حبس ترزي حريمي لاتهامه بتصوير السيدات أثناء تغيير ملابسهن في مدينة نصر

قررت جهات التحقيق، حبس ترزي حريمي 4 أيام لاتهامه بتصوير السيدات أثناء تغير ملابسهم في مدينة نصر.

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام ترزى بتصوير إحدى السيدات دون علمها حال تواجدها بالمحل خاصته لقياس الملابس بدائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر بالقاهرة.

بالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثالث من (سيدة -مقيمة بدائرة القسم) ، بتضررها من (ترزى) لقيامه بتصويرها ونشر مقطع الفيديو على مواقع التواصل الإجتماعى دون علمها حال تواجدها بالمحل ملكه أثناء قياس الملابس.

أمكن ضبط المذكور ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ، كما تبين أن المحل غير مرخص ، وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة لغلقه بالتنسيق مع الجهات المعنية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.






