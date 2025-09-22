قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تعاقدي مع الأهلي سليم.. رد زيزو على اتهامات الزمالك أمام شئون اللاعبين
آمال ماهر تتربع على عرش الغناء العربي في اليوبيل الفضي لموريكس دور 2025
وزير الخارجية يبحث مع مستشار ترامب أزمات السودان وليبيا والبحيرات العظمى وتعزيز السلم والتنمية بأفريقيا
رسالة حماس إلى ترامب.. صفقة "وقف إطلاق نار" مشروطة بالإفراج عن رهائن غزة
"أقصر شاب في مصر طوله 70 سنتيمتر وشبيه كوكسال التركي
أحمد السيد: عماد النحاس الأنسب للأهلي الفترة الحالية.. والقمة لا تخضع لأي حسابات
العلاقات المصرية الصينية.. شراكة استراتيجية راسخة تعزز التنمية والاستقرار
تستحق الأفضل دائماً.. اتحاد الكرة يدعم محمد صلاح
رئيس الوزراء يحضر الاجتماع رفيع المستوى للاحتفال بالذكرى الـ80 لتأسيس الأمم المتحدة
قبل حفل الكرة الذهبية.. الاتحاد المصري يوجه رسالة لـ محمد صلاح
خروج مستشفى الرنتيسي بغزة من الخدمة.. الاحتلال يتعمد ضرب الخدمات الصحية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

كيف تحصل على معاش تكافل وكرامة؟.. الخطوات والشروط

معاش تكافل وكرامة
معاش تكافل وكرامة
رشا عوني

يسعى الكثير من المواطنين للاشتراك في معاش تكافل وكرامة الذي تقدمه وزارة التضامن الاجتماعي لمساعدة الأسر الأولى بالرعاية، ومنذ إطلاق هذه المبادرة في ٢٠١٥ وحتى الآن، يصل معاش تكافل وكرامة لحوالي 4.7 مليون أسرة على مستوى الجمهورية. 

وإذا كانت تنطبق عليك الشروط التالية، فيمكنك الاشتراكي تكافل وكرامة و الاستفادة بمبلغ شهري واستيفاء الأوراق المطلوبة..

شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة

  • عدم عمل المتقدم أو أحد أفراد الأسرة في القطاع الحكومي أو الخاص بدخل تأميني يتجاوز 400 جنيه شهريًا.
  • عدم حصول الأسرة على معاش أو دعم نقدي آخر.
  • التزام الأبناء بالانتظام في التعليم.
  • الالتزام بالكشف الطبي والتطعيمات للأطفال في الوحدات الصحية.
شروط معاش تكافل وكرامة

الأوراق المطلوبة للاشتراك في تكافل وكرامة

ويبحث الكثير من الراغبين في الاشتراك في تكافل وكرامة عن طريقة التسجيل والخطوات والأوراق المطلوبة، وهي : 

- صورة من البطاقة الشخصية.

- صور شهادات الميلاد لأفراد الأسرة.

- شهادة طبية (لذوي الإعاقة).

- وثائق الزواج أو الطلاق.

قيمة معاش تكافل وكرامة

وتتراوح قيمة الدعم الجديدة وفق الشرائح التالية:

-الأسر المستحقة: بين 750 جنيهًا و1000 جنيه شهريًا حسب عدد أفراد الأسرة ودخلها.

-كبار السن غير القادرين على العمل: دعم شهري يتراوح بين 650 و900 جنيه.

-الأشخاص ذوو الإعاقة: دعم مماثل يتماشى مع احتياجاتهم المعيشية والصحية.

-زيادة المبلغ: يمكن زيادة مبلغ المعاش في حالة وجود أطفال أو أشخاص معاقين في الأسرة.

شروط معاش تكافل وكرامة

الفئات المستهدفة من معاش تكافل وكرامة 2025

برنامج تكافل وكرامة يستهدف الفئات الأولى بالرعاية، وعلى رأسها:

  • كبار السن فوق 65 عامًا من غير أصحاب الدخل أو المعاش.
  • ذوو الإعاقة المثبتة بالتقارير الطبية.
  • المرأة المعيلة (الأرملة، المطلقة، المهجورة، زوجة المسجون).
  • الأطفال الأيتام وأبناء الأسر الفقيرة أو المجندين.

رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي

https://www.moss.gov.eg/ar-eg/Pages/default.aspx 


شروط ومعايير استحقاق تكافل وكرامة

وضعت وزارة التضامن الاجتماعي مجموعة من المعايير الدقيقة للاستفادة من معاش تكافل وكرامة، حيث يشمل الدعم الأسر محدودة الدخل التي لديها أطفال في مراحل التعليم المختلفة، وكبار السن الذين تجاوزوا 65 عاما ولا يتقاضون معاشا ثابتا، بالإضافة إلى ذوي الإعاقة ممن يملكون إثباتا طبيا بعدم القدرة على العمل. 

كما تشمل الفئات المستفيدة الأرامل والمطلقات غير القادرات على العمل، إلى جانب العمالة غير المنتظمة ذات الدخل المحدود.


ويشترط أيضا ألا يمتلك المتقدم أكثر من نصف فدان أرض زراعية، وألا يتجاوز دخله الشهري الحد المسموح به، مع الالتزام بالمعايير الاجتماعية التي تثبت أحقية الاستفادة.
 

معاش تكافل وكرامة شروط تكافل و كرامة الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة الفئات المستحقة لمعاش تكافل وكرامة موعد صرف معاش تكافل وكرامة

