ماذا يحدث عند تناول القلقاس؟.. فوائد مذهلة ونصائح مهمة قبل الطهي



يعد القلقاس من الأطعمة الشتوية الشهية التي يحرص كثيرون على تناولها، خاصة لاحتوائه على قيمة غذائية عالية وفوائد صحية متعددة. لكن رغم ذلك، يحذر خبراء التغذية من بعض الأخطاء الشائعة في طهيه وتناوله.

يحتوي القلقاس على نسبة مرتفعة من الألياف التي تساعد على تحسين عملية الهضم وتنظيم حركة الأمعاء، مما يجعله طعامًا مثاليًا لمن يعانون من الإمساك أو اضطرابات الجهاز الهضمي. كما يُعد مصدرًا غنيًا بـفيتامين C وفيتامين B6 والبوتاسيوم والمغنيسيوم، وهي عناصر تدعم صحة القلب وتقلل من ضغط الدم المرتفع.

ويتميز القلقاس أيضًا بقدرته على تقوية المناعة بفضل مضادات الأكسدة التي يحتويها، إضافة إلى مساهمته في ضبط مستويات السكر في الدم لاحتوائه على نشويات بطيئة الامتصاص.

لذلك يُنصح به كخيار غذائي آمن لمرضى السكري، شرط طهيه بطريقة صحية دون دهون أو مكونات دسمة.

ومع كل هذه الفوائد، حذّر الأطباء من تناول القلقاس النيئ أو غير المطهو جيدًا، لأنه يحتوي على مادة “الأوكزالات” التي قد تسبب حساسية في الحلق أو الحكة في الفم، إضافة إلى تأثيرها على امتصاص الكالسيوم في الجسم.

لذلك يُوصى بنقع القلقاس قبل الطهي وغسله جيدًا للتخلص من هذه المادة الضارة.

كما يُفضل طهي القلقاس مع الخضروات الورقية مثل السبانخ أو السلق لتعزيز امتصاص العناصر الغذائية والاستفادة القصوى من قيمته الصحية.

ويؤكد خبراء التغذية أن إدخال القلقاس ضمن النظام الغذائي الأسبوعي يمنح الجسم طاقة عالية وشعورًا بالشبع لفترة طويلة، مما يساعد أيضًا في التحكم بالوزن خلال فصل الشتاء.