مساحات مبادرة بيتك في مصر الموجهة إلى الطيور المهاجرة

محمد غالي

يبحث عدد كبير من المواطنون عن المساحات المتوفرة في مبادرة بيتك في مصر، تواصل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تنفيذ مبادرة بيتك في مصر الموجهة إلى المصريين العاملين بالخارج، في إطار خطة الدولة لتوفير فرص استثمارية وسكنية آمنة للمغتربين الراغبين في امتلاك وحدات داخل البلاد، وذلك ضمن جهود تعزيز الارتباط بين أبناء الوطن في الخارج وأرضهم الأم من خلال مشروعات إسكانية متكاملة.

وتعد المبادرة واحدة من أبرز الخطوات الحكومية التي تهدف إلى تمكين المصريين بالخارج من الاستثمار في قطاع العقارات داخل مصر بطريقة آمنة وشفافة، عبر طرح وحدات سكنية كاملة التشطيب في مواقع مميزة داخل المدن الجديدة وبأسعار تنافسية تتناسب مع مختلف الشرائح. 

وتستمر الوزارة في طرح المرحلة التكميلية من المبادرة، والتي تشمل عددا من المشروعات الجديدة المصممة لتلبية احتياجات شرائح متنوعة من المصريين في الخارج، سواء الراغبين في السكن العائلي أو الاستثمار العقاري طويل الأجل.

ويتصدر مشروع  ديارنا  قائمة المشروعات المطروحة ضمن المبادرة، إذ يضم 2149 وحدة سكنية موزعة على سبع مدن جديدة في صعيد مصر ووجه بحري والدلتا، في إطار خطة الوزارة لتحقيق توزيع جغرافي عادل للوحدات السكنية وإتاحة الفرصة للمغتربين لاختيار الموقع الأنسب لهم وفقا لأصولهم الجغرافية أو خططهم المستقبلية للعودة والاستقرار.

وتتنوع مواقع الوحدات المطروحة في مشروع  ديارنا  بين مدن الصعيد والدلتا والساحل، حيث تم تحديد أسعار المتر المربع في كل مدينة بما يتناسب مع طبيعة الموقع ومستوى الخدمات. 

ففي مدينة أسيوط الجديدة بلغ سعر المتر 16 ألفا و830 جنيها، لتصل قيمة الوحدة السكنية التي تبلغ مساحتها 117 مترا إلى نحو مليون و969 ألف جنيه. 

أما في مدينة قنا الجديدة فقد بلغ سعر المتر 16 ألفا و854 جنيها، ليصل سعر الشقة ذات المساحة 104 أمتار إلى مليون و753 ألف جنيه. 

وفي المنيا الجديدة سجل المتر 17 ألفا و238 جنيها، لتصل قيمة الوحدة 108 أمتار إلى حوالي 2 مليون و16 ألف جنيه.

وفي مدينة سوهاج الجديدة بلغ سعر المتر 17 ألفا و490 جنيها، لتقدر الوحدة ذات الـ104 أمتار بنحو مليون و818 ألف جنيه. 

بينما سجلت القاهرة الجديدة أعلى سعر للمتر بقيمة 20 ألفا و400 جنيه، لتبلغ قيمة الشقة 117 مترا نحو 2 مليون و386 ألف جنيه. 

وفي مدينة دمياط الجديدة وصل سعر المتر إلى 18 ألفا و258 جنيها، ليصل ثمن الوحدة 117 مترا إلى 2 مليون و136 ألف جنيه، في حين سجلت مدينة العلمين الجديدة سعرا قدره 20 ألفا و140 جنيها للمتر الواحد، لتصل قيمة الوحدة المماثلة إلى نحو 2 مليون و422 ألف جنيه.

وأعلنت وزارة الإسكان أن الحجز متاح إلكترونيا لجميع المصريين بالخارج عبر بوابة مصر العقارية الرسمية من خلال الموقع الإلكتروني 
(https://realestate.gov.eg/ar)، حيث يمكن للمواطنين تصفح المشروعات والوحدات المتاحة، وتحميل كراسة الشروط، ودفع مقدم جدية الحجز إلكترونيا، واختيار الوحدة وفقا لأولوية الحجز، بما يتيح تجربة رقمية متكاملة تمكن المغتربين من إتمام جميع الإجراءات بسهولة من أي مكان في العالم دون الحاجة إلى الحضور الشخصي.

وحدات مبادرة بيتك في مصر

وتتميز جميع وحدات مبادرة بيتك في مصر بأنها كاملة التشطيب ومزودة بمواصفات حديثة تتماشى مع نمط الحياة المعاصر، فضلا عن مواقعها المميزة داخل المدن الجديدة بالقرب من الخدمات الحيوية مثل المدارس والمستشفيات والمراكز التجارية والمناطق الترفيهية. 

وتوفر هذه المشروعات بيئة سكنية متكاملة تحقق الراحة والأمان للمغتربين، وتشكل في الوقت ذاته استثمارا طويل الأمد يضمن لهم ارتباطا مستمرا بوطنهم وفرصة للمشاركة في التنمية العمرانية التي تشهدها مصر في مختلف المحافظات.

