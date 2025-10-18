بقوة 509 حصانًا.. ماذا تقدم بي واي دي هان 2025 الكهربائية الجديدة ؟

تواصل بي واي دي تعزيز حضورها في سوق السيارات الكهربائية الفاخرة، بعد أن كشفت النقاب عن الطراز الجديد من سيارتها السيدان المتطورة صاحبة اللقب Han والتي تنتمي إلى موديلات 2025.

تقدم BYD هان 2025 بمنظومة حركة عالية الأداء تعتمد على محركين كهربائيين يقدمان قوة إجمالية تبلغ 509 أحصنة، وعزم دوران يصل إلى 700 نيوتن متر، وهذه الأرقام تمنح Han قدرة على التسارع من السكون إلى 100 كم/س خلال 3.9 ثانية فقط.

بي واي دي هان 2025

تعتمد السيارة على نظام دفع كلي، وتستمد Han طاقتها من بطارية ليثيوم فوسفات بسعة 85.4 كيلوواط/ساعة تمنح السيارة مدى قيادة يصل إلى 521 كيلومتر في الشحنة الواحدة.

تصميم وأبعاد بي واي دي هان 2025

تأتي السيارة ضمن فئة السيدان الكهربائية الفاخرة، حيث يبلغ طولها نحو 4,995 ملم، وعرضها 1,910 ملم، وارتفاعها 1,495 ملم، مع قاعدة عجلات تمتد إلى 2,920 ملم، مصابيح LED أمامية وخلفية، مع جنوط تتسم بالطابع الرياضية وبإطلالة فاخرة، إلى جانب الكثير من اللمسات الانسيابية.

بي واي دي هان 2025

تجهيزات ومواصفات بي واي دي هان 2025

زودت السيارة بمقاعد من جلد النابا الفاخر، مع إمكانية التحكم الكهربائي الكامل في وضعيات الصف الأول، إلى جانب تقنية التدفئة والتهوية لكل من المقاعد الأمامية والخلفية.

وقدمت Han بنظام إضاءة داخلية محيطية، عجلة قيادة متعددة الوظائف، بالإضافة إلى نظام جودة الهواء AQS الذي يحافظ على نقاء الهواء داخل المقصورة، فتحة سقف بانورامية، مرايا جانبية كهربائية قابلة للطي.

بي واي دي هان 2025

وتتوسط المقصورة شاشة كبيرة بقياس 15.6 بوصة، وتتكامل مع شاشة عدادات رقمية بقياس 12.3 بوصة، شاحن لاسلكي للهاتف الذكي، نظام صوتي عالي الجودة من Dynaudio يضم 12 سماعة توزع الصوت بشكل ثلاثي الأبعاد.

تتمتع BYD Han 2025 بمنظومة سلامة مجهزة بـ 11 وسادة هوائية، وتقنيات المساعدة على القيادة تشمل نظام التحذير من الاصطدام الأمامي، ومكابح الطوارئ الذاتية، إضافة إلى نظام التحذير عند الخروج من المسار، ومساعد البقاء ضمن المسار.

بي واي دي هان 2025

كما تم تزويد Han بنظام مثبت السرعة المتكيف، إلى جانب نظام مراقبة النقطة العمياء، نظام الرؤية المحيطية بفضل كاميرا 360 درجة، حساسات أمامية وخلفية لتسهيل عملية الركن، نظام التوزيع الإلكتروني لقوة الكبح، ونظام التحكم في الجر.