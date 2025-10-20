قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالصور

أقل من 200 ألف جنيه.. سعر تويوتا كورولا مستعملة في ‏مصر

كريم عاطف

تعتبر السيارات المستعملة من أكثر المركبات داخل السوق المصري المحلي ‏انتشارا، ويضم السوق الكثير من الأشكال للطرازات المختلفة بها، فمنها الاقتصادية ‏والمتوسطة وأيضا الفارهة.‏

وأصبحت الشريحة الكبرى من المقبلين على الشراء، يبحثون عن السيارات ‏المستعملة ذات السعر المنخفض، لتوفير جزء من مبلغ السيارة الجديدة.‏

وانتشرت مؤخرا منصات بيع السيارات المستعملة، والتي عرضت عددا من ‏السيارات لفتت أنظار الجميع بسبب سعرها الجيد، ومن بينها جاءت السيارة ‏تويوتا كورولا ‏موديل 1993.‏

وتاتي السيارة السيارة ‏تويوتا كورولا ‏موديل 1993، لمحرك سعة 1.6 لتر (سولفيس) بقوة حوالي 105 حصان، متوفر بناقل حركة يدوي بـ 5 سرعات أو أوتوماتيكي بـ 4 سرعات، ونظام الدفع أمامي، ومتوسط استهلاك الوقود حوالي 7.5 لتر لكل 100 كم في النسخ الأوتوماتيكية. 

         

وتضم السيارة تويوتا كورولا ‏موديل 1993، وتكييف هواء ومخارج تكييف أمامية، ودرج تخزين أمامي ومساحات إضافية في الأبواب الأمامية، وعدادات للسرعة والحرارة والوقود، وأذرع تحكم خلف المقود لتشغيل الإضاءة والمساحات، وزجاج كهربائي ومرايا كهربائية في الفئات الأعلى، ونظام صوتي (راديو وكاسيت) مع 4 سماعات، ومقاعد قابلة للتعديل ووسائد رأس أمامية قابلة للتعديل يدوياً، وأحزمة أمان، وفرش أرضيات (جلد في بعض الفئات).

أما عن سعر السيارة تويوتا كورولا ‏موديل 1993، ‏داخل السوق المحلى للسيارات المستعملة ، فيتراوح ما بين 180 الف جنيه الى 300 الف جنيه على حسب الفئة والحالة الفنية للسيارة .

