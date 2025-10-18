شيفروليه أوبترا 2025 كسر زيرو.. أسعار المستعمل

ظهرت السيارة شيفروليه أوبترا في السوق المصري للسيارات المستعملة، بحالة الفبريكا بالكامل تحت مفهوم كسر الزيرو ضمن موديلات 2025، بسعر يبلغ 700 ألف جنيه، للفئة عالية التجهيزات.

وتعد السيارة شيفروليه أوبترا من أبرز السيارات التي انطلقت في مصر ضمن عائلة السيدان، ولكن ننصح دومًا جميع المقبلين على فرصة شراء أي سيارة مستعملة أو كسر زيرو، بأهمية مراجعة الحالة الفنية، ومتابعة متوسط الاسعار وفقًا للحالة والموديل.

شيفروليه أوبترا 2025

تجهيزات ومواصفات السيارة شيفروليه أوبترا 2025

تعتمد أوبترا على محرك رباعي الأسطوانات بسعة 1.5 لتر، قادر على توليد قوة 98 حصانًا وعزم دوران يبلغ 140 نيوتن.متر، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي بتقنية CVT، يحاكي أداء 8 سرعات، مع تقنية الجر الأمامي للعجلات.

تنتمي السيارة إلى عائلية السيدان، تقدم أوبترا حجمًا متوازنًا حيث يبلغ طولها 4,490 مم، وعرضها 1,695 مم، وارتفاعها 1,490 مم، مع قاعدة عجلات بطول 2,550 مم، كما يصل الخلوص الأرضي إلى 125 مم، بينما تقدم بسعة تخزين 475 لترًا، وتأتي بمصابيح هالوجين أمامية، مدعومة بمصابيح نهارية تشمل إضاءة LED، وجنوط ثنائية اللون مقاس 15 بوصة.

شيفروليه أوبترا 2025

تأتي السيارة مزودة بفرامل مانعة للانغلاق ABS، توزيع إلكتروني لقوة الفرامل EBD، و تقنيات مراقبة ضغط الإطارات، الإضافة إلى وسادتين هوائيتين، كاميرا خلفية وحساسات للركن، مع أنظمة مساعدة إلكترونية متقدمة مثل نظام التحكم في الثبات ESP، ودعم القيادة على المرتفعات من خلال نظامHHC .

تحتوي أوبترا على مكيف هواء يدوي أو أوتوماتيك، عجلة قيادة متعددة الوظائف، شاشة لمس بقياس 8 بوصات تدعم نظامي Apple CarPlay وAndroid Auto، مع منافذ USB في الأمام والخلف، نوافذ كهربائية، قفل مركزي للأبواب، مرايات جانبية كهربائية، ريموت للتحكم.