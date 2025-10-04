شبيهة الهمر.. بي واي دي شارك 6 ‏PHEV‏ موديل 2026 الجديدة كليا ‏

تواصل شركة بي واي دي الصينية تعزيز حضورها العالمي في سوق السيارات، وهذه المرة عبر دخولها إلى فئة البيك أب متوسطة الحجم، بإطلاق طرازها الجديد كليا BYD Shark 6 PHEV موديل 2026.
ويعد هذا الطراز أول بيك أب هجينة قابلة للشحن من الشركة الصينية، وقد ظهر لأول مرة في المكسيك في مايو 2024، ليكون أول طراز من BYD يتم تدشينه خارج الصين، ويتم تصنيع الشاحنة في مصنع الشركة الذكي بمدينة تشنغتشو الصينية.
تعتمد BYD Shark 6 على هيكل شاسيه منفصل (Body-on-Frame) مع منصة DMO "Dual Mode Off-Road" الهجينة، وهي نفسها التي استخدمت في سيارة دينزا B5، ويمنح دمج البطارية بتقنية CTC هيكل السيارة صلابة أعلى بنسبة 22%، ما يعزز من متانتها وقدرتها على مواجهة التضاريس الصعبة.
وياتي الشكل الخارجي للسيارة BYD Shark 6، بواجهة أمامية بارزة مزودة بشبك كرومي وحزم إضاءة LED حادة، بينما تكتمل العملية بعناصر مثل الدواسات الجانبية، الجنوط مقاس 18 بوصة، والمرايا القابلة للطي والمدفأة.
تأتي الشاحنة بأبعاد كبيرة، حيث يبلغ طولها 5,457 مم، وعرضها 1,971 مم، وارتفاعها 1,925 مم، مع قاعدة عجلات 3,260 مم وخلوص أرضي 230 مم، وتوفر حمولة تصل إلى 790 كجم وسعة صندوق تحميل تبلغ 1,200 لتر، مع قدرة على الخوض في المياه حتى عمق 700 مم.
تزود BYD Shark 6 بمحرك بنزين تيربو سعة 1.5 لتر يولد قوة 181 حصانا وعزم دوران 260 نيوتن.متر، إلى جانب محركين كهربائيين أمامي وخلفي يمنحان قوة إجمالية تبلغ 430 حصانا وعزم 650 نيوتن.متر، وتتسارع السيارة من 0 إلى 100 كم/س خلال 5.7 ثانية فقط، مع سرعة قصوى تصل إلى 160 كم/س.
البطارية من نوع Blade بسعة 29.58 كيلوواط/ساعة، وتتيح مدى كهربائي يصل إلى 60 كم (وفق WLTP) ومدى إجمالي يصل إلى 520 كم، تدعم السيارة الشحن السريع من 0–80% خلال 30 دقيقة بقدرة 40 كيلوواط، إلى جانب الشحن البطيء بقدرة 6.6 كيلوواط في 4.5 ساعات، وتبلغ قدرتها على السحب 2,500 كجم مع فرامل.
أما المقصورة الداخلية، فتأتي بمقاعد مكسوة بجلد صناعي PU سهل التنظيف ومدعومة بخاصية التبريد والتسخين، إضافة إلى ضبط كهربائي ودعم قطني، تبرز شاشتان رئيسيتان الأولى للوسائط بقياس 12.8 بوصة والثانية للعدادات الرقمية بقياس 10.25 بوصة، مع شاشة عرض أمامية HUD تعزز من تركيز السائق.
تجهز السيارة بباقة متكاملة من أنظمة السلامة، تشمل 7 وسائد هوائية، فرامل طوارئ أوتوماتيكية، نظام الثبات الإلكتروني ESP، مثبت سرعة متكيف ACC، تحذير مغادرة المسار، كاميرات 360 درجة، حساسات أمامية وخلفية، إضافة إلى مراقبة ضغط الإطارات، كما تدعم خصائص عملية مثل مساعد صعود المرتفعات ونزول المنحدرات، أوضاع قيادة متعددة للطرق الوعرة، ونظام V2L لتشغيل الأجهزة الكهربائية الخارجية.
كما تم طرح السيارة BYD Shark 6 في السوق السعودي مؤخرا، بفئة واحدة تحمل اسم "بريميوم"، ويبلغ سعرها 165,900 ريال سعودي، أى ما يقارب 2 مليون و 111 الف جنيه.