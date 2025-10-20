قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مُجاملة أم كفاءة.. وزارة الرياضة تكشف قراراتها بشأن مشادة لاعبي منتخب تنس الطاولة
تفاصيل اجتماع حسام حسن واتحاد الكرة بنجوم منتخب الناشئين قبل المونديال
وزير العمل: حملات تفتيش مكثفة لضمان تطبيق الحد الأدنى للأجور
مشاجرة دموية داخل مدرسة بالمعصرة.. ومطالب بتدخل التعليم لوقف "إهمال الإشراف"
تحالف المعادن الحيوية.. الولايات المتحدة وأستراليا تطلقان استثمارات بـ53 مليار دولار
وفاة محامى الإسكندرية.. قصة أب مات من الخوف على ابنه والرضيع يلحق به بعد ساعات
السودان يعلن إعادة فتح مطار الخرطوم الدولي الأربعاء المقبل
هل في العسل زكاة؟.. أمين الإفتاء يوضح الحكم الشرعي لأصحاب المناحل
رئيس الإسماعيلي عن قرار إحالته للنيابة: والله ما أعرف محدش بلغني.. فيديو
رئيس الإسماعيلي عن قرار إحالته للنيابة: محدش بلغني
متحدث وزارة الرياضة: إحالة ملف نادي الإسماعيلي إلى النيابة العامة بسبب مخالفات وفساد
وظائف حكومية جديدة.. اعرف شروط التعيين وفقا للقانون
تكنولوجيا وسيارات

دايهاتسو تعيد "ميدجت" بتكنولوجيا كهربائية وحجم صغير

دايهاتسو ميدجت
دايهاتسو ميدجت
صبري طلبه

كشفت شركة دايهاتسو اليابانية عن نموذج اختباري جديد يحمل اسم "ميدجت إكس"، في خطوة تحمل مزيجاً من الحنين للماضي والرؤية المستقبلية، وهو إعادة تصور حديث لطراز ميدجت الكلاسيكي الشهير الذي كان له حضور بارز في شوارع اليابان منذ عقود.

دايهاتسو ميدجت تعود من الماضي بإطلالة العصر

من المنتظر عرض هذه الطراز رسمياً خلال معرض اليابان للتنقل 2025، الذي يقام في العاصمة طوكيو بين 30 أكتوبر و9 نوفمبر المقبل، ويعود اسم "ميدجت" إلى عام 1957، حين أطلقت دايهاتسو مركبة صغيرة بثلاث عجلات كانت مخصصة للتنقلات التجارية القصيرة داخل المدن المزدحمة. 

دايهاتسو ميدجت

وبفضل تصميمها العملي وبنيتها المدمجة، أصبحت خياراً مفضلاً لدى الكثير وخاصة بالجانب الخدمي، ثم عادت دايهاتسو لتقدم نسخة ثانية تحت اسم "ميدجت 2" مزجت فيها بين الطابع الكلاسيكي والمظهر العصري، قبل أن تتوقف عن الإنتاج في عام 2001، وذلك بعد عودتها في منتصف التسعينيات تحديدًا.

دايهاتسو ميدجت

ومع التحولات الجذرية التي تشهدها صناعة السيارات نحو الطاقة النظيفة، تواصل دايهاتسو في "ميدجت إكس" إحياء الاسم الأيقوني ضمن قالب عصري، حيث يحمل النموذج الجديد لمسة تصميمية واضحة مستوحاة من ملامح ميدجت الأصلية.

دايهاتسو ميدجت

ويضيف الاصدار الجديد طابعاً تجريبياً حديثاً، حيث تأتي السيارة بهيكل رباعي العجلات صغير الحجم، وتضم مقصورة داخلية تتسع لثلاثة ركاب مع ترتيب غير تقليدي يضع السائق في المنتصف، ما يمنحه تحكمًا أفضل ورؤية بانورامية، ومصابيح دائرية بتقنية LED، بينما يأتي الزجاج الأمامي بانحناءة واسعة تشبه زجاج الطائرات المروحية.

دايهاتسو ميدجت

في الجهة الخلفية من السيارة، توفر "ميدجت إكس" مساحة تخزين صغير يمكن استخدامه لنقل البضائع والحولة الخفيفة، ما يجعلها مناسبة إلى حد كبير للجانب الخدمي أو الترفيهي أيضًا والتنقل، ومن خلال هذا المفهوم، تثبت دايهاتسو أنها لا تكتفي بمجرد تقديم سيارة كهربائية جديدة، بل تسعى لإعادة تعريف مفاهيم التنقل الذكي في المدن، والحفاظ على تراثها العريق.

دايهاتسو ميدجت دايهاتسو ميدجت سيارة دايهاتسو ميدجت السيارة دايهاتسو ميدجت

