بمساحة عائلية.. سعر شيفروليه كابتيفا 2025 في سوق المستعمل

يحتوي سوق السيارات المستعملة في مصر، على باقة متنوعة من الاصدارات، والتي تتنوع بحسب القدرات الفنية والتقنية، أو الهيكلية أيضًا، منها الفئة الرياضية المتعددة الاستخدام، ابرزها السيارة شيفروليه كابتيفا، والتي تعتمد على مفهوم الـ suv، إلى جانب مساحتها العائلية حيث تتسع لـ 7 مقاعد.

وظهرت السيارة شيفروليه كابتيفا في سوق السيارات المستعملة ضمن موديلات 2025، بسعر يبلغ مليون و180 ألف جنيه، مع حالة كسر الزيرو، بمفهوم الفبريكا بالكامل، ولكن ننصه جميع المقبلين على فرصة شراء أي سيارة مستعملة بأهمية الكشف الفني الشامل، مع مراجعة متوسط الأسعار وفقًا للحالة والموديل.

شيفروليه كابتيفا

تعتمد شيفروليه كابتيفا محرك تيربو مكون من أربع أسطوانات بسعة 1.5 لتر (1500 سي سي)، ينتج قوة قدرها 148 حصانًا، ويولد عزم دوران يبلغ 255 نيوتن متر، ويقترن المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من نوع CVT، مع تقنيات الدفع الأمامي للعجلات.

صممت كابتيفا بأبعاد تنتمي إلى سيارات الـ SUV ، حيث يبلغ طولها الإجمالي 4670 ملم، بينما يبلغ عرضها 1835 ملم، وارتفاعها الكلي يصل إلى 1750 ملم.

شيفروليه كابتيفا

وتعتمد السيارة على قاعدة عجلات بطول 2750 ملم، أما الخلوص الأرضي، فيبلغ 180 ملم، كما تقف السيارة على عجلات رياضية قياس 18 بوصة تضيف لمسة رياضية.

تأتي كابتيفا بأنظمة إضاءة عصرية تشمل كشافات أمامية ومصابيح نهارية تعمل بتقنية LED ، مع إشارات انعطاف مدمجة، كما تأتي بمصابيح ضباب أمامية، إلى جانب وجود ماسحات زجاج أمامية بحساسات للأمطار، ومساحة خلفية، وجناح خلفي.

شيفروليه كابتيفا

تجهيزات السيارة شيفروليه كابتيفا

توفر كابتيفا حزمة من أنظمة الأمان والمساعدة على القيادة، حيث تضم 6 وسائد هوائية موزعة لحماية الركاب، بالإضافة إلى حساسات ركن أمامية وخلفية، وتشمل أنظمة الفرملة والتحكم كلاً من نظام ABS لمنع انغلاق الفرامل، و EBD لتوزيع قوة الكبح إلكترونيًا.

شيفروليه كابتيفا

كما زودت السيارة بنظام ESP للتحكم الإلكتروني في الثبات، وفرامل يد كهربائية EPB، وعجلة قيادة كهربائية، ونظام إيموبليزر للحماية من السرقة، بالإضافة إلى نقاط تثبيت ISOFIX لمقاعد الأطفال، بالإضافة إلى قفل مركزي، إنذار.

شيفروليه كابتيفا

وزودت السيارة شيفروليه كابتيفا بشاشة لمسية كبيرة قياس 10.4 بوصة تدعم أحدث تقنيات الاتصال بالهواتف الذكية، كما زودت بكاميرا محيطية 360، مع شبكات كبيرة الحجم ومتعددة الفتحات الهوائية، بالإضافة إلى أقطاب ثنائية علوية، فتحة سقف كهربائية.