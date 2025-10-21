عودة أسطورة السيارات الرياضية.. تصميم مستوحى من Honda NSX| صور

في تطور واضح لعشاق السيارات الرياضية، كشفت شركة التصميم الإيطالية الشهيرة Italdesign عن مشروع جديد يتم تطويره يستند في ملامحه إلى طراز هوندا NSX الأسطوري.

ويبدو أن هذا الطراز الياباني الذي غير قواعد اللعبة منذ ظهوره في التسعينيات، سيحصل على حياة جديدة من خلال لمسة إيطالية تحمل عبق التصميم الأوروبي وروح الأداء الياباني.

Honda NSX

وظهرت السيارة في لمحة خاطفة تتعلق بالجهة الخلفية، حيث برز شريط إضاءة LED بعرض السيارة، وتحته شعار الشركة الإيطالية، مع علامات أقرب للنسخة NSX-R GT وMugen NSX RR Concept، حيث لم تغب التفاصيل التي تثير فضول عشاق التصميم، مثل الجناحين الجانبيين وفتحة التهوية المثبتة على السقف.

Honda NSX

الجيل الأول من NSX لم يكن مجرد سيارة رياضية، بل كان تحدياً مباشراً للمفاهيم التقليدية في صناعة السيارات الخارقة، فقد أثبتت هوندا أن الأداء العالي يمكن أن يتماشى مع الاعتمادية اليومية، دون الحاجة إلى التضحيات التي كانت تفرضها السيارات الأوروبية في ذلك الحين.

واللافت أن النسخة الاختبارية الأولى التي سبقت NSX كانت من توقيع المصمم الإيطالي الشهير Pininfarina، ما يجعل هذا التعاون الجديد مع Italdesign بمثابة عودة فنية إلى نقطة البداية، ولكن برؤية مستقبلية.

Honda NSX

أداء متوقع للجيل الجديد من الأيقونة الرياضية

رغم عدم الكشف عن التفاصيل الميكانيكية، تشير التوقعات إلى أن المشروع الجديد قد يعتمد على منصة الجيل الثاني من NSX، وتحديدًا النسخة الأخيرة NSX Type S التي تميزت بتقنية هجينة متقدمة.

وجمعت هذه النسخة بين محرك V6 مزدوج التيربو سعة 3500 سي سي، يستطيع أن ينتج 600 حصان، ونظام كهربائي مكون من 3 محركات موزعة على المحورين، مع بطارية ليثيوم أيون صغيرة.