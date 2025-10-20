كندا تعرض إعفاءات جمركية على بعض منتجات الصلب والألمنيوم من الولايات المتحدة والصين

أظهرت وثيقة حكومية أن كندا قررت منح إعفاءات جمركية على بعض واردات الصلب والألمنيوم من الولايات المتحدة والصين، في محاولة لدعم الشركات المحلية المتضررة من حرب تجارية مزدوجة مع أكبر اقتصادين في العالم.



ويجري رئيس الوزراء الكندي مارك كارني مفاوضات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي فرض رسومًا على صادرات كندا من الصلب والألمنيوم، فيما التقى فريقه الأسبوع الماضي نُظراء صينيين في مسعى لتخفيف الرسوم المفروضة على المنتجات الزراعية الكندية، وفقا لمنصة "انفستنج" الإقتصادية.



ويواجه الاقتصاد الكندي ضغوطًا متزايدة بسبب تأثير الرسوم المفروضة على صادراته إلى كل من واشنطن وبكين، وهو ما دفع كارني إلى إلغاء عدد من الرسوم الانتقامية التي كانت حكومته السابقة قد فرضتها على الواردات الأمريكية، في محاولة لإبرام اتفاق جديد مع الولايات المتحدة.



وبحسب الوثيقة الصادرة، فقد أجرى وزارة المالية الكندية تعديلًا على أمر الإعفاء الجمركي الصادر عام 2024 بشأن الواردات الصينية، شمل أنواعًا من الصلب والألمنيوم غير المنتجة محليًا. ودخل القرار حيّز التنفيذ في 15 أكتوبر الجاري، على أن تُنشر تفاصيله الكاملة في 5 نوفمبر المقبل.



كما قررت الوزارة إعفاء بعض منتجات الصلب والألمنيوم الأميركية من الرسوم الجمركية، خصوصًا تلك المستخدمة في قطاعات الصحة والأمن القومي والتصنيع والزراعة وتعبئة الأغذية.