاخرة في مهرجان الجونة السينمائي 2025

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: نتنياهو ونموذج «حزب الله».. إعادة إنتاج حالة الحرب كخيار سياسي واستراتيجي

ياسمين عبده

ياسمين عبدة تكتب: من الدارك ويب إلى الشارع المصري والقانون لا يزال قاصرا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الموت ديناصورا

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الاكتفاء الذاتي بين قوة التشريع وفاعلية السياسات الزراعية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر.. حين تصنع السلام وتحمي الروح

