بقوة 724 حصانًا.. الكشف عن ليب موتور D19 الجديدة كليًا

كشفت ليب موتورز الصينية، التابعة جزئيًا من عملاق الصناعة ستيلانتس ،عن طرازها الجديد كليًا D19، والذي يأتي ضمن فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات SUV.

يجمع هذا الطراز بين الأداء الفائق والتكنولوجيا الذكية، مع لمسات فاخرة تضعه في مصاف السيارات الأوروبية الفاخرة، موجهًا أنظاره مباشرة نحو منافسين كبار مثل BMW X7 وMercedes GLS وغيرها من الاصدارات القوية.

ليب موتورز D19

محرك وأداء سيارة ليب موتورز D19

تعتمد النسخة الكهربائية بالكامل من D19 على نظام دفع مزدوج بقوة تصل إلى 724 حصانًا، ما يمنحها تسارعًا مميزًا، وتستمد هذه القوة من بطارية ضخمة بسعة 115 كيلوواط/ساعة، وبحسب معيار CLTC الصيني توفر مدى قيادة يصل إلى 720 كيلومترًا.

ليب موتورز D19

كما توفر ليب موتورز خيارًا ثانيًا بنظام هايبرد موسّع المدى Range Extender، يجمع بين محرك كهربائي وبنزين، مع قوة إجمالية تبلغ 536 حصانًا ومدى كهربائي صافٍ يصل إلى 500 كيلومتر، مدعومًا ببطارية بسعة 80.3 كيلوواط/ساعة.

تجهيزات ومواصفات سيارة ليب موتورز D19

تحتوي مقصورة السيارة على مولّد أكسجين داخلي يحافظ على نقاء الهواء، نظام قيادة ذكي ADAS بمساعدة متقدمة، شاشة كبيرة الحجم، مع نظام رقمي مزدوج يعتمد على معالج Qualcomm Snapdragon 8797، إضاءة داخلية محيطة، مكيف هواء أوتوماتيك، عجلة قيادة متعددة الوظائف، زر تشغيل وإيقاف المحرك، وسائد هوائية متقدمة، وباقة من تقنيات الحماية والأمان.

ليب موتورز D19

فيما يخص التصميم، تتميز D19 بهيكل طويل يصل إلى 5.2 أمتار، مع قاعدة عجلات بطول 3.1 متر، وتم تزيين النوافذ بإطارات كرومية أنيقة، بينما يأتي الواجهة الأمامية بمصابيح منقسمة فريدة بإطلالة تتسم بالشراسة، وبينما جاءت المصابيح الخلفية مزودة بشريط ضوئي متصل بالكامل، مع مقابض مخفية، وجنوط كبيرة الحجم أقرب إلى تصميم الدرع الحربي.

أسعار ليب موتورز D19

تبدأ أسعار سيارة ليب موتورز D19 من 250,000 يوان وتصل إلى 300,000 يوان صيني، أي ما يعادل 35,000 إلى 42,000 دولار أمريكي فقط.