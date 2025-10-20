تأكيدا لـ "صدى البلد".. تقرير إسرائيلي يكشف تصاعد الهجرة وهروب العقول الشابة من إسرائيل

تأكيدا لما نشره موقع “صدى البلد”، نشرت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية اليوم تقريرا لافتا بعنوان: «تسونامي هجرة يضرب إسرائيل.. نزيف بشري يهدد مستقبلها»، سلطت فيه الضوء على موجة الهجرة غير المسبوقة التي تعصف بالمجتمع الإسرائيلي، وسط تراجع حاد في الثقة بالمستقبل السياسي والأمني والاقتصادي للدولة.



وأشار التقرير إلى أن الداخل الإسرائيلي يعيش حالة من القلق الجماعي، مع تزايد أعداد المغادرين من الفئات المتعلمة والمهنية، وتحديدا من القطاع التكنولوجي والأكاديمي، ما يثير مخاوف حقيقية من هروب الكفاءات والعقول الشابة في وقت تعاني فيه إسرائيل من أزمات متلاحقة على المستويات كافة.



وهو ما أكده السفير عاطف سالم، سفير مصر السابق في تل أبيب، خلال حوار خاص مع صدى البلد قبل أيام، حين أشار إلى أن نحو 79 ألف إسرائيلي غادروا البلاد خلال الأشهر الستة الماضية فقط، مقابل 21 ألف مهاجر جديد، واصفا ما يجري بأنه “نزيف للعقول الشابة والمتعلمة، خصوصا في قطاع التكنولوجيا”.



وأضاف السفير سالم أن هذه الموجة تعكس تراجعا خطيرا في ثقة الداخل الإسرائيلي بالقيادة الحالية، إلى جانب تصاعد الشعور بالانقسام والانعدام الأمني، مشيرًا إلى أن “الهجرة لم تعد بحثًا عن فرص اقتصادية فحسب، بل عن استقرار نفسي واجتماعي مفقود”.



كما لفت إلى أن استمرار هذا الاتجاه قد يؤدي إلى تغييرات جوهرية في البنية الديموغرافية والاجتماعية الإسرائيلية، معتبرا أن ما يجري هو أزمة داخلية متجذرة تتعمق يوما بعد يوم، وتكشف عن تصدعات غير مسبوقة في النسيج المجتمعي والسياسي داخل إسرائيل.

