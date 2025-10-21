قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حبس ترزي حريمي لاتهامه بتصوير السيدات أثناء تغيير ملابسهن في مدينة نصر
ما فضل إطعام الطعام عن روح المتوفى؟.. الإفتاء تجيب
عودة أسطورة السيارات الرياضية.. تصميم مستوحى من Honda NSX| صور
مصرع شخص وإصابة 9 آخرين جراء عاصفة في شمال فرنسا
"الاستئناف الأمريكية" تسمح لترامب بنشر قوات في بورتلاند
وزارة الرياضة: مجلس الإسماعيلي لم يُحل.. ورصدنا مخالفات منذ 3 شهور
قرار بشأن طفلتين سرقتا قطعا حديدية خاصة بتهدئة السرعة من طريق الواحات
هل من يطلب شيئا من سيدنا الحسين يعد كافرا؟.. أستاذ بالأزهر يجيب
خبير يكشف بالصور الفضائية: توقف جميع توربينات سد النهضة وإمرار المياه عبر المفيض
سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 21-10-2025
الحبس سنة عقوبة السماح بقيادة سيارة لمن هو أقل من 18 عاما بالقانون
بالصور

ماذا يحدث عند تناول القلقاس؟.. فوائد مذهلة ونصائح مهمة قبل الطهي

القلقاس
القلقاس
ريهام قدري


يعد القلقاس من الأطعمة الشتوية الشهية التي يحرص كثيرون على تناولها، خاصة لاحتوائه على قيمة غذائية عالية وفوائد صحية متعددة. لكن رغم ذلك، يحذر خبراء التغذية من بعض الأخطاء الشائعة في طهيه وتناوله.
يحتوي القلقاس على نسبة مرتفعة من الألياف التي تساعد على تحسين عملية الهضم وتنظيم حركة الأمعاء، مما يجعله طعامًا مثاليًا لمن يعانون من الإمساك أو اضطرابات الجهاز الهضمي. كما يُعد مصدرًا غنيًا بـفيتامين C وفيتامين B6 والبوتاسيوم والمغنيسيوم، وهي عناصر تدعم صحة القلب وتقلل من ضغط الدم المرتفع.
ويتميز القلقاس أيضًا بقدرته على تقوية المناعة بفضل مضادات الأكسدة التي يحتويها، إضافة إلى مساهمته في ضبط مستويات السكر في الدم لاحتوائه على نشويات بطيئة الامتصاص.

 لذلك يُنصح به كخيار غذائي آمن لمرضى السكري، شرط طهيه بطريقة صحية دون دهون أو مكونات دسمة.
ومع كل هذه الفوائد، حذّر الأطباء من تناول القلقاس النيئ أو غير المطهو جيدًا، لأنه يحتوي على مادة “الأوكزالات” التي قد تسبب حساسية في الحلق أو الحكة في الفم، إضافة إلى تأثيرها على امتصاص الكالسيوم في الجسم.

لذلك يُوصى بنقع القلقاس قبل الطهي وغسله جيدًا للتخلص من هذه المادة الضارة.
كما يُفضل طهي القلقاس مع الخضروات الورقية مثل السبانخ أو السلق لتعزيز امتصاص العناصر الغذائية والاستفادة القصوى من قيمته الصحية.
ويؤكد خبراء التغذية أن إدخال القلقاس ضمن النظام الغذائي الأسبوعي يمنح الجسم طاقة عالية وشعورًا بالشبع لفترة طويلة، مما يساعد أيضًا في التحكم بالوزن خلال فصل الشتاء.

