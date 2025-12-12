تفاصيل المشدد 15 سنة لعاطل بتهمة الاتجار في الهيروين بالمطرية

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في مجمع محاكم العباسية، بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 15 سنوات، بتهمة حيازة الهيروين المخدر والحشيش في المطرية .



تفاصيل القضية

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، تلقت معلومات تفيد قيام شخص بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار.





وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهم وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض عليه وتبين انه عاطل له معلومات جنائية، وبتفتيشه عثر بحوزته على تذكره هيروين وحشيش





ومبلغ وبمواجهته اعترف بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار بها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.