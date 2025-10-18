قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
طهران تطالب بإزالة القضية النووية الإيرانية من جدول أعمال مجلس الأمن
خسرت كتير.. عبير الشرقاوي تهاجم نقابة الممثلين لهذا السبب
التشكيل المتوقع لبرشلونة أمام جيرونا في الدوري الإسباني
تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام إيفرتون اليوم في الدوري الإنجليزي
زاهي حواس: توت عنخ آمون سيُعرض بالكامل لأول مرة في التاريخ
مقتـ.ل شخص تدخل لفض مشاجرة مع ابنه في الباجور بالمنوفية
أكبر جزيرة في العالم تتحرك ببطء نحو الشمال.. ما السبب؟
أمال ماهر تشعل احتفالات حماة وطن بورسعيد بذكرى انتصارات اكتوبر| شاهد
فتح باب الترشح لجوائز جامعة عين شمس للمرأة 2025
السكتة الدماغية والخرف.. ماذا يحدث عند الإكثار من المشروبات الغازية؟
هل يجوز أداء ركعتي سنة الفجر بعد الانتهاء من الصلاة؟.. الأزهر يجيب
استشارية تربوية: وجود الأب في حياة الطفل ركيزة أساسية لبناء الثقة والشعور بالأمان
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بقوة 509 حصانًا.. ماذا تقدم بي واي دي هان 2025 الكهربائية الجديدة ؟

صبري طلبه

تواصل بي واي دي تعزيز حضورها في سوق السيارات الكهربائية الفاخرة، بعد أن كشفت النقاب عن الطراز الجديد من سيارتها السيدان المتطورة صاحبة اللقب Han والتي تنتمي إلى موديلات 2025.

تقدم BYD هان 2025 بمنظومة حركة عالية الأداء تعتمد على محركين كهربائيين يقدمان قوة إجمالية تبلغ 509 أحصنة، وعزم دوران يصل إلى 700 نيوتن متر، وهذه الأرقام تمنح Han قدرة على التسارع من السكون إلى 100 كم/س خلال 3.9 ثانية فقط.

تعتمد السيارة على نظام دفع كلي، وتستمد Han طاقتها من بطارية ليثيوم فوسفات بسعة 85.4 كيلوواط/ساعة تمنح السيارة مدى قيادة يصل إلى 521 كيلومتر في الشحنة الواحدة.

تصميم وأبعاد بي واي دي هان 2025

تأتي السيارة ضمن فئة السيدان الكهربائية الفاخرة، حيث يبلغ طولها نحو 4,995 ملم، وعرضها 1,910 ملم، وارتفاعها 1,495 ملم، مع قاعدة عجلات تمتد إلى 2,920 ملم، مصابيح LED أمامية وخلفية، مع جنوط تتسم بالطابع الرياضية وبإطلالة فاخرة، إلى جانب الكثير من اللمسات الانسيابية.

تجهيزات ومواصفات بي واي دي هان 2025

زودت السيارة بمقاعد من جلد النابا الفاخر، مع إمكانية التحكم الكهربائي الكامل في وضعيات الصف الأول، إلى جانب تقنية التدفئة والتهوية لكل من المقاعد الأمامية والخلفية.

وقدمت Han بنظام إضاءة داخلية محيطية، عجلة قيادة متعددة الوظائف، بالإضافة إلى نظام جودة الهواء AQS الذي يحافظ على نقاء الهواء داخل المقصورة، فتحة سقف بانورامية، مرايا جانبية كهربائية قابلة للطي.

وتتوسط المقصورة شاشة كبيرة بقياس 15.6 بوصة، وتتكامل مع شاشة عدادات رقمية بقياس 12.3 بوصة، شاحن لاسلكي للهاتف الذكي، نظام صوتي عالي الجودة من Dynaudio يضم 12 سماعة توزع الصوت بشكل ثلاثي الأبعاد.

تتمتع BYD Han 2025 بمنظومة سلامة مجهزة بـ 11 وسادة هوائية، وتقنيات المساعدة على القيادة تشمل نظام التحذير من الاصطدام الأمامي، ومكابح الطوارئ الذاتية، إضافة إلى نظام التحذير عند الخروج من المسار، ومساعد البقاء ضمن المسار.

كما تم تزويد Han بنظام مثبت السرعة المتكيف، إلى جانب نظام مراقبة النقطة العمياء، نظام الرؤية المحيطية بفضل كاميرا 360 درجة، حساسات أمامية وخلفية لتسهيل عملية الركن، نظام التوزيع الإلكتروني لقوة الكبح، ونظام التحكم في الجر.

