جبران يوجه المديريات بمواصلة التفتيش: هدفنا توسيع برامج التشغيل للشباب وذوي الهمم
قصف عنيف بالبريج.. مدفعية الاحتلال تشعل جبهة جديدة في غزة
قارب المهاجرين باليونان| غرق وفقدان 32 شخصا.. وغالبية الضحايا من مصر والسودان
أعلى سعر عيار ذهب اليوم 12-12-2025
دعاء للميت يوم الجمعة .. ردد أفضل 310 أدعية تنير القبر وتجعله من رياض الجنة
حتى 31 يناير.. البحث العلمي تعلن فتح باب التقديم في مسابقة جديدة للشباب
اهتمام إسباني بمصطفى شوبير.. وإدارة الأهلي: غير قابل للنقاش
معتز الخصوصي: تسليم كشوف الحصر العددي لمندوبي المرشحين يضمن نزاهة وسلامة الانتخابات
منى زكي عن فيلم الست: ضميري مرتاح
قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف حي الشجاعية في غزة
ننشر الحصر العددي لانتخابات مجلس النواب بدائرة أول المنتزة بالإسكندرية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حوادث

تفاصيل المشدد 15 سنة لعاطل بتهمة الاتجار في الهيروين بالمطرية

أرشيفية
أرشيفية
مصطفي رجب

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في مجمع محاكم العباسية، بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 15 سنوات، بتهمة حيازة الهيروين المخدر والحشيش في المطرية .


تفاصيل القضية 

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، تلقت معلومات تفيد قيام شخص بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار.


 

وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهم وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض عليه وتبين انه عاطل له معلومات جنائية، وبتفتيشه عثر بحوزته على تذكره هيروين وحشيش


 

ومبلغ وبمواجهته اعترف بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار بها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

