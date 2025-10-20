قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تفاصيل اجتماع حسام حسن واتحاد الكرة بنجوم منتخب الناشئين قبل المونديال
وزير العمل: حملات تفتيش مكثفة لضمان تطبيق الحد الأدنى للأجور
مشاجرة دموية داخل مدرسة بالمعصرة.. ومطالب بتدخل التعليم لوقف "إهمال الإشراف"
تحالف المعادن الحيوية.. الولايات المتحدة وأستراليا تطلقان استثمارات بـ53 مليار دولار
وفاة محامى الإسكندرية.. قصة أب مات من الخوف على ابنه والرضيع يلحق به بعد ساعات
السودان يعلن إعادة فتح مطار الخرطوم الدولي الأربعاء المقبل
هل في العسل زكاة؟.. أمين الإفتاء يوضح الحكم الشرعي لأصحاب المناحل
رئيس الإسماعيلي عن قرار إحالته للنيابة: والله ما أعرف محدش بلغني.. فيديو
رئيس الإسماعيلي عن قرار إحالته للنيابة: محدش بلغني
متحدث وزارة الرياضة: إحالة ملف نادي الإسماعيلي إلى النيابة العامة بسبب مخالفات وفساد
وظائف حكومية جديدة.. اعرف شروط التعيين وفقا للقانون
جيش الاحتلال يعلن تسلم الصليب الأحمر جثمان محتجز إسرائيلي في غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

خناقة طلاب تتحول لشروع في قتل.. ماذا حدث داخل كومباوند بالشيخ زايد.. القصة الكاملة

حادث دهس
حادث دهس
ندى سويفى

واقعة مأساوية شهدتها منطقة الشيخ زايد خلال الأيام الماضية، تحولت من خلاف مدرسي بسيط بين طلاب داخل مدرسة دولية، إلى جريمة دهس مروعة ارتكبها وليّ أمر أحد الطلاب أمام نادي "بيفرلي هيلز"، وأسفرت عن إصابة ثلاثة من أسرة واحدة بإصابات خطيرة، بينهم أب يرقد في غيبوبة داخل العناية المركزة.

القضية أثارت ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، وأصبحت حديث الرأي العام، مع تتابع بيانات المدرسة والكومباوند، وتحركات النيابة العامة التي أمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيق.

خناقة في المدرسة

كشفت تحقيقات النيابة أن جذور الواقعة تعود إلى مشادة نشبت بين مجموعة من الطلاب داخل مدرسة دولية شهيرة بمدينة الشيخ زايد، بسبب خلاف بين طالبين حول فتاة زميلة لهما.

التحقيقات أوضحت أن 6 طلاب، بينهم 3 أشقاء، اعتدوا على الطالب “حازم” داخل المدرسة، قبل أن يتدخل المعلمون لاحتواء الموقف. ورغم تحرير إدارة المدرسة محاضر سابقة ضد هؤلاء الطلاب، إلا أن الأزمة انتهت حينها بالتصالح تحت ضغوط من أولياء الأمور.

طلب مزيف للصلح

بعد الواقعة بيومين، تلقى "حازم" اتصالاً من أحد الطلاب المتورطين يدعوه للقاء أمام نادي “بيفرلي هيلز” لتصفية الخلاف، مؤكدًا أن وليّ أمور الطرفين سيحضرون الجلسة.

استجاب "حازم" للدعوة وذهب مع والده "أحمد" وابن عمته "سعيد"، بينما كان الطرف الآخر ينتظر في الجهة المقابلة. بدأت محاولات التفاهم بين الشباب بحضور أولياء الأمور، لكن المشادة تجددت عندما تطاول أحدهم على والد الطالب المصاب، قبل أن تتطور الأمور إلى جريمة دهس غير متوقعة.

سيارة مسرعة ودهس

بحسب التحقيقات ورواية الشهود، قاد وليّ أمر أحد الطلاب سيارته بسرعة كبيرة واندفع باتجاه الطرف الثاني، ليدهس الأب ونجله وابن عمته أمام البوابة الرئيسية للنادي، وسط ذهول الحاضرين.

أسفرت الحادثة عن إصابات بالغة:

الأب: نزيف في المخ ودخول في غيبوبة.

الابن حازم: كسر في الكاحل وجروح وخياطات متعددة.

ابن العم سعيد: كسر في الأنف وارتجاج في المخ وقطع في الشفاه.

المتهم فرّ من مكان الحادث بسيارته، تاركًا ضحاياه غارقين في دمائهم، قبل أن تنجح الأجهزة الأمنية في تحديد هويته وضبطه خلال ساعات.

تفاصيل مروعة

نشرت والدة الطالب “حازم” رواية مؤلمة عبر "فيسبوك"، أكدت فيها أن ما حدث “محاولة قتل متعمدة وليست خناقة أولاد”، قائلة: "جوزي في العناية المركزة بين الحياة والموت، وابني عامل عملية شرائح ومسامير، وسعيد ابن عمته مصاب بارتجاج. كل ده لأننا حاولنا نحل المشكلة بالعقل، لكن اللي حصل كان مدبر من البداية".

المنشور أثار موجة تعاطف وغضب كبيرة على مواقع التواصل، وأعاد النقاش حول ظاهرة العنف بين طلاب المدارس الدولية ودور أولياء الأمور في تصعيد الأزمات.

تعليق كومباوند بيفرلي هيلز

وفي أول تعليق رسمي، أصدرت إدارة كومباوند بيفرلي هيلز بيانًا أكدت فيه أن الحادث وقع خارج النادي نتيجة “خلافات سابقة بين طلاب من سكان المشروع”.

وأوضح البيان أن الجهات الأمنية حضرت إلى الموقع، وتم تسليم تسجيلات الكاميرات للنيابة العامة التي باشرت التحقيقات.

وأضافت الإدارة أنها تتابع الحالة الصحية للمصابين وقدمت لهم الدعم اللازم، مؤكدة تعاونها الكامل مع السلطات لكشف ملابسات الواقعة.

توضيح مدرسة New Vision

من جانبها، أصدرت إدارة مدرسة New Vision International School بيانًا عبر صفحتها الرسمية على “فيسبوك”، أوضحت فيه أن الحادث “لم يقع داخل المدرسة أو أثناء اليوم الدراسي”، مؤكدة أنها ليست طرفًا في الواقعة بأي شكل.

وشدد البيان على أن المدرسة تستنكر التصرفات غير اللائقة التي صدرت عن بعض أولياء الأمور خارج بيئة التعليم، وتؤكد التزامها بتوفير بيئة تعليمية آمنة تقوم على الانضباط والاحترام المتبادل.

شروع في قتل وحبس

أمرت النيابة العامة بمدينة الشيخ زايد بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، ووجهت له تهمة “الشروع في القتل العمد باستخدام سيارة”.
كما قررت النيابة التحفظ على كاميرات المراقبة لفحصها، وإرسال السيارة المتسببة في الحادث للفحص الفني، مع تكليف لجنة طبية بإعداد تقارير عن الحالة الصحية للمصابين.

واقعة مأساوية مدرسة دولية جريمة دهس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد صرف مرتبات أكتوبر 2025 بعد قرار التبكير رسمياً

موعد صرف مرتبات أكتوبر 2025 بعد قرار التبكير رسمياً

الحكومة تصدر قرارًا جديدًا بشأن التصالح على مخالفات البناء.. تفاصيل

الحكومة تصدر قرارًا جديدًا بشأن التصالح على مخالفات البناء.. تفاصيل

مباراة الأهلي وبيراميدز مواليد 2007

خصم 6 نقاط| بيراميدز يواجه عقوبات صارمة بعد إلغاء مباراة الأهلي

سعر الذهب الانسعر الذهب الان

مؤشر للانخفاض| سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة

أسعار الذهب اليوم

ارتفاع مفاجي لعيار 21.. أسعار الذهب اليوم الإثنين 20 أكتوبر 2025

الترزى

صور سيدة أثناء تغيير ملابسها .. القبض على ترزى مدينة نصر

السرقة

القبض على طفلتين أجانب سرقا قطع حديدية خاصة بتهدئة السرعة من طريق الواحات

حادث دهس

خناقة طلاب تتحول لشروع في قتل.. ماذا حدث داخل كومباوند بالشيخ زايد.. القصة الكاملة

ترشيحاتنا

الاهلي

الأهلي يسحق درب السلطان ويتوج بطلا لأفريقيا لليد

اتحاد جدة

اتحاد جدة يكتسح الشرطة العراقي برباعية في بغداد بدوري أبطال آسيا

اتحاد الكرة

عندنا ثقة كبيرة فيكم| ماذا قال رئيس اتحاد الكرة بمعسكر المحكمات؟

بالصور

فورمولا السماء.. أول سباق للسيارات الطائرة يشعل أجواء تكساس.. بالفيديو

المركبات الطائرة الشخصية
المركبات الطائرة الشخصية
المركبات الطائرة الشخصية

أجمد عربيات وموتوسيكلات.. احتفال فريق Commanders MC بالذكرى الـ 9 للتأسيس

فريق Commanders MC
فريق Commanders MC
فريق Commanders MC

لو عايز تاخد صور حلوة كلمهم.. أبراج بتعرف تاخد اللقطة الحلوة

التصوير
التصوير
التصوير

أقل من 200 ألف جنيه.. سعر تويوتا كورولا مستعملة في ‏مصر

تويوتا كورولا مستعملة
تويوتا كورولا مستعملة
تويوتا كورولا مستعملة

فيديو

إصابة محمود فارس

محمود فارس يكشف تفاصيل إصابته أثناء التصوير

المرة الثالثة لكروان في السجن

للمرة الثالثة.. القبض على كروان مشاكل.. إيه السبب؟

أسعار فساتين فنانات الجونة

إطلالات لافتة وأسعار فاخرة في مهرجان الجونة السينمائي 2025

طفل الصاروخ الكهربائي

تحليل DNA للمتهم بقتل زميله بالصاروخ الكهربائي في الإسماعيلية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: نتنياهو ونموذج «حزب الله».. إعادة إنتاج حالة الحرب كخيار سياسي واستراتيجي

ياسمين عبده

ياسمين عبدة تكتب: من الدارك ويب إلى الشارع المصري والقانون لا يزال قاصرا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الموت ديناصورا

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الاكتفاء الذاتي بين قوة التشريع وفاعلية السياسات الزراعية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر.. حين تصنع السلام وتحمي الروح

المزيد