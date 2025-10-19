قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نجم الزمالك: اللاعيبة بتروح الأهلي علشان بيدي 150 مليون جنيه
الجاموس دهسته داخل منزله.. مصرع طفل في واقعة مأساوية بسوهاج
بإطلالة جذابة.. حورية فرغلي تحتفل بعيد ميلادها في أجواء خاصة بمنزلها |شاهد
«السياحة والآثار» تكشف حقيقة تقدّم الوزير ببلاغ ضد أحد الصحفيين
جوزيه جوميز يقترب من الرحيل عن تدريب الفتح السعودي .. تفاصيل
أذربيجان تنضم لقوة دولية مُحتملة في غزة وفق خطة ترامب للسلام
إنجاز مصري جديد.. اتحاد الكرة يُهنئ بيراميدز بالتتويج القاري
مفاجأة .. استشاري تغذية: هرمون جديد يؤخذ بالحقن هيرجعك شباب تاني | فيديو
عبدالرحمن مجدي: بيراميدز.. قوة صاعدة في سماء إفريقيا
سامح الصريطي: الفن رسالة وقيمته في رفع الإنسان لا التسلية فقط |فيديو
منة شلبي: لازم أفضل هاوية علشان أبدع وأوصّل الشخصيات للمشاهد |فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

مواصفات جيلي بريفيس موديل 2025 وسعرها في السعودية

جيلي بريفيس موديل 2025
جيلي بريفيس موديل 2025
صبري طلبه

تعزز جيلي الصينية من تواجدها في السوق السعودي بطرح باقة من الاصدارات المتنوعة، منها بريفيس موديل 2025، والتي تنتمي إلى عائلة السيدان ذات الشكل الرياضي، حيث طرحت عبر فئتين من التجهيزات، بسعر يبدأ من 93.035 ريال سعودي.

محرك وأداء السيارة جيلي بريفيس موديل 2025

تأتي هذه السيارة مزودة بمحرك بنزين تيربو بسعة 2000 سي سي، رباعي الأسطوانات، يولد قوة 215 حصانًا مع عزم دوران يبلغ 325 نيوتن متر.

جيلي بريفيس موديل 2025

بهذه القدرات تستطيع السيارة الانطلاق من الثبات إلى 100 كم/س خلال 6.9 ثوانٍ فقط، بينما يتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي DCT مزدوج القابض من 7 سرعات، ينقل القوة إلى منظومة العجلات الأمامية.

إلى جانب أدائها القوي، تُظهر السيارة كفاءة في استهلاك الوقود، حيث تقطع 18.7 كيلومترًا لكل لتر، وتأتي بسعة خزان وقود تبلغ 50 لترًا.

جيلي بريفيس موديل 2025

تصميم جيلي بريفيس موديل 2025

من حيث الأبعاد، يبلغ طول السيارة 4,825 مم، وعرضها 1,880 مم، وارتفاعها 1,469 مم، مع قاعدة عجلات بطول 2,800 مم، بينما تأتي المصابيح الأمامية والخلفية من نوع  LED، مع وجود فتحة سقف بانورامية ، كما تتميز بوجود مرايا جانبية كهربائية مزودة بإشارات انعطاف، مع ميزة الطي الكهربائي في الفئة الأعلى، بالإضافة إلى مخارج عادم رباعية وجنوط ألمنيوم بقياس 18 بوصة تعزز من المظهر الرياضي.

جيلي بريفيس موديل 2025

مقصورة وتجهيزات السيارة جيلي بريفيس موديل 2025

تأتي السيارة بشاشة لمس مقاس 13.2 بوصة تدعم Apple CarPlay وتقنية  Bluetooth، إلى جانب شاشة عدادات رقمية 10.2 بوصة توفر معلومات القيادة، وفي فئة GF الأعلى، زودت السيارة بنظام صوتي فاخر Harman Infinity  مكون من 12 سماعة مع سماعة خاصة في مسند الرأس للسائق، بينما تأتي الفئات الأخرى بنظام صوتي مكون من 8 سماعات، مكيف الهواء الأوتوماتيكي مع فتحات خلفية.

جيلي بريفيس موديل 2025

تم تزويد السيارة بحزمة من أنظمة الأمان تشمل 4 إلى 6 وسائد هوائية، مع تقنيات متقدمة مثل مكابح مانعة للانغلاق ABS ونظام الثبات الإلكتروني ESP ومساعد صعود المرتفعات HSA.

 كما تتوفر أنظمة مثل توزيع إلكتروني لقوة الكبح EBD ونظام التحكم في الجر TCS، أما الفئة GF فتتميز بأنظمة أمان إضافية مثل مثبت السرعة المتكيف، التحذير من التصادم الأمامي، مكابح الطوارئ الذاتية، ومساعد البقاء في المسار كاميرا رؤية 540 درجة.

جيلي بريفيس موديل 2025

أسعار جيلي بريفيس موديل 2025 في السعودية 

تقدم السيارة جيلي بريفيس موديل 2025 في السوق السعودي بسعر 93.035 ريال للفئة الأولى، بينما يصل سعر الفئة الثانية إلى 101,085 ريال سعودي.

بريفيس جيلي جيلي بريفيس جيلي بريفيس موديل 2025 سعر جيلي بريفيس موديل 2025 مواصفات جيلي بريفيس موديل 2025

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مرتبات أكتوبر 2025

بشرى لـ4.5 مليون موظف.. موعد صرف مرتبات أكتوبر 2025 بعد قرار التبكير

900 جنيه نزول مفاجئ.. أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 بعد التراجع من أعلى قمة

900 جنيه نزول مفاجئ.. أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 بعد التراجع من أعلى قمة

الواقعة

القبض على المتهم بمطادرة شاب باستخدام سيارة وبندقية آلية على طريق الإسماعيلية

أرشيفية لانقلاب مركب

غرق مركب هجرة غير شرعية بها مصريين أمام سواحل إيطاليا

الأرصاد

موجة صيف جديدة.. تحذير هام من الأرصاد والحرارة تلامس الـ40

السيد البدوي

دار الإفتاء: السيد البدوي من الأولياء وكتب الله له القبول في الأرض

ارشيفية

السعر 274 جنيها.. جرعات لقاح الإنفلونزا والفئات العمرية المستهدفة وأماكن الصرف

المستشار عصام الدين فريد

بعد انتخابه رئيسا للشيوخ.. من هو المستشار عصام الدين فريد؟

بالصور

لو بتفكري تقصيه.. نجمات تألقن بالشعر القصير على السجادة الحمراء

ميس حمدان
ميس حمدان
ميس حمدان

بحضور أبطاله .. 50 صورة لنجوم الفن فى عرض فيلم كولونيا بمهرجان الجونة

منة شلبي
منة شلبي
منة شلبي

الكهرباء هي السبب.. أسهم شاومي تسجل أكبر تراجع في 3 أعوام

سيارة شاومي
سيارة شاومي
سيارة شاومي

مرسيدس تعود بسيارة كلاسكية وروح عصرية من المستقبل.. بالصور ‏

مرسيدس فيجن أيكونيك الاختبارية
مرسيدس فيجن أيكونيك الاختبارية
مرسيدس فيجن أيكونيك الاختبارية

فيديو

طـ.ــلاسم داخل القبور

ملابس نساء وطلاسم داخل القبور.. البلينا تتحرك ضد السـ.ــحر المدفون

سارق الطعام الذكى

​سارق الطعام الذكي.. قصة عاطل احتال بـ 124 حساباً للحصول على الآيس كريم مجاناً

عودة لن أعيش في جلباب أبي

بعد أكثر من ربع قرن.. عودة مفاجئة لمسلسل "لن أعيش في جلباب أبي" بجزء ثان

كارولين ليفيت

"أمك".. سكرتيرة البيت الأبيض تهاجم صحفيا بسبب سؤال حول لقاء ترامب وبوتين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصر

محمد سعيد حميد يكتب: مِصرُ الكِنَانةِ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد