السكرتير العام ببني سويف يتابع تفعيل إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء بالشوارع والميادين

تابع السكرتير العام ببني سويف كامل على غطاس ، جهود الوحدات المحلية بالمراكز والمدن والأحياء في مجال ترشيد استهلاك الكهرباء، وذلك تنفيذاً لقرارات لجنة إدارة الأزمات التابعة لرئاسة مجلس الوزراء .

جاء ذلك ،خلال تواجده بمركز السيطرة بديوان عام المحافظة، لمتابعة الالتزام بإجراءات ترشيد الطاقة بالشوارع والميادين مع الحفاظ على عوامل الأمن والسلامة .

وأشار السكرتير العام إلى توجيهات محافظ بني سويف بالمتابعة اليومية لإجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء داخل جميع المباني والمرافق الحكومية طوال ساعات العمل الرسمية، بجانب الالتزام بإغلاق الإنارة الداخلية والخارجية بعد انتهاء ساعات العمل، وغلق إنارة الإعلانات وترشيد إنارة أعمدة الشوارع خلال ساعات الليل.