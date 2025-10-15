قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
صحيفة إسرائيلية: سيتم فتح الجانب الفلسطيني من معبر رفح اليوم
أمير قطر يهنئ منتخب بلاده بعد التأهل لمونديال 2026
الإغاثة الطبية في غزة: ملف المرضى المحتاجين لإجلاء أصبح أولوية ملحّة
التضامن : صرف تكافل وكرامة عن شهر أكتوبر بقيمة تزيد على 4 مليارات جنيه.. اليوم
نجم الزمالك السابق: تمنيت ألَّا يتحدّث أسامة نبيه بعد الإقصاء من كأس العالم للشباب
160 جنيهًا في الجرام و1280 للجنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن
أسوان تكثف استعداداتها لظاهرة تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثاني
أدركت الإمام وهو يرفع من الركوع فهل تحسب لى ركعة مع الجماعة؟.. أمين الفتوى يوضح
جدول امتحانات شهر أكتوبر 2025 و ضوابط عقدها .. تفاصيل عاجلة الآن
بعد قليل .. بدء مُحاكمة طليق البلوجر هدير عبد الرازق
من مدينة السلام إلى قلوب العالم| شرم الشيخ تجمع القادة على إنهاء حرب غزة وإطلاق مرحلة سلام غير مسبوقة
سماع دوي انفجارات في مدينة أم درمان السودانية | تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

التضامن : صرف تكافل وكرامة عن شهر أكتوبر بقيمة تزيد على 4 مليارات جنيه.. اليوم

وزيرة التضامن
وزيرة التضامن
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

أعلنت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي صرف الدعم النقدي تحت مظلة «تكافل وكرامة» عن شهر أكتوبر لـ4.7 مليون أسرة، اليوم الأربعاء الموافق 15 أكتوبر ، وذلك بقيمة تزيد على 4 مليارات جنيه.

 وبدأ المستفيدون الصرف في الساعات الأولي من صباح اليوم من خلال جميع ماكينات الصراف الألي المتاحة للبنوك المنتشرة علي مستوى الجمهورية، كما يمكنهم إجراء الدفع الإلكتروني، وجميع المعاملات الحكومية والمشتريات.

وتتابع وزارة التضامن الاجتماعي عملية صرف المساعدات ببرنامج تكافل وكرامة، وهناك تنسيق مع السادة المحافظين ومديري مديريات التضامن الاجتماعي لمتابعة سير عمليات الصرف.

الجدير بالذكر أنه يتم تقديم دعم نقدي لـ4.7 مليون أسرة من الأسر الأولى بالرعاية بما  يقرب من 18 مليون مواطن تقريباً، بموازنة تبلغ 54 مليار جنيه سنوياً عقب إقرار الزيادة الجديدة المقررة بـ25% بشكل دائم وتنفيذها بداية من شهر إبريل الماضي.

وزيرة التضامن تكافل وكرامة صرف الدعم النقدي تحت مظلة «تكافل وكرامة»

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

بعد 24 ساعة من قمة شرم الشيخ.. إسرائيل تخرق اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

جانب من الحادث بسوهاج

«كنت حاسس إن النهاية قرّبت».. روايات مروّعة من ركاب قطار سوهاج بعد خروج عربات عن القضبان

ارشيفية

السائق أصيب بنوبة صرع.. مصرع فتاة وإصابة سبعة آخرين في انقلاب أتوبيس بالدقهلية

مشغولات ذهبية

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 15-10-2025.. وهذه قيمة الجنيه الآن

جنيهات ذهب

بفارق 1280 جنيهًا .. صعود قوي في أسعار الذهب الآن

دولار امريكي

سعر صرف الدولار الآن في مصر

أحمد موسى

كواليس أزمة كادت تعصف باتفاق غزة.. أحمد موسى يكشف مفاجآت عن جلسة الأربعاء

دواجن بيضاء

عقب ارتفاعها.. مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق اليوم الأربعاء 15-10-2025

ترشيحاتنا

هواوى

توسيع مركز "Cairo OpenLab" بالقاهرة لدعم التحول الرقمي في مصر وشمال إفريقيا

ال جى

"إل جي" العالمية تُعلن عن النتائج الأولية للأرباح

هاتف ريدمي

هاتف Redmi Turbo 5 الجديد ببطارية 7000 مللي أمبير وشحن سريع 100 وات

بالصور

بملابس رياضية.. ياسمين صبري تُبهر مُتابعيها عبر إنستجرام |شاهد

ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري

طعم زمان في كل لقمة.. طريقة عمل القرص الطرية بالمنزل

طريقة عمل القرص الطرية
طريقة عمل القرص الطرية
طريقة عمل القرص الطرية

من مطبخك إلى جمالك وصحتك.. تعرفي على فوائد خل التفاح المذهلة

استخدامات وفوائد خل التفاح التجميلية
استخدامات وفوائد خل التفاح التجميلية
استخدامات وفوائد خل التفاح التجميلية

مشروب صحي غني بمضادات الأكسدة.. طريقة عمل عصير التوت البري بعدة نكهات

عصير التوت البري
عصير التوت البري
عصير التوت البري

فيديو

قمة السلام بشرم الشيخ

ترامب غازلها وأردوغان نصحها .. «ميلوني» تثير الجدل بقمة شرم الشيخ للسلام|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلام شرم الشيخ من الكواليس

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: حكمة الرئيس السيسي واستعادة الدور التاريخي للدولة المصرية

المزيد