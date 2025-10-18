قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أسعار ومواصفات تويوتا راف 4 موديل 2025 في السعودية| صور

صبري طلبه

تعزز تويوتا من تواجدها في السوق السعودي، بطرح نسختها راف 4 موديل 2025، والتي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية، والتي تأتي بعدد من التجهيزات سواء من الناحية الفنية وقدرات الحركة، أو من ناحية التجهيزات والأسعار. 

مواصفات وأداء تويوتا راف 4 موديل 2025

تأتي سيارة تويوتا بمحرك بنزين على سعة 2.5 لتر ويولد قوة تبلغ 170 حصانًا، أما في النسخة الهجينة، فتجمع السيارة بين محرك بنزين بنفس السعة ومحرك كهربائي لتوليد قوة إجمالية تصل إلى 214 حصان، وتتراوح معدلات استهلاك الوقود للنسخة الهجينة بين 22.2 و23 كيلومترًا لكل لتر.

تجهيزات تويوتا راف 4 موديل 2025

تقدم السيارة مقصورة عصرية حيث تضم شاشة وسطية لنظام المعلومات والترفيه بقياس 8 بوصات، تدعم الاتصال الذكي مع الهواتف، وتأتي بعض الفئات مزودة بمكيف هواء أوتوماتيكي ثنائي المناطق، كما تتوفر خيارات تشمل مقاعد جلدية.

التصميم الخارجي للسيارة يأتي بمصابيح أمامية تعمل بتقنية led، بالإضافة إلى مرايا جانبية كهربائية الضبط تسهل عملية القيادة/ وتم تعزيز السيارة بأنظمة تقنية حديثة مثل الشحن اللاسلكي للهواتف الذكية، وجنوط بقياس 17 أو 19 بوصة تختلف باختلاف الفئة.

وتأتي السيارة مزودة بمنظومة من أنظمة السلامة، تشمل تقنيات متقدمة تساعد السائق على تجنّب الحوادث المحتملة، مثل التحذير عند مغادرة المسار والمساعدة في البقاء ضمنه، إضافة إلى نظام متطور لتفادي الاصطدامات الأمامية.

وزودت بمكابح طوارئ تعمل بشكل تلقائي عند الضرورة، ونظام مثبت سرعة متكيف، إلى جانب نظام مراقبة النقطة العمياء، حساسات ركن لسهولة عملية الاصطفاف، كاميرا للمتابعة.

أسعار السيارة تويوتا راف 4 موديل 2025 في السعودية

تقدم السيارة في السعودية بعدة فئات حيث تبدأ الفئة LE 4×2 من 99,935 ريالًا سعوديًا، وتتقدم الفئة LE 4×4 بسعر 106,375 ريالًا، بينما تأتي فئة XLE 4×4 بسعر 121,670 ريالًا.

أما الفئة ADV 4×4 فيصل سعرها إلى 147,200 ريال، وفئة LE 4×2 HEV الهجينة بسعر 117,070 ريالًا، أما فئة LE 4×4 HEV فتأتي بسعر 123,970 ريالًا، وفئة XLE 4×4 HEV بسعر 133,400 ريال، بينما يصل سعر فئة LTD 4×4 HEV إلى 151,800 ريال سعودي.

تويوتا راف 4 تويوتا راف 4 موديل 2025 مواصفات تويوتا راف 4 موديل 2025 أسعار تويوتا راف 4 موديل 2025 في السعودية

