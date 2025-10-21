بقدرات كهربائية بالكامل.. ماذا تقدم لوتس اليترا 2025؟

تقدم لوتس طراز اليترا 2025 الجديد، كسيارة كهربائية بالكامل تنتمي إلى فئة المركبات الرياضية متعددة الاستخدام SUV، مع تصميم يعزز من الأداء الديناميكي والتكنولوجيا المتقدمة.

محركات وأداء لوتس اليترا 2025

تأتي لوتس إليترا 2025 بخيارين من أنظمة الدفع الكهربائية، كلاهما يعتمد على محركين كهربائيين ونظام دفع كلي للعجلات، الخيار الأول يأتي بقوة 603 حصان وعزم دوران يبلغ 710 نيوتن متر، مدعومًا ببطارية سعة 112 كيلوواط ساعة.

لوتس اليترا 2025

تتيح تلك البطارية مدى قيادة كهربائي يصل إلى 600 كيلومتر بشحنة واحدة، وبهذه الامكانيات تتسارع هذه تتسارع من 0 إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال 4.5 ثانية، وتبلغ سرعتها القصوى 258 كيلومترًا في الساعة.

أما الخيار الثاني، تولد المحركات مجتمعة قوة 918 حصانًا وعزم دوران ضخم يصل إلى 985 نيوتن متر، ورغم احتفاظه بنفس سعة البطارية، إلا أن المدى الكهربائي يتراجع قليلاً إلى 500 كيلومتر، نتيجة للأداء الأعلى.

لوتس اليترا 2025

ويمكن لهذا الطراز الانطلاق من وضع الثبات 0 وصولًا إلى سرعة 100 كليومتر في الساعة، خلال مدة زمنية تستغرق 2.95 ثانية فقط، بينما تصل السرعة القصوى إلى 265 كيلومترًا في الساعة.

تجهيزات ومواصفات لوتس اليترا 2025

تأتي السيارة لوتس اليترا 2025 بشاشة عدادات رقمية بقياس 12.6 بوصة، إلى جانب شاشة وسطية للمعلومات والترفيه بحجم 15.1 بوصة، تدعم الاتصال اللاسلكي بنظامي أبل كاربلاي وأندرويد أوتو، بينما يتوفر في الخلف شاشة ترفيه للصف الثاني وأخرى للتحكم بالمناخ والترفيه.

لوتس اليترا 2025

وتقدم السيارة بنظام صوتي من KEF البريطانية، يضم 23 سماعة، كما تشمل المواصفات عرض معلومات القيادة على الزجاج الأمامي بمساحة 29 بوصة، نظام تكييف رباعي المناطق، فتحات تهوية مخصصة للصف الثاني، وشاحن لاسلكي للهواتف الذكية.

تعزز إليترا 2025 منظومة السلامة بمجموعة شاملة من الأنظمة الحديثة، منها وسائد هوائية شاملة، نظام مكابح مانعة للانغلاق، توزيع إلكتروني لقوة الكبح، ونظام الثبات الإلكتروني، مثبت السرعة المتكيف.

لوتس اليترا 2025

كما تقدم مكابح الطوارئ الأوتوماتيكية، التحذير من التصادم الأمامي، والتنبيه من الخروج عن المسار مع المساعدة في البقاء داخله، كاميرات محيطية 360 درجة، بالإضافة إلى مساعد للركن وحساسات أمامية وخلفية.