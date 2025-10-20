للمرة الثالثة.. القبض على كروان مشاكل.. إيه السبب؟

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على التيك توكر كروان مشاكل للمرة الثالثة، تنفيذًا لقرار ضبط وإحضار صادر بحقه في قضية تتعلق بنشر فيديوهات منافية للآداب.

وكانت محكمة القاهرة الاقتصادية قد قررت حجز المعارضة المقدمة من المتهم على حكم حبسه لمدة عامين وتغريمه 100 ألف جنيه، لجلسة 22 أكتوبر للنطق بالحكم.

وواجه المتهم سابقًا تهمًا تتعلق بـالسب والقذف في حق إعلامية معروفة ونشر محتوى خادش للحياء عبر تطبيق “تيك توك”.

وكشفت التحقيقات أنه استخدم وسائل التواصل الاجتماعي في الإساءة إلى القيم الأسرية وإرسال رسائل تتضمن عبارات مسيئة ومقاطع تمثل تعديًا على أخلاقيات المجتمع.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.