رقم قياسي جديد.. صادرات السيارات الكورية ترتفع 16.8% في سبتمبر ‏

أعلنت وزارة التجارة والصناعة والموارد في كوريا الجنوبية، ارتفاع صادرات السيارات بنسبة 16.8% خلال شهر سبتمبر 2025ر مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي؛ مدفوعة بالطلب المتزايد على السيارات الصديقة للبيئة في الأسواق الأوروبية والآسيوية.

ووفقا للبيانات الرسمية، بلغت قيمة الصادرات 6.41 مليار دولار، وهي أعلى قيمة تسجل في أي شهر سبتمبر بتاريخ كوريا الجنوبية، في حين ارتفع حجم الصادرات بنسبة 11% ليصل إلى 228 ألف سيارة.

وخلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025؛ بلغت قيمة الصادرات المتراكمة 54.1 مليار دولار، وهو أعلى مستوى تحققه البلاد على الإطلاق خلال هذه الفترة.

وشهدت الصادرات الكورية نموا قويا في معظم الأسواق، باستثناء أمريكا الشمالية التي تراجعت فيها المبيعات بسبب استمرار الرسوم الجمركية الأمريكية البالغة 25%.

وقفزت الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 52.8% لتسجل 958 مليون دولار، وارتفعت إلى آسيا بنسبة 62.3% لتصل إلى 823 مليون دولار، بينما انخفضت إلى أمريكا الشمالية بنسبة 5.3% لتبلغ 2.8 مليار دولار، نتيجة تراجع الشحنات إلى الولايات المتحدة بنسبة 7.5% إلى 2.4 مليار دولار.

أما من حيث الفئات، فقد سجلت السيارات الصديقة للبيئة، وتشمل “الكهربائية والهجينة والهيدروجينية” نموا سنويا بنسبة 47.5% لتصل إلى 90,946 وحدة في سبتمبر، وهي المرة الأولى التي تتجاوز فيها هذه الفئة 90 ألف سيارة شهريا، لتستحوذ على نحو 40% من إجمالي الصادرات الكورية.

وعلى الصعيد المحلي، ارتفعت مبيعات السيارات داخل كوريا بنسبة 20.8% إلى 158 ألف وحدة، وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر 2023، فيما زاد الإنتاج المحلي بنسبة 8.9% ليصل إلى 334 ألف سيارة، مدعوما بزيادة أيام العمل مقارنة بالعام الماضي.