أحمد موسى ينفعل على الهواء بسبب منتخب الشباب: مفيش حاجة اسمها تمثيل مشرف

انتقد الإعلامي أحمد موسى الأوضاع التي تعيشها الرياضة المصرية، وتحديدًا على صعيد المنتخبات الوطنية التي تمثل مصر في المحافل الدولية، مقارنةً بنظيرتها في المغرب، وسط نجاحات متواصلة للكرة المغربية، وآخرها إحراز منتخب المغرب للشباب لقب بطولة كأس العالم للشباب في تشيلي.

وقال أحمد موسى، خلال برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، «كلنا شايفين الدول والمنظومات ماشية أزاي.. والموضوع بقه احتراف».

وأردف قائلًا: «الدولة المصرية بتعمل كل حاجة في الرياضة.. ولكن عندنا حاجتين.. الأولى منها موضوع الجماهير»، مضيفًا أنه «منذ 2011 معندناش جماهير بتروح زي زمان.. لا بد من وقفة لعودة الجماهير.. مفيش كورة من غير جمهور يا جماعة».

وأكد أحمد موسى أنه حان الوقت لعودة الجماهير المشجعة للملاعب المصرية من جديد.

وتحدث موسى عن أن منتخب مصر لم يقدم أداء جيدًا في كأس العالم للشباب وخرج من دور المجموعات بفارق البطاقات الصفراء، وانتظر أن يتأهل بأقدام الآخرين ضمن أفضل ثوالث ولم يتأهل، مضيفًا أن أسامة نبيه، مدرب المنتخب، لم يقدم أداءً فنيًا خلال مونديال الشباب».

واستطرد قائلًا: «أنا رايح تمثيل مشرف.. حد قصر مع منتخب الشباب لأ.. كل حاجة متوفرة ولكل الألعاب الرياضية».

وواصل قائلًا: «أنت رايح تلعب باسم مصر يبقى تنافس على البطولة.. مفيش حاجة اسمها تمثيل مشرف.. شوفوا لاعيبة المغرب.. كل واحد منهم نازل ياكل النجيلة عايز يجيب بطولة».

وأتم حديثه قائلًا: «لا يليق أن نتحدث عن تمثيل مشرف لمنتخب مصر للشباب.. أي شخص ذاهب لتمثيل مصر وهو لا يسعى للفوز بالبطولة لا يستحق أن يمثل مصر».