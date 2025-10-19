إصدار جديد من فورد.. نسخة RTR موستانج كوبيه 2026 لعشاق رياضية السيارات

كشفت شركة فورد بالتعاون مع RTR Vehicles، عن إطلاق نسخة خاصة من طراز موستانج 2026، هذه النسخة المعدلة ترتكز على الفئة المزودة بمحرك 2.3 لتر إيكوبوست رباعي الأسطوانات، ولكنها تقدم تجربة قيادة متفوقة تتحدى حتى الفئات الأقوى.

تقنية مستمدة من حلبات السباق

النسخة المعدلة تأتي مزودة بنظام Anti-lag المتطور، المستوحى من سيارات سباقات GT، والذي يقلل من تأخر استجابة التيربو، ويوفر تسارعًا فوريًا عند الضغط على دواسة الوقود.

سيارة موستانج RTR

المحرك يولد قوة قدرها 315 حصانًا و475 نيوتن متر من عزم الدوران، ويرتبط بناقل حركة أوتوماتيكي من 10 سرعات، ليحقق توزيعًا دقيقًا للعزم وتسارعًا يتوافق مع متطلبات القيادة الرياضية أو اليومية.

سيارة موستانج RTR

تصميم خارجي جريء لسيارة موستانج RTR الجديدة

تستوحي موستانج RTR الجديدة ملامحها من فئة GT، لكنها تتميز بتفاصيل بصرية مميزة، أبرزها شبك أمامي مضاء ومنافذ تهوية تتوهج في الظلام، ما يضفي مظهرًا هجوميًا ليليًا يتسم بالشراسة.

سيارة موستانج RTR

تم تعتيم شعار فورد الأمامي وإضافة شعار RTR بشكل بارز أسفل الشبك، بينما تظهر لمسات فسفورية باللون "هايبر لايم" على المكابح والخطوط الجانبية وغطاء المحرك، مع عجلات قياس 19 بوصة بإزاحة 30 ملم تعزز من الحضور الديناميكي للسيارة.

سيارة موستانج RTR

موستانج RTR بنظام تعليق معدل ومكابح GT

تستعير RTR الجديدة مكابح بريمبو سداسية المكابس من موستانج GT، وتدعمها مكابس خلفية رباعية، مما يمنح السيارة قوة توقف عالية تتناسب مع طابعها الرياضي.

سيارة موستانج RTR

أما نظام التعليق، فهو مستوحى من فئة دارك هورس ويشمل قضبان التوازن الأمامية والخلفية وهيكلًا فرعيًا معدل، مع نظام توجيه موسع ونظام ثبات مضبوط للحلبات.

سيارة موستانج RTR

السعر المتوقع لسيارة موستانج RTR

تشير التوقعات وفقًا لتقارير عالمية أن تبدأ أسعار موستانج RTR 2026 من 45,000 دولار أمريكي، وربما أقل من هذا الرقم.