وزير الخارجية: ترفض انتهاكات إسرائيل في سوريا ولبنان ونطالب باحترام القرارات الدولية
عمرو دياب سفير الأغنية المصرية.. خالد أبو بكر: أطفال عندها 3 سنين بتغني خطفوني
تحسبًا لفشل التعاقد مع لاج .. الأهلي يُفاوض مدرب إسباني | خاص
رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة شهر أكتوبر 2025 وموعد الصرف
ماكرون : هناك توافق عربي أوروبي بشأن النزاع الفلسطيني الإسرائيلي
تحرك عاجل من محافظ الإسماعيلية استجابة لاستغاثة المواطنين بشأن عمارتين سكنيتين
أحمد موسى: الدفاعات الإسرائيلية كانت إجازة أمام المسيرة الحوثية
أحمد موسى: لا أمن لإسرائيل دون قيام دولة فلسطينية
حسام سعيد بعد تسلّم كارنيه الشيوخ: التكنولوجيا والابتكار بوابة الجمهورية الجديدة
باريس تغير الخريطة.. فرنسا تسجل عنوان قنصليتها في القدس تحت اسم فلسطين
سكرتير عام الأمم المتحدة يستقبل مدبولي في الشق رفيع المستوى
شيمي: مشروعات قطاع الأعمال العقارية شريك رئيسي في خطط التنمية المستدامة
رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة شهر أكتوبر 2025 وموعد الصرف يحظيان باهتمام كبير من جانب المواطنين المستحقين لمعاش تكافل وكرامة، خصوصًا مع قرب انتهاء شهر سبتمبر، وحلول شهر أكتوبر 2025.

موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر أكتوبر 2025

وزارة التضامن الاجتماعي أفادت في  بيان، بأن صرف معاش تكافل وكرامة لشهر أكتوبر 2025 سيبدأ يوم الإثنين 15 أكتوبر 2025 ويستمر حتى نهاية الشهر.

معاش تكافل وكرامة

جدير بالذكر أن عدد مستحقي معاش تكافل وكرامة بلغ نحو، 4.7 مليون أسرة، حيث يسهم في تحسين مستوى المعيشة، وتقليل نسب الفقر في المجتمع.

خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة

- الدخول على موقع وزارة التضامن الاجتماعي لبرنامج تكافل وكرامة من خلال الضغط هــــنـــــا.

- إدخال الرقم القومي في الخانة المخصصة لذلك.

- الضغط على أيقونة «استعلام».

- تظهر نتيجة الاستعلام للمواطن وسيتعرف منها على البيانات التالية: 

- المحافظة، الإدارة الاجتماعية والوحدة الاجتماعية المسجل بها.

- الرقم القومي، اسم المواطن ورقم بطاقة تكافل أو كرامة للمواطن القائم بالاستعلام.

- نوع البطاقة للمواطن «تكافل أو كرامة».

- حالة البطاقة «ساري / تجميد / إيقاف».

- في حالة التجميد أو الإيقاف سيجري ذكر السبب.

- في حالة أن البطاقة سارية يتم توضيح المبلغ المستحق للمواطن.

تكافل وكرامة

الفئات المستحقة لمعاش تكافل وكرامة 2025

يستهدف البرنامج دعم الفئات الأكثر احتياجًا، وتشمل: 

-الأسر الفقيرة التي لا تمتلك دخلًا ثابتًا.

-كبار السن فوق 65 سنة من دون مصدر دخل.

-ذوي الإعاقة.

-الأيتام.

-النساء المعيلات مثل الأرامل والمطلقات.

-أطفال المدارس من الأسر المستحقة للدعم.

أماكن صرف معاش تكافل وكرامة 2025

حددت وزارة التضامن الاجتماعي عدة أماكن لصرف المعاش تشمل: 

-ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنوك المختلفة.

-مكاتب البريد المنتشرة في جميع المحافظات.

-منافذ فوري وكروت ميزة الإلكترونية.

-فروع بنك ناصر الاجتماعي في أنحاء الجمهورية.

شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة

- ألا يقل عمر المتقدم للحصول على معاش تكافل وكرامة عن 65 عاما.

- ألا يكون رب الأسرة أو زوجته من الموظفين.

- يكون المتقدم للحصول على معاش تكافل وكرامة من الأشخاص ذوي الإعاقة.

- يجب أن يكون المتقدم من أصحاب الأمراض المزمنة.

تكافل وكرامة

- أن يكون لدى الأسرة التي تطلب الدعم، أطفال من عمر 6 سنوات مقيدون بالمدارس، بنسبة حضور 80% على الأقل.

- أن يكون المتقدم على معاش تكافل وكرامة لا يمتلك أرض زراعية، ولا يمتلك سيارات أو عقارات.

- ألا يكون المتقدم يعمل بأجر تأميني أكثر من 400 جنيه.

