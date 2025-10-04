شبيهة الهمر.. بي واي دي شارك 6 ‏PHEV‏ موديل 2026 الجديدة كليا ‏

تواصل شركة بي واي دي ‏الصينية تعزيز حضورها العالمي في سوق السيارات، ‏وهذه المرة عبر دخولها إلى فئة البيك أب متوسطة الحجم، بإطلاق طرازها الجديد ‏كليا ‏BYD Shark 6 PHEV‏ موديل 2026. ‏

ويعد هذا الطراز أول بيك أب هجينة قابلة للشحن من الشركة الصينية، وقد ظهر ‏لأول مرة في المكسيك في مايو 2024، ليكون أول طراز من ‏BYD‏ يتم تدشينه ‏خارج الصين، ويتم تصنيع الشاحنة في مصنع الشركة الذكي بمدينة تشنغتشو ‏الصينية.‏

تعتمد ‏BYD Shark 6‎‏ على هيكل شاسيه منفصل (‏Body-on-Frame‏) مع منصة ‏DMO ‎ ‎‏ "‏Dual Mode Off-Road‏" الهجينة، وهي نفسها التي استخدمت في ‏سيارة دينزا ‏B5‎، ويمنح دمج البطارية بتقنية ‏CTC‏ هيكل السيارة صلابة أعلى ‏بنسبة 22%، ما يعزز من متانتها وقدرتها على مواجهة التضاريس الصعبة.‏

وياتي الشكل الخارجي للسيارة ‏BYD Shark 6‎، بواجهة أمامية بارزة مزودة بشبك ‏كرومي وحزم إضاءة ‏LED‏ حادة، بينما تكتمل العملية بعناصر مثل الدواسات ‏الجانبية، الجنوط مقاس 18 بوصة، والمرايا القابلة للطي والمدفأة.‏

تأتي الشاحنة بأبعاد كبيرة، حيث يبلغ طولها 5,457 مم، وعرضها 1,971 مم، ‏وارتفاعها 1,925 مم، مع قاعدة عجلات 3,260 مم وخلوص أرضي 230 مم، ‏وتوفر حمولة تصل إلى 790 كجم وسعة صندوق تحميل تبلغ 1,200 لتر، مع قدرة ‏على الخوض في المياه حتى عمق 700 مم. ‏

تزود ‏BYD Shark 6‎‏ بمحرك بنزين تيربو سعة 1.5 لتر يولد قوة 181 حصانا ‏وعزم دوران 260 نيوتن.متر، إلى جانب محركين كهربائيين أمامي وخلفي ‏يمنحان قوة إجمالية تبلغ 430 حصانا وعزم 650 نيوتن.متر، وتتسارع السيارة ‏من 0 إلى 100 كم/س خلال 5.7 ثانية فقط، مع سرعة قصوى تصل إلى 160 ‏كم/س.‏

البطارية من نوع ‏Blade‏ بسعة 29.58 كيلوواط/ساعة، وتتيح مدى كهربائي يصل ‏إلى 60 كم (وفق ‏WLTP‏) ومدى إجمالي يصل إلى 520 كم، تدعم السيارة الشحن ‏السريع من 0–80% خلال 30 دقيقة بقدرة 40 كيلوواط، إلى جانب الشحن ‏البطيء بقدرة 6.6 كيلوواط في 4.5 ساعات، وتبلغ قدرتها على السحب 2,500 ‏كجم مع فرامل.‏

أما المقصورة الداخلية، فتأتي بمقاعد مكسوة بجلد صناعي ‏PU‏ سهل التنظيف ‏ومدعومة بخاصية التبريد والتسخين، إضافة إلى ضبط كهربائي ودعم قطني، تبرز ‏شاشتان رئيسيتان الأولى للوسائط بقياس 12.8 بوصة والثانية للعدادات الرقمية ‏بقياس 10.25 بوصة، مع شاشة عرض أمامية ‏HUD‏ تعزز من تركيز السائق.‏

تجهز السيارة بباقة متكاملة من أنظمة السلامة، تشمل 7 وسائد هوائية، فرامل ‏طوارئ أوتوماتيكية، نظام الثبات الإلكتروني ‏ESP، مثبت سرعة متكيف ‏ACC، ‏تحذير مغادرة المسار، كاميرات 360 درجة، حساسات أمامية وخلفية، إضافة إلى ‏مراقبة ضغط الإطارات، كما تدعم خصائص عملية مثل مساعد صعود المرتفعات ‏ونزول المنحدرات، أوضاع قيادة متعددة للطرق الوعرة، ونظام ‏V2L‏ لتشغيل ‏الأجهزة الكهربائية الخارجية.‏

كما تم طرح السيارة ‏BYD Shark 6‎‏ في السوق السعودي مؤخرا، بفئة واحدة ‏تحمل اسم "بريميوم"، ويبلغ سعرها 165,900 ريال سعودي، أى ما يقارب 2 ‏مليون و 111 الف جنيه.‏