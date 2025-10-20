قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عصام هلال: عَمَل حزب مستقبل وطن منتظم وغير مرتبط بالمواسم الانتخابية
هل يجب بر الأب الظالم للأم؟.. الإفتاء توصي الأبناء بـ5 أمور لمنع مفسدة أعظم
مساحات مبادرة بيتك في مصر الموجهة إلى الطيور المهاجرة
وزارة الرياضة: كنا نملك مشروعًا رائعًا للمنتخب الأولمبي مع ميكالي لكن تمت إقالته
هل الاحتفال بمولد الحسين بدعة؟.. أمين الإفتاء يجيب
غرة جمادى الأولى 1447 فلكيا.. وذروة شهب الجباريات تزين سماء أكتوبر
قتـ.ل أم انتـ.حار.. العثور على جثة مواطنة مصرية داخل منزلها بمحافظة البقاع اللبنانية
تأجيل حفل كايروكي في التجمع بسبب وفاة والدة أمير عيد
«رجال يد الأهلي» بطلًا لإفريقيا للمرة الثالثة على التوالي
تطورات واقعة طفل المنشار بعد تقرير الطب الشرعي
رقم قياسي جديد.. صادرات السيارات الكورية ترتفع 16.8% في سبتمبر ‏
رويترز: الاقتصاد المصري ينهض بقوة .. نمو يصل إلى 5.3% خلال ثلاث سنوات
تأكيدا لـ "صدى البلد".. تقرير إسرائيلي يكشف تصاعد الهجرة وهروب العقول الشابة من إسرائيل

فرناس حفظي

تأكيدا لما نشره موقع “صدى البلد”، نشرت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية اليوم تقريرا لافتا بعنوان: «تسونامي هجرة يضرب إسرائيل.. نزيف بشري يهدد مستقبلها»، سلطت فيه الضوء على موجة الهجرة غير المسبوقة التي تعصف بالمجتمع الإسرائيلي، وسط تراجع حاد في الثقة بالمستقبل السياسي والأمني والاقتصادي للدولة.


وأشار التقرير إلى أن الداخل الإسرائيلي يعيش حالة من القلق الجماعي، مع تزايد أعداد المغادرين من الفئات المتعلمة والمهنية، وتحديدا من القطاع التكنولوجي والأكاديمي، ما يثير مخاوف حقيقية من هروب الكفاءات والعقول الشابة في وقت تعاني فيه إسرائيل من أزمات متلاحقة على المستويات كافة.


وهو ما أكده السفير عاطف سالم، سفير مصر السابق في تل أبيب، خلال حوار خاص مع صدى البلد قبل أيام، حين أشار إلى أن نحو 79 ألف إسرائيلي غادروا البلاد خلال الأشهر الستة الماضية فقط، مقابل 21 ألف مهاجر جديد، واصفا ما يجري بأنه “نزيف للعقول الشابة والمتعلمة، خصوصا في قطاع التكنولوجيا”.


وأضاف السفير سالم أن هذه الموجة تعكس تراجعا خطيرا في ثقة الداخل الإسرائيلي بالقيادة الحالية، إلى جانب تصاعد الشعور بالانقسام والانعدام الأمني، مشيرًا إلى أن “الهجرة لم تعد بحثًا عن فرص اقتصادية فحسب، بل عن استقرار نفسي واجتماعي مفقود”.


كما لفت إلى أن استمرار هذا الاتجاه قد يؤدي إلى تغييرات جوهرية في البنية الديموغرافية والاجتماعية الإسرائيلية، معتبرا أن ما يجري هو أزمة داخلية متجذرة تتعمق يوما بعد يوم، وتكشف عن تصدعات غير مسبوقة في النسيج المجتمعي والسياسي داخل إسرائيل.
 

موعد صرف مرتبات أكتوبر 2025 بعد قرار التبكير رسمياً

الحكومة تصدر قرارًا جديدًا بشأن التصالح على مخالفات البناء.. تفاصيل

مباراة الأهلي وبيراميدز مواليد 2007

سعر الذهب الانسعر الذهب الان

أسعار الذهب اليوم

الترزى

حادث دهس

السرقة

الأسهم الأمريكية ترتفع مع عودة الهدوء إلى الأسواق وترقب تقارير الأرباح الكبرى

الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم البديوي

الهجرة العكسية في إسرائيل

رقم قياسي جديد.. صادرات السيارات الكورية ترتفع 16.8% في سبتمبر ‏

فورمولا السماء.. أول سباق للسيارات الطائرة يشعل أجواء تكساس.. بالفيديو

أجمد عربيات وموتوسيكلات.. احتفال فريق Commanders MC بالذكرى الـ 9 للتأسيس

لو عايز تاخد صور حلوة كلمهم.. أبراج بتعرف تاخد اللقطة الحلوة

إصابة محمود فارس

المرة الثالثة لكروان في السجن

أسعار فساتين فنانات الجونة

طفل الصاروخ الكهربائي

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: نتنياهو ونموذج «حزب الله».. إعادة إنتاج حالة الحرب كخيار سياسي واستراتيجي

ياسمين عبده

ياسمين عبدة تكتب: من الدارك ويب إلى الشارع المصري والقانون لا يزال قاصرا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الموت ديناصورا

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الاكتفاء الذاتي بين قوة التشريع وفاعلية السياسات الزراعية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر.. حين تصنع السلام وتحمي الروح

