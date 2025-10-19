مواصفات جيلي بريفيس موديل 2025 وسعرها في السعودية

تعزز جيلي الصينية من تواجدها في السوق السعودي بطرح باقة من الاصدارات المتنوعة، منها بريفيس موديل 2025، والتي تنتمي إلى عائلة السيدان ذات الشكل الرياضي، حيث طرحت عبر فئتين من التجهيزات، بسعر يبدأ من 93.035 ريال سعودي.

محرك وأداء السيارة جيلي بريفيس موديل 2025

تأتي هذه السيارة مزودة بمحرك بنزين تيربو بسعة 2000 سي سي، رباعي الأسطوانات، يولد قوة 215 حصانًا مع عزم دوران يبلغ 325 نيوتن متر.

جيلي بريفيس موديل 2025

بهذه القدرات تستطيع السيارة الانطلاق من الثبات إلى 100 كم/س خلال 6.9 ثوانٍ فقط، بينما يتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي DCT مزدوج القابض من 7 سرعات، ينقل القوة إلى منظومة العجلات الأمامية.

إلى جانب أدائها القوي، تُظهر السيارة كفاءة في استهلاك الوقود، حيث تقطع 18.7 كيلومترًا لكل لتر، وتأتي بسعة خزان وقود تبلغ 50 لترًا.

جيلي بريفيس موديل 2025

تصميم جيلي بريفيس موديل 2025

من حيث الأبعاد، يبلغ طول السيارة 4,825 مم، وعرضها 1,880 مم، وارتفاعها 1,469 مم، مع قاعدة عجلات بطول 2,800 مم، بينما تأتي المصابيح الأمامية والخلفية من نوع LED، مع وجود فتحة سقف بانورامية ، كما تتميز بوجود مرايا جانبية كهربائية مزودة بإشارات انعطاف، مع ميزة الطي الكهربائي في الفئة الأعلى، بالإضافة إلى مخارج عادم رباعية وجنوط ألمنيوم بقياس 18 بوصة تعزز من المظهر الرياضي.

جيلي بريفيس موديل 2025

مقصورة وتجهيزات السيارة جيلي بريفيس موديل 2025

تأتي السيارة بشاشة لمس مقاس 13.2 بوصة تدعم Apple CarPlay وتقنية Bluetooth، إلى جانب شاشة عدادات رقمية 10.2 بوصة توفر معلومات القيادة، وفي فئة GF الأعلى، زودت السيارة بنظام صوتي فاخر Harman Infinity مكون من 12 سماعة مع سماعة خاصة في مسند الرأس للسائق، بينما تأتي الفئات الأخرى بنظام صوتي مكون من 8 سماعات، مكيف الهواء الأوتوماتيكي مع فتحات خلفية.

جيلي بريفيس موديل 2025

تم تزويد السيارة بحزمة من أنظمة الأمان تشمل 4 إلى 6 وسائد هوائية، مع تقنيات متقدمة مثل مكابح مانعة للانغلاق ABS ونظام الثبات الإلكتروني ESP ومساعد صعود المرتفعات HSA.

كما تتوفر أنظمة مثل توزيع إلكتروني لقوة الكبح EBD ونظام التحكم في الجر TCS، أما الفئة GF فتتميز بأنظمة أمان إضافية مثل مثبت السرعة المتكيف، التحذير من التصادم الأمامي، مكابح الطوارئ الذاتية، ومساعد البقاء في المسار كاميرا رؤية 540 درجة.

جيلي بريفيس موديل 2025

أسعار جيلي بريفيس موديل 2025 في السعودية

تقدم السيارة جيلي بريفيس موديل 2025 في السوق السعودي بسعر 93.035 ريال للفئة الأولى، بينما يصل سعر الفئة الثانية إلى 101,085 ريال سعودي.