خناقة طلاب تتحول لشروع في قتل.. ماذا حدث داخل كومباوند بالشيخ زايد.. القصة الكاملة

واقعة مأساوية شهدتها منطقة الشيخ زايد خلال الأيام الماضية، تحولت من خلاف مدرسي بسيط بين طلاب داخل مدرسة دولية، إلى جريمة دهس مروعة ارتكبها وليّ أمر أحد الطلاب أمام نادي "بيفرلي هيلز"، وأسفرت عن إصابة ثلاثة من أسرة واحدة بإصابات خطيرة، بينهم أب يرقد في غيبوبة داخل العناية المركزة.

القضية أثارت ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، وأصبحت حديث الرأي العام، مع تتابع بيانات المدرسة والكومباوند، وتحركات النيابة العامة التي أمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيق.

خناقة في المدرسة

كشفت تحقيقات النيابة أن جذور الواقعة تعود إلى مشادة نشبت بين مجموعة من الطلاب داخل مدرسة دولية شهيرة بمدينة الشيخ زايد، بسبب خلاف بين طالبين حول فتاة زميلة لهما.

التحقيقات أوضحت أن 6 طلاب، بينهم 3 أشقاء، اعتدوا على الطالب “حازم” داخل المدرسة، قبل أن يتدخل المعلمون لاحتواء الموقف. ورغم تحرير إدارة المدرسة محاضر سابقة ضد هؤلاء الطلاب، إلا أن الأزمة انتهت حينها بالتصالح تحت ضغوط من أولياء الأمور.

طلب مزيف للصلح

بعد الواقعة بيومين، تلقى "حازم" اتصالاً من أحد الطلاب المتورطين يدعوه للقاء أمام نادي “بيفرلي هيلز” لتصفية الخلاف، مؤكدًا أن وليّ أمور الطرفين سيحضرون الجلسة.

استجاب "حازم" للدعوة وذهب مع والده "أحمد" وابن عمته "سعيد"، بينما كان الطرف الآخر ينتظر في الجهة المقابلة. بدأت محاولات التفاهم بين الشباب بحضور أولياء الأمور، لكن المشادة تجددت عندما تطاول أحدهم على والد الطالب المصاب، قبل أن تتطور الأمور إلى جريمة دهس غير متوقعة.

سيارة مسرعة ودهس

بحسب التحقيقات ورواية الشهود، قاد وليّ أمر أحد الطلاب سيارته بسرعة كبيرة واندفع باتجاه الطرف الثاني، ليدهس الأب ونجله وابن عمته أمام البوابة الرئيسية للنادي، وسط ذهول الحاضرين.

أسفرت الحادثة عن إصابات بالغة:

الأب: نزيف في المخ ودخول في غيبوبة.

الابن حازم: كسر في الكاحل وجروح وخياطات متعددة.

ابن العم سعيد: كسر في الأنف وارتجاج في المخ وقطع في الشفاه.

المتهم فرّ من مكان الحادث بسيارته، تاركًا ضحاياه غارقين في دمائهم، قبل أن تنجح الأجهزة الأمنية في تحديد هويته وضبطه خلال ساعات.

تفاصيل مروعة

نشرت والدة الطالب “حازم” رواية مؤلمة عبر "فيسبوك"، أكدت فيها أن ما حدث “محاولة قتل متعمدة وليست خناقة أولاد”، قائلة: "جوزي في العناية المركزة بين الحياة والموت، وابني عامل عملية شرائح ومسامير، وسعيد ابن عمته مصاب بارتجاج. كل ده لأننا حاولنا نحل المشكلة بالعقل، لكن اللي حصل كان مدبر من البداية".

المنشور أثار موجة تعاطف وغضب كبيرة على مواقع التواصل، وأعاد النقاش حول ظاهرة العنف بين طلاب المدارس الدولية ودور أولياء الأمور في تصعيد الأزمات.

تعليق كومباوند بيفرلي هيلز

وفي أول تعليق رسمي، أصدرت إدارة كومباوند بيفرلي هيلز بيانًا أكدت فيه أن الحادث وقع خارج النادي نتيجة “خلافات سابقة بين طلاب من سكان المشروع”.

وأوضح البيان أن الجهات الأمنية حضرت إلى الموقع، وتم تسليم تسجيلات الكاميرات للنيابة العامة التي باشرت التحقيقات.

وأضافت الإدارة أنها تتابع الحالة الصحية للمصابين وقدمت لهم الدعم اللازم، مؤكدة تعاونها الكامل مع السلطات لكشف ملابسات الواقعة.

توضيح مدرسة New Vision

من جانبها، أصدرت إدارة مدرسة New Vision International School بيانًا عبر صفحتها الرسمية على “فيسبوك”، أوضحت فيه أن الحادث “لم يقع داخل المدرسة أو أثناء اليوم الدراسي”، مؤكدة أنها ليست طرفًا في الواقعة بأي شكل.

وشدد البيان على أن المدرسة تستنكر التصرفات غير اللائقة التي صدرت عن بعض أولياء الأمور خارج بيئة التعليم، وتؤكد التزامها بتوفير بيئة تعليمية آمنة تقوم على الانضباط والاحترام المتبادل.

شروع في قتل وحبس

أمرت النيابة العامة بمدينة الشيخ زايد بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، ووجهت له تهمة “الشروع في القتل العمد باستخدام سيارة”.

كما قررت النيابة التحفظ على كاميرات المراقبة لفحصها، وإرسال السيارة المتسببة في الحادث للفحص الفني، مع تكليف لجنة طبية بإعداد تقارير عن الحالة الصحية للمصابين.