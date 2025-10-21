قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إحصائية جديدة.. الأهلي حصد 48 بطولة مقابل 7 للزمالك منذ تولي مجلس حسين لبيب
النقل تناشد المواطنين بعدم إقامة معابر غير شرعية على قضبان السكك الحديدية
دعاء صلاة الفجر للرزق وقضاء حاجتك.. لا تفوت أوقات البركة في الصباح
بقدرات كهربائية بالكامل.. ماذا تقدم لوتس اليترا 2025؟
خليل الحية: حماس والفصائل الفلسطينية ملتزمة باتفاق وقف إطلاق النار
حبس ترزي حريمي لاتهامه بتصوير السيدات أثناء تغيير ملابسهن في مدينة نصر
ما فضل إطعام الطعام عن روح المتوفى؟.. الإفتاء تجيب
عودة أسطورة السيارات الرياضية.. تصميم مستوحى من Honda NSX| صور
مصرع شخص وإصابة 9 آخرين جراء عاصفة في شمال فرنسا
"الاستئناف الأمريكية" تسمح لترامب بنشر قوات في بورتلاند
وزارة الرياضة: مجلس الإسماعيلي لم يُحل.. ورصدنا مخالفات منذ 3 شهور
قرار بشأن طفلتين سرقتا قطعا حديدية خاصة بتهدئة السرعة من طريق الواحات
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
طه جبريل
بقدرات كهربائية بالكامل.. ماذا تقدم لوتس اليترا 2025؟

تقدم لوتس طراز اليترا 2025 الجديد، كسيارة كهربائية بالكامل تنتمي إلى فئة المركبات الرياضية متعددة الاستخدام SUV، مع تصميم يعزز من الأداء الديناميكي والتكنولوجيا المتقدمة. 

محركات وأداء لوتس اليترا 2025

تأتي لوتس إليترا 2025 بخيارين من أنظمة الدفع الكهربائية، كلاهما يعتمد على محركين كهربائيين ونظام دفع كلي للعجلات، الخيار الأول يأتي بقوة 603 حصان وعزم دوران يبلغ 710 نيوتن متر، مدعومًا ببطارية سعة 112 كيلوواط ساعة.

 لوتس اليترا 2025

تتيح تلك البطارية مدى قيادة كهربائي يصل إلى 600 كيلومتر بشحنة واحدة، وبهذه الامكانيات تتسارع هذه تتسارع من 0 إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال 4.5 ثانية، وتبلغ سرعتها القصوى 258 كيلومترًا في الساعة.

أما الخيار الثاني، تولد المحركات مجتمعة قوة 918 حصانًا وعزم دوران ضخم يصل إلى 985 نيوتن متر، ورغم احتفاظه بنفس سعة البطارية، إلا أن المدى الكهربائي يتراجع قليلاً إلى 500 كيلومتر، نتيجة للأداء الأعلى.

 لوتس اليترا 2025

ويمكن لهذا الطراز الانطلاق من وضع الثبات 0  وصولًا إلى سرعة 100 كليومتر في الساعة، خلال مدة زمنية تستغرق 2.95 ثانية فقط، بينما تصل السرعة القصوى إلى 265 كيلومترًا في الساعة.

تجهيزات ومواصفات لوتس اليترا 2025

تأتي السيارة لوتس اليترا 2025 بشاشة عدادات رقمية بقياس 12.6 بوصة، إلى جانب شاشة وسطية للمعلومات والترفيه بحجم 15.1 بوصة، تدعم الاتصال اللاسلكي بنظامي أبل كاربلاي وأندرويد أوتو، بينما يتوفر في الخلف شاشة ترفيه للصف الثاني وأخرى للتحكم بالمناخ والترفيه.

 لوتس اليترا 2025

وتقدم السيارة بنظام صوتي من KEF البريطانية، يضم 23 سماعة، كما تشمل المواصفات عرض معلومات القيادة على الزجاج الأمامي بمساحة 29 بوصة، نظام تكييف رباعي المناطق، فتحات تهوية مخصصة للصف الثاني، وشاحن لاسلكي للهواتف الذكية.

تعزز إليترا 2025 منظومة السلامة بمجموعة شاملة من الأنظمة الحديثة، منها وسائد هوائية شاملة، نظام مكابح مانعة للانغلاق، توزيع إلكتروني لقوة الكبح، ونظام الثبات الإلكتروني، مثبت السرعة المتكيف.

 لوتس اليترا 2025

كما تقدم مكابح الطوارئ الأوتوماتيكية، التحذير من التصادم الأمامي، والتنبيه من الخروج عن المسار مع المساعدة في البقاء داخله، كاميرات محيطية 360 درجة، بالإضافة إلى مساعد للركن وحساسات أمامية وخلفية.

موعد صرف مرتبات أكتوبر 2025 بعد قرار التبكير رسمياً

موعد صرف مرتبات أكتوبر 2025 بعد قرار التبكير رسمياً

مباراة الأهلي وبيراميدز مواليد 2007

خصم 6 نقاط| بيراميدز يواجه عقوبات صارمة بعد إلغاء مباراة الأهلي

الحكومة تصدر قرارًا جديدًا بشأن التصالح على مخالفات البناء.. تفاصيل

الحكومة تصدر قرارًا جديدًا بشأن التصالح على مخالفات البناء.. تفاصيل

امام عاشور

حالته صعبة ولازم يتحجز.. إعلامي يطلب الدعاء لـ إمام عاشور

سعر الذهب الانسعر الذهب الان

مؤشر للانخفاض| سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة

الترزى

صور سيدة أثناء تغيير ملابسها .. القبض على ترزى مدينة نصر

أسعار الذهب اليوم

ارتفاع مفاجي لعيار 21.. أسعار الذهب اليوم الإثنين 20 أكتوبر 2025

السرقة

القبض على طفلتين أجانب سرقا قطع حديدية خاصة بتهدئة السرعة من طريق الواحات

متحف اللوفر

ضربة موجعة للتراث الإنساني.. تفاصيل سرقة تاريخية في اللوفر هزت الثقة بأمن المتاحف العالمية

التعب المستمر

مش كويس وماتعرفش عندك إيه.. إليك طرق التغلب على التعب المزمن

كلاب ضالة

بالتعاون مع جمعية الرفق بالحيوان.. مشروع مأوى"شلتر"لوقف فوضى الكلاب الضالة بقنا

ماذا يحدث عند تناول القلقاس؟.. فوائد مذهلة ونصائح مهمة قبل الطهي

رقم قياسي جديد.. صادرات السيارات الكورية ترتفع 16.8% في سبتمبر ‏

فورمولا السماء.. أول سباق للسيارات الطائرة يشعل أجواء تكساس.. بالفيديو

أجمد عربيات وموتوسيكلات.. احتفال فريق Commanders MC بالذكرى الـ 9 للتأسيس

اللوفر

ثغرات أمنية كارثية في اللوفر.. تقرير رسمي يكشف المستور

إصابة محمود فارس

محمود فارس يكشف تفاصيل إصابته أثناء التصوير

المرة الثالثة لكروان في السجن

للمرة الثالثة.. القبض على كروان مشاكل.. إيه السبب؟

أسعار فساتين فنانات الجونة

إطلالات لافتة وأسعار فاخرة في مهرجان الجونة السينمائي 2025

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: نتنياهو ونموذج «حزب الله».. إعادة إنتاج حالة الحرب كخيار سياسي واستراتيجي

ياسمين عبده

ياسمين عبدة تكتب: من الدارك ويب إلى الشارع المصري والقانون لا يزال قاصرا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الموت ديناصورا

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الاكتفاء الذاتي بين قوة التشريع وفاعلية السياسات الزراعية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر.. حين تصنع السلام وتحمي الروح

