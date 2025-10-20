جيب تقدم نسختها الجديدة كومباس.. هجينة بقدرات الدفع الرباعي

أزاحت جيب الأمريكية الستار عن طرازها الجديد "كومباس" Altitude، والذي يأتي ضمن فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات ذات الحجم المدمج، لكن هذه المرة بتوجه واضح نحو الطاقة النظيفة، حيث تتوفر السيارة الجديدة بنظامين مختلفين للدفع، أحدهما يعتمد على تقنية الهجين المعتدل، والاخر يعمل بالكامل بالكهرباء.

تجهيزات ومواصفات سيارة جيب الجديدة

تأتي النسخة الأساسية من السيارة بمكيف هواء أوتوماتيكي ثنائي المناطق، إلى جانب نظام تثبيت السرعة التفاعلي، وأبعاد خارجية بنسبة طول يبلغ نحو 4.55 متر، جنوط ألومنيوم قياس 18 بوصة، شاشة كبيرة تعمل باللمس بقياس 16 بوصة تدعم تطبيقات ابل كار بلاي واندرويد اوتو، مع عجلة قيادة متعددة الوظائف.

جيب كومباس Altitude

زودت السيارة بمصابيح أمامية بتقنية Matrix-LED ، وبحساسات أمامية وخلفية للمساعدة في الركن، ونظام دخول وتشغيل بدون مفتاح، عجلات قياس 19 بوصة، مكيف هواء أوتوماتيك، كاميرا محيطة، مقاعد ذات تحكم كهربائية لاختيار أوضاع الجلوس، نوافذ ومرايات جانبية كهربائية.

جيب كومباس Altitude

القدرات الفنية للسيارة جيب كومباس Altitude

تأتي السيارة جيب كومباس بمحرك كهربائي يستطيع أن ينتج قوة إجمالية قدرها 213 حصانًا، مدعومًا ببطارية كبيرة بسعة 74 كيلوواط ساعة، تسمح للسيارة بقطع مسافة تصل إلى 500 كيلومتر في الشحنة الواحدة، مع تقنيات الدفع الأمامي للعجلات.

جيب كومباس Altitude

بينما تعتمد النسخة الهجينة المعتدلة من كومباس على محرك بنزين بثلاث أسطوانات بسعة 1.2 لتر، يولد قوة تبلغ 136 حصانًا، مع محرك كهربائي بقوة 28 حصانًا، ويوفر النظام الهجين قوة إجمالية تصل إلى 145 حصانًا، مع معدل استهلاك وقود اقتصادي يبلغ حوالي 5.7 لتر لكل 100 كيلومتر.