فرناس حفظي: السردية الفلسطينية مسؤوليتنا .. ودور المصريين بدعم فلسطين لا ينسى

أكدت الكاتبة الصحفية فرناس حفظي، المتخصصة في الشأن الإسرائيلي، أن متابعتها اليومية لتطورات القضية الفلسطينية تستند إلى مصادر ميدانية وإعلامية موثوقة، بالإضافة إلى رصد الإعلام العبري لفهم السياسات الإسرائيلية وتحليل المواقف بشكل دقيق.

وأوضحت "حفظي" خلال برنامج "فلسطين قضيتي" على إذاعة "صوت فلسطين" أن أهمية تغطية الأحداث السياسية والميدانية والاجتماعية بصورة شاملة تعكس الواقع بعيدًا عن التناول السطحي.

وأضافت المتخصصة في الشأن الإسرائيلي، أن للإعلام المصري دورًا محوريًا وتاريخيًا في دعم القضية الفلسطينية، ليس فقط بحكم الجغرافيا، بل باعتبارها قضية تتعلق بالأمن القومي المصري، مؤكدة أن الصحفيين المصريين يواصلون أداء هذا الدور من خلال تغطيات دقيقة وتحليلات معمقة، وفضح الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين.

الإعلام المصري ساهم تاريخيًا في تشكيل وعي شعبي وسياسي عربي تجاه القضية الفلسطينية

وأشارت إلى أن الإعلام المصري ساهم تاريخيًا في تشكيل وعي شعبي وسياسي عربي تجاه القضية الفلسطينية، وأن على الإعلام العربي مسؤولية كبيرة في الحفاظ على الرواية الفلسطينية ونقلها للأجيال القادمة.

تكثيف الجهود الإعلامية التي تساهم في دعم صمود الفلسطينيين

وشددت على أن العمل الصحفي المخلص والمبني على المصداقية هو شكل من أشكال المقاومة الإعلامية، داعية إلى تكثيف الجهود الإعلامية التي تساهم في دعم صمود الفلسطينيين، مشيرة إلى أن الاعتراف الدولي الأخير بالدولة الفلسطينية من قبل عدة دول يُعد ثمرة لهذه الجهود الإعلامية.

الإعلام العربي قادر على تشكيل قوة ضغط دولية داعمة للحق الفلسطيني

واختتمت "حفظي" بالتأكيد على أن الإعلام العربي قادر على تشكيل قوة ضغط دولية داعمة للحق الفلسطيني، ومواجهة الرواية الإسرائيلية على المستوى العالمي.