بالصور

لو عايز تاخد صور حلوة كلمهم.. أبراج بتعرف تاخد اللقطة الحلوة

التصوير
التصوير
اسماء محمد

يعد التصوير من أكثر الأمور التي تحتاج إلى حس فني عالي بجانب الاحترافية العالية وهذا لا يجيده جميع الأشخاص.

نعرض لكم في هذا التقرير اكثر الابراج عشقا لفن التصوير ويحبوا العمل في هذا المجال.

الحمل

 يعشق مواليد برج الحمل التواجد في الطليعة يتميزون بالإبداع وشغفهم بالتكنولوجيا، مما يجعلهم مصورين ماهرين لالتقاط صور الأحداث الرياضية والمغامرات، وتصوير الحياة البرية، وما شابه ولديهم حماس خاص للحياة، لذا يفضلون عيش اللحظة والتقاط أجمل ما فيها ولأنهم مندفعون، غالبًا ما تُنتج أفكارهم التصويرية العشوائية روائع فنية.

الثور

يتميزون بالواقعية والواقعية ويعشقون كل ما هو جميل وجذاب و يُقدّرون الجمال والخير ويُحبّون إبراز الجانب الحسي والرومانسي في الصور كما يُحبّون تصوير الطعام والطبيعة، والمناظر الطبيعية والزهور كما أنهم صبورين ويهتموا بكل التفاصيل.

التصوير

الجوزاء

 يتميزون بخبرتهم في التكنولوجيا، ويحبون متابعة أحدث صيحات الموضة والعالم الرقمي.

 يتميزون بقدرتهم على الابتكار في جلسات التصوير وتبادل الأفكار حول القضايا والمواقع المثيرة للاهتمام. يعشقون تعدد المهام، ما يسمح لهم بأداء وظائف تصوير متعددة في آنٍ واحد وهم متفائلون ويحبون الاطلاع على آخر المستجدات.

السرطان

يتفاعلون ببراعة مع المشاعر المحيطة بهم، وهو ما ينعكس في مهاراتهم في التصوير و موهبتهم الفنية الإبداعية تجعلهم مصورين ماهرين.

يجيدون التقاط المشاعر ببراعة ويستطيعون التعبير عن المشاعر والحالات المزاجية والانفعالات في أي صورة يلتقطونها بالنسبة لهم، يمكن لأي شيء أن يصبح موضوعهم المفضل للتصوير طالما أن الموضوع يحمل طابعًا مميزًا.

الأسد

 يتميز مواليد برج الأسد بأنهم مبدعون للغاية، ويحبون تصوير العظمة والأناقة من خلال عدساتهم ويعشقون العناصر التاريخية في الصور، ويحبون أن تنعكس معرفتهم الفصيحة في أعمالهم ورغم حبهم للأضواء، إلا أنهم عندما يلتقطون الصور، يحرصون على إبراز شخصياتهم من العالم الخارجي ويعشقون التقاط التطور ويحبون الألوان الزاهية ولوحات الألوان، وغالبًا ما تتألق صورهم من خلال الألوان.

برج العذراء

يتمتعون بمهارات تنظيمية رائعة، وهي ميزة كبيرة عند تخطيط مهام التصوير. 

يتميز مواليد هذا البرج بالقدرة على التحليل والملاحظة، مما يجعلهم يستخدمون عناصر من الطبيعة ومحيطهم أثناء التصوير كما أنهم يتميزون بنظرة ثاقبة للتفاصيل، مما يجعلهم من أفضل المصورين في هذا المجال ويُبرز أسلوبهم المثالي صورًا رائعة، كما أن التكنولوجيا تُناسبهم تمامًا.

التصوير

الميزان

يمتلكون حسًا جماليًا ثاقبًا و ينجذبون إلى الجمال في كل شيء ولأنهم من مُحبي الجمال، يُحبّون التقاط التفاصيل الصغيرة التي غالبًا ما تغيب عن أعين الآخرين و بفضل حسهم الجمالي وإبداعهم، يلتقطون صورًا آسرة وحيوية وتتميز صورهم بطابع حالم وخيالي، مما يجعلها مستقبلية ومفعمة بالأمل، سواءً من خلال عدسة الكاميرا أو عند التقاط أي موضوع.

العقرب 

 يتميزون بشغفهم الشديد بالتصوير ولديهم فضولٌ تجاه كل شيء، مما يدفعهم لالتقاط صور فريدة وغير مستكشفة ويُحبّون إضافة لمسة من الغموض إلى صورهم، مما يُضفي عليها رونقًا خاصًا ولأنهم روحٌ مُغامرة، لا يمانعون التعمق في المواقع لالتقاط صورٍ مُجرّدة و إنهم بارعون في كشف المشاعر الخفية.

القوس

يتميزون بروح استكشافية، ويحبون تجربة ذوقهم وأسلوبهم في التصوير ويمتازون بشغفهم بالتاريخ والدين والثقافة، مما يجعلهم مصورين رائعين وقد تكون صورهم عفوية، لكن النتيجة دائمًا ممتازة، ويفضلون التصوير الخارجي على الداخلي وصورهم مليئة بالحركة والحيوية، وهم دائمًا منفتحون على التعلم.

وحش التصوير..سامسونج تعتزم إطلاق هاتف جديد بكاميرا في جودة ا

الجدي

يُقدّرون الأسلوب أكثر من الإبداع ولديهم عزمٌ كبيرٌ على التقاط الصور عندما يكون لديهم هدفٌ نهائي ومع ذلك، يُحبّون الطبيعة ويحبّون التقاط عناصر ترابية بسيطة تُشعرهم بالارتباط بأنفسهم و يُعطون أهميةً أكبر للعناصر التقليدية في تصويرهم على العناصر الحديثة ويهتمّون بالتفاصيل، مما يُمكّنهم من تحقيق أهدافهم.

برج الدلو

لديهم هدفٌ في كل ما يفعلونه، والتصوير ليس استثناءً حيث إنهم طيبون ومتعاطفون، لكنهم قد يكونون غريبي الأطوار بعض الشيء عند التصوير و يتجلى موقفهم غير التقليدي في تصويرهم، إذ غالبًا ما يختارون مواضيع تُجسّد شعورًا بالحرية والتمكين في صورهم كمان  حبهم للتكنولوجيا ميزة إضافية لا شك فيها.

حكم التصوير الفوتوغرافي.. الإفتاء توضح المقصود بحديث الرسول

الحوت

من أكثر الابراج الحالمة، ويحبون إضافة لمسة من الخيال إلى مهاراتهم التصويرية ويطمحون إلى تنوعٍ وألوانٍ لا تُحصى عند التقاط الصور وغالبًا ما تُثير صورهم الحواس، إذ تُجسّد جوانبَ مختلفةً من حياة البشر ببراعة بإمكانهم التقاط أي موضوع وإضفاء طابعٍ خاصٍّ عليه، وإضفاء لمسةٍ من المشاعر عليه كماأن  صورهم فنية، وتُعبّر عن ألف كلمة دون أن يقولوا شيئًا.

