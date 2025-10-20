إطلالات لافتة وأسعار فاخرة في مهرجان الجونة السينمائي 2025

شهد مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثامنة عددا من الإطلالات اللافتة والجذابة على السجادة الحمراء؛ حيث تنوعت اختيارات النجوم والنجمات بين الجرأة والغرابة، ما أشعل مواقع التواصل الاجتماعي وأثار الكثير من التعليقات خاصة بعد الإعلان عن أسعارها والتي تجاوزت الـ 200 ألف جنيه.

إطلالات النجمات على الريد كاربت في مهرجان الجونة:

تألقت ليلي علوي بإطلالة مميزة، حيث ارتدت فستان قصير يصل أعلى الركبة وذا أكمام طويلة، واتسم باللون الأبيض، الذي حمل بعض التطريزات البسيطة للغاية من دار الأزياء العالمية جوني دور وبلغت قيمته نحو 7800 دولار ما يعادل تقريبًا 371,137 جنيه

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي