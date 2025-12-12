معاه سلاح أبيض | تفاصيل حبس بلطجي في الجيزة

قررت جهات التحقيق المختصة بالجيزة، حبس أحد الأشخاص 4 ايام على ذمة التحقيقات، بتهمة ممارسته أعمال البلطجة بالجيزة، بعد ظهوره في مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى يظهر خلاله أحد الأشخاص مُمسكاً بسلاح أبيض.

تفاصيل الواقعة



كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى يظهر خلاله أحد الأشخاص مُمسكاً بسلاح أبيض وممارسته أعمال البلطجة بالجيزة.





بالفحص أمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة المنيرة الغربية بالجيزة) وبحوزته (سلاح أبيض – عصا خشبية) ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لفرض سيطرته على الأهالى بالمنطقة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.