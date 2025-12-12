قرار عاجل بعرض صاحب تريند أنتش وأجري على الطب الشرعي

قررت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة ، عرض صاحب تريند أنتش وأجري على الطب الشرعى لإجراء تحليل مخدرات، لبيان تعاطيه للمواد المخدرة من عدمه.





تفاصيل الواقعة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تبلغ للإجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بقيام أحد الأشخاص بإعتلاء سور أحد الكبارى بدائرة قسم شرطة الحدائق والتعلق بعامود إنارة وأداء حركات إستعراضية معرضاً حياته والآخرين للخطر.





أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة ("له معلومات جنائية" مقيم بدائرة قسم شرطة الوايلى) وبمواجهته تبين أنه يهذى بعبارات غير مفهومة.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية .. وجارى التنسيق مع الجهات المعنية لإيداعه إحدى المصحات النفسية.