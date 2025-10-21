قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خليل الحية: حماس والفصائل الفلسطينية ملتزمة باتفاق وقف إطلاق النار
حبس ترزي حريمي لاتهامه بتصوير السيدات أثناء تغيير ملابسهن في مدينة نصر
ما فضل إطعام الطعام عن روح المتوفى؟.. الإفتاء تجيب
عودة أسطورة السيارات الرياضية.. تصميم مستوحى من Honda NSX| صور
مصرع شخص وإصابة 9 آخرين جراء عاصفة في شمال فرنسا
"الاستئناف الأمريكية" تسمح لترامب بنشر قوات في بورتلاند
وزارة الرياضة: مجلس الإسماعيلي لم يُحل.. ورصدنا مخالفات منذ 3 شهور
قرار بشأن طفلتين سرقتا قطعا حديدية خاصة بتهدئة السرعة من طريق الواحات
هل من يطلب شيئا من سيدنا الحسين يعد كافرا؟.. أستاذ بالأزهر يجيب
خبير يكشف بالصور الفضائية: توقف جميع توربينات سد النهضة وإمرار المياه عبر المفيض
سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 21-10-2025
الحبس سنة عقوبة السماح بقيادة سيارة لمن هو أقل من 18 عاما بالقانون
في تطور واضح لعشاق السيارات الرياضية، كشفت شركة التصميم الإيطالية الشهيرة Italdesign عن مشروع جديد يتم تطويره يستند في ملامحه إلى طراز هوندا NSX الأسطوري. 

ويبدو أن هذا الطراز الياباني الذي غير قواعد اللعبة منذ ظهوره في التسعينيات، سيحصل على حياة جديدة من خلال لمسة إيطالية تحمل عبق التصميم الأوروبي وروح الأداء الياباني.

وظهرت السيارة في لمحة خاطفة تتعلق بالجهة الخلفية، حيث برز شريط إضاءة LED بعرض السيارة، وتحته شعار الشركة الإيطالية، مع علامات أقرب للنسخة NSX-R GT وMugen NSX RR Concept، حيث لم تغب التفاصيل التي تثير فضول عشاق التصميم، مثل الجناحين الجانبيين وفتحة التهوية المثبتة على السقف.

الجيل الأول من NSX لم يكن مجرد سيارة رياضية، بل كان تحدياً مباشراً للمفاهيم التقليدية في صناعة السيارات الخارقة، فقد أثبتت هوندا أن الأداء العالي يمكن أن يتماشى مع الاعتمادية اليومية، دون الحاجة إلى التضحيات التي كانت تفرضها السيارات الأوروبية في ذلك الحين.

واللافت أن النسخة الاختبارية الأولى التي سبقت NSX كانت من توقيع المصمم الإيطالي الشهير Pininfarina، ما يجعل هذا التعاون الجديد مع Italdesign بمثابة عودة فنية إلى نقطة البداية، ولكن برؤية مستقبلية.

أداء متوقع للجيل الجديد من الأيقونة الرياضية 

رغم عدم الكشف عن التفاصيل الميكانيكية، تشير التوقعات إلى أن المشروع الجديد قد يعتمد على منصة الجيل الثاني من NSX، وتحديدًا النسخة الأخيرة NSX Type S التي تميزت بتقنية هجينة متقدمة.

وجمعت هذه النسخة بين محرك V6 مزدوج التيربو سعة 3500 سي سي، يستطيع أن ينتج 600 حصان، ونظام كهربائي مكون من 3 محركات موزعة على المحورين، مع بطارية ليثيوم أيون صغيرة.

السيارات الرياضية NSX R GT سيارة NSX R GT سيارة Honda NSX السيارات المعدلة

إطلالات لافتة وأسعار فاخرة في مهرجان الجونة السينمائي 2025

