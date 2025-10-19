قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد الفوز علي نهضة بركان.. لقطات من تتويج بيراميدز بكأس السوبر الإفريقي |شاهد
هاني جنينة: الاقتصاد المصري يتعافى أسرع من التوقعات مع مطلع 2025 | فيديو
بعد أدائه القسم في «الشيوخ».. ياسر جلال يستعين بـ مشهد كوميدي لـ «مرجان أحمد مرجان»
محمد طارق أضا: بيراميدز استحق التتويج بالسوبر الإفريقي عن جدارة.. والسر في الإدارة
أسعار تذاكر القطار الكهربائي الخفيف من السلام إلى العاصمة الإدارية
« الزفة دخلت في العامود » .. إصابة 4 أشخاص في حادث مروري بالسويس
أحمد حمودة: توروب صاحب شخصية قوية.. وإمام عاشور لا يُقارن بأي لاعب في مصر
اختلاق ذرائع كاذبة.. «حماس»: حصار إسرائيل لمعبر رفح انتهاك صارخ لاتفاق التهدئة
نجم الزمالك: «يورتشيتش» أفضل مدرب في مصر.. وبيراميدز ينافس الكبار
الأرصاد تحذر من شبورة مائية كثيفة صباحا على هذه المناطق
«شمشون ودليلة» في انتظارك.. أحمد العوضي يُحقق أمنية طفلة مُحاربة للسرطان: «أوامر يا ليلى»
رغم الإدانة الدولية.. نتنياهو يعلن ترشحه لرئاسة الحكومة الإسرائيلية في انتخابات 2026
تكنولوجيا وسيارات

بقوة 724 حصانًا.. الكشف عن ليب موتور D19 الجديدة كليًا

ليب موتورز D19
ليب موتورز D19
صبري طلبه

كشفت ليب موتورز الصينية، التابعة جزئيًا من عملاق الصناعة ستيلانتس ،عن طرازها الجديد كليًا D19، والذي يأتي ضمن فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات SUV.

يجمع هذا الطراز بين الأداء الفائق والتكنولوجيا الذكية، مع لمسات فاخرة تضعه في مصاف السيارات الأوروبية الفاخرة، موجهًا أنظاره مباشرة نحو منافسين كبار مثل BMW X7 وMercedes GLS وغيرها من الاصدارات القوية.

 ليب موتورز D19

محرك وأداء سيارة ليب موتورز D19

تعتمد النسخة الكهربائية بالكامل من D19 على نظام دفع مزدوج بقوة تصل إلى 724 حصانًا، ما يمنحها تسارعًا مميزًا، وتستمد هذه القوة من بطارية ضخمة بسعة 115 كيلوواط/ساعة، وبحسب معيار CLTC الصيني توفر مدى قيادة يصل إلى 720 كيلومترًا.

 ليب موتورز D19

 كما توفر ليب موتورز خيارًا ثانيًا بنظام هايبرد موسّع المدى Range Extender، يجمع بين محرك كهربائي وبنزين، مع قوة إجمالية تبلغ 536 حصانًا ومدى كهربائي صافٍ يصل إلى 500 كيلومتر، مدعومًا ببطارية بسعة 80.3 كيلوواط/ساعة.

تجهيزات ومواصفات سيارة ليب موتورز D19

تحتوي مقصورة السيارة على مولّد أكسجين داخلي يحافظ على نقاء الهواء، نظام قيادة ذكي ADAS بمساعدة متقدمة، شاشة كبيرة الحجم، مع نظام رقمي مزدوج يعتمد على معالج Qualcomm Snapdragon 8797، إضاءة داخلية محيطة، مكيف هواء أوتوماتيك، عجلة قيادة متعددة الوظائف، زر تشغيل وإيقاف المحرك، وسائد هوائية متقدمة، وباقة من تقنيات الحماية والأمان.

 ليب موتورز D19

فيما يخص التصميم، تتميز D19 بهيكل طويل يصل إلى 5.2 أمتار، مع قاعدة عجلات بطول 3.1 متر، وتم تزيين النوافذ بإطارات كرومية أنيقة، بينما يأتي الواجهة الأمامية بمصابيح منقسمة فريدة بإطلالة تتسم بالشراسة، وبينما جاءت المصابيح الخلفية مزودة بشريط ضوئي متصل بالكامل، مع مقابض مخفية، وجنوط كبيرة الحجم أقرب إلى تصميم الدرع الحربي.

أسعار ليب موتورز D19

تبدأ أسعار سيارة ليب موتورز D19 من 250,000 يوان وتصل إلى 300,000 يوان صيني، أي ما يعادل 35,000 إلى 42,000 دولار أمريكي فقط.

ليب موتورز ليب موتورز D19 سيارة ليب موتورز D19 السيارة ليب موتورز D19 سعر ليب موتورز D19

