بعد حادث طفل الإسماعيلية.. مستشار أمن سيبراني يوجه تحذيرا عاجلا للأسر
لا جدال في وطنيته .. قرار رسمي من وزارة الرياضة يخص محمد كيشو
تحرك جديد لسعر الذهب مساء اليوم السبت 18-10-2025
شاهد إطلالة الفنانة أروى جودة في ثالث أيام مهرجان الجونة الجونة
15%.. شعبة المخابز تعلن نبأ مهما بسبب زيادة أسعار البنزين
هل يجب الترتيب في الوضوء؟.. أمين الفتوى يوضح
القناة "12" العبرية: اكتمال إنشاء القيادة الأمريكية المنتظر إشرافها على تنفيذ اتفاق غزة
اللواء طلحة: الساتر الترابي في حرب أكتوبر تحد نجحنا في اختراقه
لأول مرة في تاريخه.. بيراميدز يتوج بكأس السوبر الإفريقي بفوزه على نهضة بركان
خبير: تأثير سعر البترول على معدلات التضخم سيكون مؤقتًا
رئيس مصلحة الجمارك يتفقد قرية البضائع بمطار القاهرة الدولي
وزيرة التضامن: استراتيجية حقوق الإنسان إطار لتحويل المبادئ المبادئ الدستورية لخطط ملموسة
شيفروليه أوبترا 2025 كسر زيرو.. أسعار المستعمل

صبري طلبه

ظهرت السيارة شيفروليه أوبترا في السوق المصري للسيارات المستعملة، بحالة الفبريكا بالكامل تحت مفهوم كسر الزيرو ضمن موديلات 2025، بسعر يبلغ 700 ألف جنيه، للفئة عالية التجهيزات.

وتعد السيارة شيفروليه أوبترا من أبرز السيارات التي انطلقت في مصر ضمن عائلة السيدان، ولكن ننصح دومًا جميع المقبلين على فرصة شراء أي سيارة مستعملة أو كسر زيرو، بأهمية مراجعة الحالة الفنية، ومتابعة متوسط الاسعار وفقًا للحالة والموديل.

تجهيزات ومواصفات السيارة شيفروليه أوبترا 2025

تعتمد أوبترا على محرك رباعي الأسطوانات بسعة 1.5 لتر، قادر على توليد قوة 98 حصانًا وعزم دوران يبلغ 140 نيوتن.متر، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي بتقنية CVT، يحاكي أداء 8 سرعات، مع تقنية الجر الأمامي للعجلات.

تنتمي السيارة إلى عائلية السيدان، تقدم أوبترا حجمًا متوازنًا حيث يبلغ طولها 4,490 مم، وعرضها 1,695 مم، وارتفاعها 1,490 مم، مع قاعدة عجلات بطول 2,550 مم، كما يصل الخلوص الأرضي إلى 125 مم، بينما تقدم بسعة تخزين 475 لترًا، وتأتي بمصابيح هالوجين أمامية، مدعومة بمصابيح نهارية تشمل إضاءة LED، وجنوط ثنائية اللون مقاس 15 بوصة. 

تأتي السيارة مزودة بفرامل مانعة للانغلاق ABS، توزيع إلكتروني لقوة الفرامل EBD، و تقنيات مراقبة ضغط الإطارات، الإضافة إلى وسادتين هوائيتين، كاميرا خلفية وحساسات للركن، مع أنظمة مساعدة إلكترونية متقدمة مثل نظام التحكم في الثبات ESP، ودعم القيادة على المرتفعات من خلال نظامHHC .

تحتوي أوبترا على مكيف هواء يدوي أو أوتوماتيك، عجلة قيادة متعددة الوظائف، شاشة لمس بقياس 8 بوصات تدعم نظامي Apple CarPlay وAndroid Auto، مع منافذ USB في الأمام والخلف، نوافذ كهربائية، قفل مركزي للأبواب، مرايات جانبية كهربائية، ريموت للتحكم.

شيفروليه أوبترا

مرتبات أكتوبر 2025

بشرى لـ4.5 مليون موظف.. موعد صرف مرتبات أكتوبر 2025 بعد قرار التبكير

900 جنيه نزول مفاجئ.. أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 بعد التراجع من أعلى قمة

900 جنيه نزول مفاجئ.. أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 بعد التراجع من أعلى قمة

الواقعة

القبض على المتهم بمطادرة شاب باستخدام سيارة وبندقية آلية على طريق الإسماعيلية

المتهمين

القبض على فتاة و3 شباب يمارسون الرذيلة بالأسكندرية

أرشيفية لانقلاب مركب

غرق مركب هجرة غير شرعية بها مصريين أمام سواحل إيطاليا

ترامب

مظاهرات حاشدة اليوم في كل أمريكا ضد ترامب

الأرصاد

موجة صيف جديدة.. تحذير هام من الأرصاد والحرارة تلامس الـ40

السيد البدوي

دار الإفتاء: السيد البدوي من الأولياء وكتب الله له القبول في الأرض

المدير الرياضي لنادي كومو الإيطالي كارلالبرتو لودي

المدير الرياضي لنادي كومو الإيطالي: الفريق يستعد لمباراة يوفنتوس بطموح الفوز رغم الإصابات

رجال يد الأهلي

«رجال يد الأهلي» يخوض مرانه استعدادًا لنصف نهائي بطولة إفريقيا

الزمالك

بيزيرا يضيف الخامس وسيف جعفر يعزز التقدم بهدف سادس في شباك ديكيداها الصومالي

مرسيدس تعود بسيارة كلاسكية وروح عصرية من المستقبل.. بالصور ‏

تعالج السكر والكوليسترول.. دراسة: 4 أكواب شاي تحميك من الأمراض الخطيرة

مهرجان الجونة يستقبل كيت بلانشيت في حفل خاص بحضور يسرا وليلى علوي | صور

غير زيادة الخصوبة.. فوائد مذهلة لعشبة الجينسينج

كارولين ليفيت

"أمك".. سكرتيرة البيت الأبيض تهاجم صحفيا بسبب سؤال حول لقاء ترامب وبوتين

جــ.ـريمة الطفل في الإسماعيلية

ما وراء جــ.ـريمة الطفل في الإسماعيلية.. اعترافات تكشف كل شيء

المتهم

مسجل خطر ومدمن.. القبض على المتهم بتفريغ إطارات سيارة طبيبة بمدينة نصر

مهرجان الجونة

إطلالات غريبة بمهرجان الجونة 2025.. فساتين شفافة وبدلات غريبة

مصر

محمد سعيد حميد يكتب: مِصرُ الكِنَانةِ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

